หนุ่มเดินออกมาจากโรงหนังแสบจมูก เจอเครื่องทำโอโซน อันตรายเสี่ยงปอดพัง
หนุ่มเดินออกมาจากโรงหนังแสบจมูก ถึงกับช็อก เจอเปิดเครื่องทำโอโซน อันตรายเสี่ยงปอดพัง ล่าสุดทางโรงหนังรับเรื่องแล้ว
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเล่าถึงประสบการณ์ หลังทางโรงหนังเปิดเครื่องทำโอโซน ซึ่งเป็นอันตรายต่อปอด โดยเล่าว่า “เดินออกมาจากโรงหนังจมูก บอกเลยว่าผิดปกติ หูเริ่มหาเสียงผิดปกติ และ ตาเริ่มมองหาต้นกลิ่น พอเห็นเข้าแทบซ็อค!
รีบเดินไปบอกน้องพนักงาน ว่าน้องเอามาเปิดไว้เหรอ น้องบอกใช่ เป็นการฟอกอากาศ เลยรีบบอกน้องว่า มันคือโอโซนนะ มันอันตราย อยู่บนบรรยากาศน่ะ ดี แต่อยู่ข้างล่าง มันเป็นพิษ
“มันเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้นะครับ ถ้าความเข้มข้นสูง” น้องทำหน้า ดูไม่เชื่อ และ ย้ำว่าเป็นการฟอกอากาศ
“น้องไม่เคยได้ยินข่าวว่า แมวตายยกบ้านเพราะ เจ้าของไม่ทราบ เปิดทิ้งไว้ เหรอ” ผมถาม น้องบอกไม่เคย
“น้อง search หาอ่านซิ มีข่าว” ผมบอก ในยุคที่การหาข้อมูล ง่ายแค่พริบตา เทียบกับยุคที่ผมต้องเข้าห้องสมุดค้นตำรา แต่พบว่า ก็ยังไม่จูงใจให้คนหาความรู้เท่าไรนัก
“แล้วผมจะแจ้งให้ ว่ามีลูกค้าบอกนะครับ…” น้องตอบสนอง สิ่งที่ไม่รู้ได้แค่นี้
ผมดูแล้วเป็นห่วง เลยบอกว่า ” พี่ว่า ปิดก่อน แล้วไปหาความรู้ เรื่องการใช้เครื่องทำโอโซน จนมั่นใจว่า น้อง “รู้” และ จัดการได้ถูก ค่อยเอามาใช้ดีกว่า ถ้าน้องจะใช้ ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งมีชีวิต บริเวณนี้แล้ว เช่นตอนโรงหนังปิด ค่อยนำมาใช้ และ กั้นบริเวณ นะครับ” บอกไปแล้ว ก็หวังว่าน้องจะเชื่อ ในฐานะลูกค้า คงทำได้แค่นี้
ผมเป็นลูกค้าประจำโรงหนัง ชื่นชมเจ้าของที่ทำธุรกิจนี้มาให้เราได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และน่าเห็นใจน้องๆ อยากให้มีคนให้ความรู้ จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนทำงาน และ ลูกค้าครับ
สุดท้ายผมคิดหลายรอบ เพราะเกรงใจ โรงหนังเขา เราก็แฟนประจำโรงหนัง อยากให้คนมาดูหนังเยอะๆ ผมจะได้มีโรงหนังดีๆ ดู แต่ห่วงน้องๆ ที่ทำงานด้วยมากๆ เพราะต้องมาทำงาน และ เจอบ่อยๆ กว่าเรา แต่ เชื่อว่า คนที่ Follow เราอยู่ จะช่วยสื่อสารความรู้นี้ออกไป อย่างน้อยเห็น หรือ ได้กลิ่นก็จะได้นึกถึง post นี้ครับ และ คนอ่านจะแยกแยะออกถึงเจตนาที่ดีในการมีเครื่อง Ozone และ จุดปรับปรุงในการให้ความรู้ และ ทำป้ายเตือนติดที่เครื่อง กันการใช้ที่ไม่ถูกต้องครับ”
ทั้งนี้ทางผู้โพสต์ยังเขียนขยายอีกว่า “อันตรายหลักของเครื่องสร้างโอโซนคือการปล่อยก๊าซโอโซน (O₃) ซึ่งเป็นก๊าซพิษต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะเมื่อมีความเข้มข้นสูงเกินกว่าระดับที่ปลอดภัย
ภัยอันตรายต่อสุขภาพ
การสูดดมโอโซนที่ผลิตจากเครื่องสร้างโอโซน โดยเฉพาะในระดับความเข้มข้นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดกลิ่น (ซึ่งมักสูงกว่าระดับที่ปลอดภัยสำหรับการอยู่ร่วมกับมนุษย์) อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง:
ระบบทางเดินหายใจ:
เกิดการระคายเคืองตา จมูก และลำคอ
มีอาการไอ แน่นหน้าอก และหายใจลำบาก
ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด และอาจทำให้เนื้อเยื่อปอดเสียหายอย่างถาวร
กระตุ้นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ให้รุนแรงขึ้น
เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
กลุ่มเสี่ยง:
เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ที่มีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
ภัยอันตรายอื่น ๆ
การเกิดสารพิษใหม่: โอโซนสามารถทำปฏิกิริยากับสารเคมีอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่มีอยู่ในอากาศภายในอาคาร ก่อให้เกิดสารอันตรายใหม่ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) และอนุพันธ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพโดยรวม
ความเสียหายต่อวัสดุ: โอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง สามารถทำให้วัสดุบางประเภท เช่น ยางแตกหัก เส้นใยผ้าเปราะบางลง และทำให้สีย้อมหรือเม็ดสีในภาพเขียนซีดจางได้
ระดับความปลอดภัยของโอโซน
ระดับโอโซนที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในอาคารที่มีคนอยู่ ตามการกำหนดขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) คือไม่ควรเกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
หากต้องการใช้เครื่องสร้างโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค (ซึ่งต้องใช้ความเข้มข้นสูง) ควรดำเนินการในขณะที่ไม่มีคนและสัตว์เลี้ยงอยู่ในบริเวณนั้น และต้องมีการระบายอากาศที่ดีหลังการใช้งานเพื่อให้โอโซนสลายตัวเป็นออกซิเจนจนหมดก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าไป
การทำความรู้จักกับคุณและโทษของแก๊สโอโซนสามารถช่วยให้คุณใช้งานเครื่องสร้างโอโซนได้อย่างระมัดระวังและปลอดภัย
โอโซนอยู่ข้างบนดี อยู่ข้างล่างอันตราย.”
ทั้งนี้จากคอมเม้นท์พบว่าทางโรงหนังได้รับเรื่องแล้ว และจะนำไปปรับปรุงต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อันตรายมาก เครื่องอบโอโซน ทำลายปอด-ถึงตาย คนเข้าใจผิดคิดว่าดี
- อ.เจษฎา เตือน “เที่ยวสูดโอโซน” ใช้คำผิด โอโซนไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์ เสี่ยงปอดพัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: