คุมตัว แรคคูน เมาแอ๋ บุกร้านเหล้าสหรัฐฯ ดื่มน้ำเมา จนสลบคาส้วม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 10:28 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 10:28 น.
เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์คุมตัว แรคคูน เมาแอ๋ บุกร้านเหล้าสหรัฐฯ ดื่มน้ำเมา จนสลบคาส้วม ล่าสุดเจ้าหน้าที่เผยอาการปลอดภัย เมานิดหน่อย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม สำนักข่าว WRDW รายงานว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์ในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คุมตัวแรคคูน นอนหมดสติในห้องน้ำของร้านเหล้า หลังจากที่แรคคูนตัวดังกล่าวบุกเข้าไปในร้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

โดยแรคคูนตัวดังกล่าวได้บุกเข้าไปในร้านเพื่อหาอาหาร และได้ชนขวดเหล้าแตกหลายขวด และดื่มของมึนเมาเข้าไป ก่อนจะหมดสติในห้องน้ำของร้าน

ซึง่ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าแรคคูนตัวดัวกล่าวเมามาก และนำตัวศูนย์พักพิงสัตว์แล้ว เบื้องต้นแรคคูนตัวดังกล่าว อยู่ในระหว่างพักฟื้นและไม่ได้เป็นอันตรายอะไร โดยทางผู้ดูแลบอกแค่ว่า “แค่เมาแอ๋และรู้สึกตัดสินใจผิดพลาดในชีวิต” ก่อนนำตัวปล่อยกลับธรรมชาติต่อไป

