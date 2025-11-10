หยุดทำ! ฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจน ที่เต้านม วินิจฉัยมะเร็งยาก-เกิดก้อนแข็งอักเสบ
เตือนภัย! ห้ามฉีด CaHA สารกระตุ้นคอลลาเจนที่เต้านมเด็ดขาด เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ เสี่ยงเกิดก้อนแข็งอักเสบเรื้อรัง บดบังการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ออกมาเตือนภัยปัญหาสุขภาพ ผ่านเฟซบุ๊ก SirirajDerm เกี่ยวกับการใช้ Calcium Hydroxyapatite (CaHA) หรือ สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (biostimulator) ผิดวัตถุประสงค์ ปกติแล้วใช้เพื่อฟื้นฟูผิวบริเวณใบหน้า, ลำคอ หรือมือเท่านั้น แต่ล่าสุดมีรายงานว่ามีการนำสารดังกล่าวนำมาฉีดบริเวณเต้านม เพื่อหวังผลให้หน้าอกดูอวบหรือตึงกระชับขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ
การใช้ในลักษณะนี้เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ (off-label use) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ ดังนี้
- CaHA ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเนื้อเยื่อเต้านม เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยหรือประสิทธิผลในตำแหน่งนี้
- อาจเกิดก้อนแข็งหรือการอักเสบเรื้อรัง จากการกระตุ้นเนื้อเยื่อผิดตำแหน่ง
- สิ่งที่อันตรายที่สุดคือ CaHA อาจทำให้เกิดการจับตัวเป็นแคลเซียมในเต้านม ทำให้ภาพจากการตรวจแมมโมแกรม (mammogram) แปลผลได้ยากขึ้น และ บดบังหินปูน (calcification) ที่เป็นสัญญาณสำคัญที่พบในมะเร็งเต้านม
ดังนั้น การฉีด CaHA บริเวณเต้านมจึงไม่ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอนาคตได้ ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
หากต้องการปรับรูปทรงหรือดูแลผิวบริเวณหน้าอก ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเลือกใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับอนุญาตจาก อย. และตรงตามข้อบ่งชี้เท่านั้น
ข้อมูลจาก : SirirajDerm
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ญาติโวย! คลินิก จ.ชลบุรี ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำปฐมพยาบาลผิดพลาด จนหน้าอกไหม้สาหัส
- พ่อใจสลาย ลูกสาว 14 ดับปริศนา รู้เหตุช็อก แม่แอบพาเสริมหน้าอก สุดท้ายกลายเป็นศพ
- แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: