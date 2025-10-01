ข่าวต่างประเทศ

พ่อใจสลาย ลูกสาว 14 ดับปริศนา รู้เหตุช็อก แม่แอบพาเสริมหน้าอก สุดท้ายกลายเป็นศพ

พ่อเพิ่งรู้ลูกสาววัย 14 แอบไปทำนมกับแฟนใหม่แม่ สุดท้ายเสียชีวิต

พ่อใจสลาย ลูกสาว 14 ดับสลด หลังแม่พาไปทำหน้าอกกับแฟนใหม่ที่เป็นศัลยแพทย์ พ่อไม่รู้เรื่อง-ถูกโกหกว่าตายเพราะโควิด ก่อนเจอความจริงสุดช็อกในงานศพ

กลายเป็นโศกนาฏกรรมและเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่ในเม็กซิโก กรณี พาโลมา นิโคล อาร์เรลลาโน เอสโคเบโด (Paloma Nicole Arellano Escobedo) เด็กสาววัยเพียง 14 ปี เสียชีวิตลงหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกและเสริมสะโพก เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่พ่อแท้ ๆ ของเธอไม่เคยรับรู้ อีกสิ่งที่น่าตกใจคือบุคคลที่ผ่าตัดให้เด็กน้อยคือแฟนใหม่ของแม่เธอเอง

นายคาร์ลอส อาร์เรลลาโน พ่อของเด็กสาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยเรื่องราวที่น่าปวดใจกับเจ้าหน้าที่ ในตอนแรกเขาได้รับแจ้งจากอดีตภรรยาว่าลูกสาวเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคโควิด-19 แต่ในระหว่างพิธีศพ ญาติทักขึ้นมาว่าหน้าอกของลูกสาวดูใหญ่ผิดปกติ เขาจึงเอ่ยถามอดีตภรรยาแต่ได้รับการปฏิเสธกลับมา เขาจึงตัดสินใจขอให้ญาติฝั่งอดีตภรรยาออกจากห้อง เพื่อให้แม่และน้องสาวของเขาช่วยกันตรวจสอบร่างกายของลูกสาว และนั่นคือวินาทีที่เขาได้พบกับความจริง

“มันเป็นเรื่องจริง เธอมีซิลิโคนเสริมหน้าอก เรามีรูปถ่ายทั้งซิลิโคนและรอยแผลเป็น เราจึงร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพทันที” นายคาร์ลอสกล่าวในคำร้อง

พ่อใจสลาย เด็กสาว 14 ดับ หลังแม่พาไปทำหน้าอกกับแฟนใหม่ที่เป็นศัลยแพทย์

พ่อของเด็กสาวกล่าวว่า อดีตภรรยายินยอมให้ลูกสาวเข้ารับการผ่าตัด โดยผู้ที่ทำให้คือแฟนคนปัจจุบันของเธอที่เป็นศัลยแพทย์วัย 45 ปี และเป็นเจ้าของคลินิก ทั้งสองคนร่วมกันโกหกเพื่อปกปิดความจริงและเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกสาวของตนต้องเสียชีวิต

ขณะนี้ทั้งศัลยแพทย์และแม่ของเด็กสาวกำลังถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างหนัก ฝั่งศัลยแพทย์ หรือ แฟนใหม่ของแม่ ถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และถูกสอบสวนในข้อหาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาจรวมถึงข้อหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งต้องรอผลชันสูตรฉบับสมบูรณ์

ส่วนแม่ของเด็กสาวกำลังถูกสอบสวนในข้อหาขาดการดูแลเอาใจใส่จากการนำผู้เยาว์ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

หลังจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น นายคาร์ลอสได้ลุกขึ้นมารณรงค์เพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับอันตรายของการทำศัลยกรรมในเด็ก และจัดกิจกรรมเดินขบวนภายใต้สโลแกนเด็กผู้หญิงไม่จำเป็นต้องทำหน้าอก นอกจากนี้คุณพ่อยังเผยความในใจผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “เราไม่สามารถมองเด็กผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศเป็นเรื่องปกติได้อีกต่อไป หรือปล่อยให้ความทะเยอทะยานของผู้ใหญ่บางคนมาทำให้ชีวิตของพวกเธอตกอยู่ในความเสี่ยง เราต้องการความยุติธรรม และอาชญากรรมครั้งนี้จะต้องไม่ถูกปล่อยผ่านไป”

ทั้งนี้ ตามกฎหมายของเม็กซิโก แม้จะไม่มีการจำกัดอายุที่ชัดเจน แต่การทำศัลยกรรมให้กับผู้เยาว์มักจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อและแม่ทั้งสองฝ่าย

เด็กสาว 14 ดับ หลังแม่พาไปทำหน้าอกกับแฟนใหม่

ข้อมูลจาก : nypost

