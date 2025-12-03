คุมตัว แรคคูน เมาแอ๋ บุกร้านเหล้าสหรัฐฯ ดื่มน้ำเมา จนสลบคาส้วม
เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์คุมตัว แรคคูน เมาแอ๋ บุกร้านเหล้าสหรัฐฯ ดื่มน้ำเมา จนสลบคาส้วม ล่าสุดเจ้าหน้าที่เผยอาการปลอดภัย เมานิดหน่อย
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม สำนักข่าว WRDW รายงานว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์ในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คุมตัวแรคคูน นอนหมดสติในห้องน้ำของร้านเหล้า หลังจากที่แรคคูนตัวดังกล่าวบุกเข้าไปในร้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยแรคคูนตัวดังกล่าวได้บุกเข้าไปในร้านเพื่อหาอาหาร และได้ชนขวดเหล้าแตกหลายขวด และดื่มของมึนเมาเข้าไป ก่อนจะหมดสติในห้องน้ำของร้าน
ซึง่ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าแรคคูนตัวดัวกล่าวเมามาก และนำตัวศูนย์พักพิงสัตว์แล้ว เบื้องต้นแรคคูนตัวดังกล่าว อยู่ในระหว่างพักฟื้นและไม่ได้เป็นอันตรายอะไร โดยทางผู้ดูแลบอกแค่ว่า “แค่เมาแอ๋และรู้สึกตัดสินใจผิดพลาดในชีวิต” ก่อนนำตัวปล่อยกลับธรรมชาติต่อไป
