ซ้ำเติมหาดใหญ่ น้ำมันดิบไหลปนน้ำท่วม กระจายวงกว่า 300 ม.

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 13:16 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 14:01 น.
น้ำมันดิบปนมากับน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพ @คุณครูติดดิน

เคราะห์หนัก ซ้ำเติมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังโลกออนไลน์โผล่ภาพน้ำมันดิบไหลปนน้ำท่วม ผิวน้ำกลายเป็นสีคล้ำ-กลิ่นฉุนแรง ! คราบดำทวึนลอยเหนือผิวน้ำ กระจายวงกว้างกว่า 300 เมตร

วันนี้ (25 พ.ย.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่หนักกว่ารอบที่ผ่านมา เนื่องจากฝนตกสะสมมากใน อ.สะเดา ส่วนคลอง ร.1 ที่รองรับน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอกับปริมาณฝนสะสมที่ 880 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ระบบคลองในพื้นที่รับน้ำได้ไม่พอ

สทนช. ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศชภ.) ได้หารือร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา หลังพบว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้ที่บริเวณสถานี X.173A อ.สะเดา จ.สงขลา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

รวมถึงจะส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ตอนกลางและปลายน้ำ โดยคาดว่าในวันที่ 25 พ.ย. 68 ที่สถานี X.90 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าระดับตลิ่ง 2.90 – 3.20 ม. และสถานี X.44 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าระดับตลิ่ง 2.60 – 3.00 ม. จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลการอพยพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

พร้อมกันนี้ สทนช. จะร่วมกับทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้บนโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเหตการณ์น้ำมันดิบซึ่งรั่วไหลปนมากับน้ำท่วมซึ่งสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่ที่พบเห็นอย่างมาก อ้างอิงข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุ เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา เกิดเหตุน้ำมันดิบรั่วไหล พื้นที่เขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกระแสน้ำท่วมที่เพิ่มระดับอย่างรวดเร็วในหลายจุด พัดพาน้ำมันดิบปะปนไหลเข้าท่วมชุมชนใกล้เคียง ส่งผลให้ผิวน้ำกลายเป็นสีคล้ำและมีกลิ่นน้ำมันอย่างชัดเจน คราบน้ำมันจำนวนมากลอยบนผิวน้ำ กระจายเป็นวงกว้างกว่า 200–300 เมตร.

น้ำมันดิบมากับน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพ Facebook @คุณครูติดดิน
น้ำมันดิบปนมากับน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพ Facebook @คุณครูติดดิน
น้ำท่วมหาดใหญ่ 24 พ.ย. 2568
ภาพ Facebook @คุณครูติดดิน
น้ำท่วมสูงบนถนนลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FB/ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สภาพน้ำท่วมสูงบนถนนลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FB/ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
หาดใหญ่น้ําท่วมหนัก
ภาพ Facebook @Pr.Songkhla.Thailand
หาดใหญ่ยังวิกฤต
ภาพ Facebook @Pr.Songkhla.Thailand
ขนผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิง
ภาพ Facebook @Pr.Songkhla.Thailand

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 13:16 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 14:01 น.
