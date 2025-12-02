ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 10:33 น.
52

2 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม คราเวน คอทเทจ ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟูแล่ม VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ฟูแล่ม VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : คราเวน คอทเทจ
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล ฟูแล่ม – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ฟูแล่ม

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าสัวน้อย ของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะยังไม่มีชื่อของ แอนโธนี่ โรบินสัน กับ โรดริโก้ มูนิซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, คัลวิน บาสซี่, ไรอัน เซสซิญง แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช แนวรุกนำทัพมาโดย แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ และมีกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล กิเมเนซ

Credit : Fulham FC Official

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช กับ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำมาโดย แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟูแล่ม VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/05/25 ฟูแล่ม 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/24 แมนซิตี้ 3-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/05/24 ฟูแล่ม 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/09/23 แมนซิตี้ 5-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/04/23 ฟูแล่ม 1-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนซิตี้

  • 29/11/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/10/25 เสมอ วีคอมบ์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 5-4, คาราบาว คัพ)

แมนซิตี้

  • 29/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Fulham FC Official

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, คัลวิน บาสซี่, ไรอัน เซสซิญง – ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ – ราอูล กิเมเนซ

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ฟูแล่ม 1-3 แมนซิตี้

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

