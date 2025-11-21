ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 18:08 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 18:20 น.
61

ศรชล.ชลบุรีรับแจ้งเหตุเรือประมงพานักท่องเที่ยวชาวไทยอับปางกลางทะเลหลังปั๊มน้ำเสียเจอมรสุม รอดขึ้นฝั่งแล้ว 4 ยังสูญหายอีก 8 ชีวิตรวมเด็กชาย เผยนาทีวิกฤตเสื้อชูชีพมีไม่ครบจำนวน

ทะเลพัทยาเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี หรือ ศรชล.ภาค 1 ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1465 และเครือข่ายกลุ่มไลน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ว่ามีเรือประมงที่ดัดแปลงบรรทุกนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุอับปางลงบริเวณเกาะมารวิชัย โดยมีผู้โดยสารลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงเร่งประสานงานเพื่อเข้ากู้ภัยในทันที

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 12 คนได้ทำการเช่าเรือลำดังกล่าวออกจากท่าเรือแหลมบาลีฮายเพื่อมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลพัทยา แต่เมื่อเรือแล่นพ้นเกาะล้านออกมาได้ระยะหนึ่ง กลับต้องเผชิญกับสภาพคลื่นลมที่มีความรุนแรง ประกอบกับโชคร้ายที่อุปกรณ์ปั๊มน้ำภายในเรือเกิดขัดข้องกะทันหัน ทำให้เรือไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันท่วงที จนกระทั่งเวลาประมาณ 09.00 น. เรือได้จมลงสู่ก้นทะเล

สถานการณ์ในที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความโกลาหล ผู้โดยสารบางส่วนพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอด โดยมีรายงานว่าผู้ประสบภัยจำนวน 4 คน ซึ่งรวมถึงเด็กหญิง 1 คน สามารถพาตัวเองขึ้นสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัย แต่ยังคงมีผู้โดยสารอีก 8 ชีวิตที่ยังสูญหายและลอยคออยู่กลางทะเล ในจำนวนนี้มีเด็กชายรวมอยู่ด้วยถึง 2 คน สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือรายงานที่ระบุว่าเสื้อชูชีพบนเรือมีไม่ครบตามจำนวนผู้โดยสาร ทำให้ผู้ประสบภัยบางคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

ทางด้านศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าเป็นวิกฤตที่ต้องแข่งกับเวลา จึงได้อนุมัติคำสั่งด่วนจัดส่งเรือ ศรชล 4008 ออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 8 รายอย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังระดมสรรพกำลังฝ่าคลื่นลมเพื่อเข้าถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ท่ามกลางความหวังของญาติมิตรที่รอคอยข่าวดีอยู่บนฝั่ง

ล่าสุด ช่วยได้หมดแล้ว ทั้งลูกเรือและนักตกปลารวม 15 นาย รับแจ้งจาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารภัยเกาะล้านเมืองพัทยา
ศรชล.ภาค 1 ทัพเรือภาคที่ 1 กู้ภัยพัทยา
# ยุติการค้นหาแล้ว

ข้อมูลจาก

ศรชล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

12 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 18:08 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 18:20 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
โบท็อก

รู้ก่อนฉีด โบท็อก คืออะไร ฉีดจุดไหน มีกี่ยี่ห้อ ?

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button