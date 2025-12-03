ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน
ทนายสายหยุด เผย นานา ไรบีนา เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน ตั้งข้อสังสัยทำไมตำรวจไม่ยอมรับมอบตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.
ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความของนานา ไรบีนา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเข้าจับกุมตัว นานา ไรบีนา ที่บ้านพักว่า
เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และหลังจากนี้จะควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อลงบันทึกจับกุม และสอบปากคำ และฝากขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้ โดยเบื้องต้นตนได้เตรียมหลักทรัพย์ 5 แสนบาท เพื่อไปยื่นต่อศาลใช้ประกันตัว
ส่วนนานาจากการพูดคุย ยังคงมีความกังวลเรื่องลูก เรื่องประกันตัว เรื่องงาน ตามประสาคนที่ไม่เคยถูกดำเนินคดี
ส่วนรายละเอียดว่ามีผู้เสียหายกี่คนเป็นดาราหรือไม่ และมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ ตนเองยังไม่แน่ใจ ต้องรอให้ตำรวจแจ้งข้อหาและรายละเอียดพฤติการณ์ก่อน อย่างไรก็ตามจากพฤติการณ์เบื้องต้น เป็นลักษณะของการขอกู้ยืมเงินจากบุคคลหลายบุคคลโดยสัญญาจะให้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่สุดท้ายกลับให้ดอกเบี้ยไม่ได้ตามที่ตกลง โดยลักษณะคดีต่างจากคดี The Icon ที่เป็นการร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และต่างจากคดีแชร์ลูกโซ่
ทนายสายหยุดตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ได้พาตัวนานาไปรอมอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อแสดงเจตนาว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และไม่มีพฤติการณ์หลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. กลับบ่ายเบี่ยงไม่รับมอบตัว หรือดำเนินการอะไรทั้งนั้น ก่อนที่วันรุ่งขึ้น 2 ธันวาคม ตำรวจได้ออกหมายจับและมีการบุกเข้าจับกุมในวันนี้ ซึ่งตนเองก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำผลงานของตำรวจหรือไม่ เพราะการออกหมายจับแสดงว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนี แต่นานาไปรอมอบตัวตั้งแต่ก่อนหมายจับจะออก ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกหมายจับ มันเสียเวลาราชการกับการต้องนำกำลังพลกว่า 10 คนไปบุกจับกุม
