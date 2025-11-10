ข่าว

หยุดทำ! ฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจน ที่เต้านม วินิจฉัยมะเร็งยาก-เกิดก้อนแข็งอักเสบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 17:16 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 17:17 น.
54
แพทยศาสตร์ศิริราช เตือนห้ามฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนที่เต้านม เสี่ยงเกิดก้อนแข็งอักเสบเรื้อรัง

เตือนภัย! ห้ามฉีด CaHA สารกระตุ้นคอลลาเจนที่เต้านมเด็ดขาด เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ เสี่ยงเกิดก้อนแข็งอักเสบเรื้อรัง บดบังการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ออกมาเตือนภัยปัญหาสุขภาพ ผ่านเฟซบุ๊ก SirirajDerm เกี่ยวกับการใช้ Calcium Hydroxyapatite (CaHA) หรือ สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (biostimulator) ผิดวัตถุประสงค์ ปกติแล้วใช้เพื่อฟื้นฟูผิวบริเวณใบหน้า, ลำคอ หรือมือเท่านั้น แต่ล่าสุดมีรายงานว่ามีการนำสารดังกล่าวนำมาฉีดบริเวณเต้านม เพื่อหวังผลให้หน้าอกดูอวบหรือตึงกระชับขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ

การใช้ในลักษณะนี้เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ (off-label use) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ ดังนี้

  • CaHA ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเนื้อเยื่อเต้านม เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยหรือประสิทธิผลในตำแหน่งนี้
  • อาจเกิดก้อนแข็งหรือการอักเสบเรื้อรัง จากการกระตุ้นเนื้อเยื่อผิดตำแหน่ง
  • สิ่งที่อันตรายที่สุดคือ CaHA อาจทำให้เกิดการจับตัวเป็นแคลเซียมในเต้านม ทำให้ภาพจากการตรวจแมมโมแกรม (mammogram) แปลผลได้ยากขึ้น และ บดบังหินปูน (calcification) ที่เป็นสัญญาณสำคัญที่พบในมะเร็งเต้านม

ดังนั้น การฉีด CaHA บริเวณเต้านมจึงไม่ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอนาคตได้ ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

หากต้องการปรับรูปทรงหรือดูแลผิวบริเวณหน้าอก ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเลือกใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับอนุญาตจาก อย. และตรงตามข้อบ่งชี้เท่านั้น

เตือนภัยใช้สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนฉีดที่หน้าอก
ภาพจาก Facebook : SirirajDerm
เปิดภาพหน้าอกใช้สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนฉีด
ภาพจาก Facebook : SirirajDerm

ข้อมูลจาก : SirirajDerm

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

