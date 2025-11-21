ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน
ศรชล.ชลบุรีรับแจ้งเหตุเรือประมงพานักท่องเที่ยวชาวไทยอับปางกลางทะเลหลังปั๊มน้ำเสียเจอมรสุม รอดขึ้นฝั่งแล้ว 4 ยังสูญหายอีก 8 ชีวิตรวมเด็กชาย เผยนาทีวิกฤตเสื้อชูชีพมีไม่ครบจำนวน
ทะเลพัทยาเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี หรือ ศรชล.ภาค 1 ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1465 และเครือข่ายกลุ่มไลน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ว่ามีเรือประมงที่ดัดแปลงบรรทุกนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุอับปางลงบริเวณเกาะมารวิชัย โดยมีผู้โดยสารลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงเร่งประสานงานเพื่อเข้ากู้ภัยในทันที
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 12 คนได้ทำการเช่าเรือลำดังกล่าวออกจากท่าเรือแหลมบาลีฮายเพื่อมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลพัทยา แต่เมื่อเรือแล่นพ้นเกาะล้านออกมาได้ระยะหนึ่ง กลับต้องเผชิญกับสภาพคลื่นลมที่มีความรุนแรง ประกอบกับโชคร้ายที่อุปกรณ์ปั๊มน้ำภายในเรือเกิดขัดข้องกะทันหัน ทำให้เรือไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันท่วงที จนกระทั่งเวลาประมาณ 09.00 น. เรือได้จมลงสู่ก้นทะเล
สถานการณ์ในที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความโกลาหล ผู้โดยสารบางส่วนพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอด โดยมีรายงานว่าผู้ประสบภัยจำนวน 4 คน ซึ่งรวมถึงเด็กหญิง 1 คน สามารถพาตัวเองขึ้นสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัย แต่ยังคงมีผู้โดยสารอีก 8 ชีวิตที่ยังสูญหายและลอยคออยู่กลางทะเล ในจำนวนนี้มีเด็กชายรวมอยู่ด้วยถึง 2 คน สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือรายงานที่ระบุว่าเสื้อชูชีพบนเรือมีไม่ครบตามจำนวนผู้โดยสาร ทำให้ผู้ประสบภัยบางคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
ทางด้านศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าเป็นวิกฤตที่ต้องแข่งกับเวลา จึงได้อนุมัติคำสั่งด่วนจัดส่งเรือ ศรชล 4008 ออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 8 รายอย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังระดมสรรพกำลังฝ่าคลื่นลมเพื่อเข้าถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ท่ามกลางความหวังของญาติมิตรที่รอคอยข่าวดีอยู่บนฝั่ง
ล่าสุด ช่วยได้หมดแล้ว ทั้งลูกเรือและนักตกปลารวม 15 นาย รับแจ้งจาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารภัยเกาะล้านเมืองพัทยา
# ยุติการค้นหาแล้ว
