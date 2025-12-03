ข่าว

ทนายนิด้า โพสต์เดือดถึงใคร ลั่น เป็นเวรเป็นกรรม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 10:43 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 10:43 น.
55
โพสต์เดือดถึงใคร หลังสภาทนายลบชื่อทนายดังชอบออกสื่อ

ส่องโพสต์ ทนายนิด้า โพสต์ปริศนาถึงใคร ลั่นแรง ‘ไอโหนโดนลบ เป็นเวรเป็นกรรม’ หลังสภาทนายความลบชื่อทนายความชอบออกสื่อ เหตุประพฤติผิดมรรยาทร้ายแรง

จากกรณีที่ สภาทนายความมีมติเอกฉันท์ลบชื่อทนายความชอบออกสื่อรายหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 หลังสอบสวนข้อมูลชัดว่าประพฤติผิดมรรยาทร้ายแรง กรณีได้รับว่าจ้างให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง แต่กลับแก้ไขข้อความเป็นดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาล ถือเป็นการจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำเพื่อประโยชน์ของลูกความ หรือปิดบังข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด 3 ข้อ 12 (2)

หลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสภาทนายความ ล่าสุด ทนายนิด้า หนึ่งในทนายความมากประสบการณ์ ทำงานกฎหมายมามากมายออกมาโพสต์ข้อความปริศนาผ่านเฟซบุ๊ก ทนายนิด้า ระบุว่า “ไอห้อยโดนพัก ไอโหนโดนลบ เป็นเวรเป็นกรรม” จนชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่

ต่อมาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปต่าง ๆ นานา มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคอมเมนต์สอบถามว่า “ใครห้อย ใครหอนคะ” ฝั่งทนายนิด้า ตอบกลับว่า “55555 ไม่ใช่หมา”

ขณะเดียวกัน มีผู้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “กรรมครับ ผลของการกระทำ ของตัวเอง”, “ผมอยากให้อีกคนที่เคยอยู่แกงค์แซะทนายนิด้าโดนเหมือนกัน รอมากครับ”, “ทำอย่างไร ก็ได้รับผลอย่างนั้น” และ “ทนวยหิวแสง ทนวยดัง ๆ หลายคน เริ่มได้รับผลกรรมแล้ว”

ทนายนิด้า โพสต์ถึงใคร หลังสภาฯ ทนายลบชื่อทนายความชื่อดังออก
ภาพจาก Facebook : ทนายนิด้า
ชาวเน็ตคอมเมนต์โพสต์ทนายนิด้า
ภาพจาก Facebook : ทนายนิด้า
ทนายนิด้า
ภาพจาก Facebook : ทนายนิด้า

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

