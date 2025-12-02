ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68
2 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม คราเวน คอทเทจ ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟูแล่ม VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ฟูแล่ม VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : คราเวน คอทเทจ
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ฟูแล่ม – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าสัวน้อย ของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะยังไม่มีชื่อของ แอนโธนี่ โรบินสัน กับ โรดริโก้ มูนิซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, คัลวิน บาสซี่, ไรอัน เซสซิญง แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช แนวรุกนำทัพมาโดย แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ และมีกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล กิเมเนซ
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช กับ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำมาโดย แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟูแล่ม VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 25/05/25 ฟูแล่ม 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/24 แมนซิตี้ 3-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/24 ฟูแล่ม 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 02/09/23 แมนซิตี้ 5-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 30/04/23 ฟูแล่ม 1-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนซิตี้
- 29/11/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/10/25 เสมอ วีคอมบ์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 5-4, คาราบาว คัพ)
แมนซิตี้
- 29/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, คัลวิน บาสซี่, ไรอัน เซสซิญง – ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ – ราอูล กิเมเนซ
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ฟูแล่ม 1-3 แมนซิตี้
