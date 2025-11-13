ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 11:31 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:31 น.
ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ลงพื้นที่เยี่ยมพลเรือน 3 รายในห้อง ICU อ้างบาดเจ็บสาหัสจากทหารไทยกราดยิง เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา

13 พฤศจิกายน 2568 เพจ Army Military Force โพสต์ภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยรายงานว่า เช้านี้ นายอุม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย พร้อมด้วยกองทัพกัมพูชา ได้นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บของพลเรือนชาวกัมพูชา 3 ราย ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุ่น มงคลบุรี

นายอุม ราตรี ได้พยายามบิดเบือนและให้ข้อมูลที่เป็นความเท็จแก่คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) โดยกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ทหารไทยกราดยิงพลเรือนชาวกัมพูชาที่หมู่บ้านเปรยจัน จังหวัดบันเตียเมียนเจย เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (12 พ.ย.) ก่อนจะมีการกล่าวหาป้ายสีทหารไทยในสังคมออนไลน์กัมพูชาอย่างกว้างขวาง

ASEAN Observer Team หรือ AOT คือ คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน มีหน้าที่ในการตรวจสอบระหว่างไทย-กัมพูชา ว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลงปฏิญญาสันติภาพหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การคลี่คลายวิกฤตชายแดน โดยมี 4 ข้อหลัก ได้แก่ ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนที่ขัดแย้ง, การดำเนินการเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคล, การปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ และการบริหารจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดน

โดยทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา จะมีผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นทหารที่ถูกส่งจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน มาประจำการจำนวนฝั่งละ 16 นาย ทั้งนี้ AOT เกิดขึ้นหลังจากการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นสักขีพยาน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568

คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT)
FB/ Army Military Force
ผู้บาดเจ็บชาวกัมพูชาในห้อง ICU
FB/ Army Military Force

ที่มา: FB/ Army Military Force , BERNAMA

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

