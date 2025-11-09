บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สชิลี ขอโทษถ่ายคลิปสูด “แป้ง” บนแขน ขณะเก็บตัวที่ไทย

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 14:41 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 14:41 น.
51

อินนา โมล มิสยูนิเวิร์สชิลี ขอโทษถ่ายคลิปสูด “แป้ง” บนแขน ขณะเก็บตัวที่ไทย ยืนยันไม่ใช่สารเสพติด อ้างช่างแต่งหน้าบอกให้ทำ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เว็บไซต์ The Sun รายงานว่า อินนา โมล มิสยูนิเวิร์สชิลี วัย 28 ปี ได้ออกมาขอโทษ หลังจากที่ถ่ายคลิปทำท่าเหมือนสูดโคเคนจากแขนตัวเอง ขณะเก็บตัวที่ประเทศไทย ก่อนชิงมงกุฎในวันที่ 21 พ.ย. ที่จะถึงนี้

โดยคลิปดังกล่าวนั้นเป็นคลิปตามเทรนด์ Addicted to You ของชากิร่า ซึ่งจากคลิปแสดงให้เห็นว่าเธอสูดแป้ง ก่อนจะตัดภาพเป็นเวอร์ชั้นของเธอในที่เพรียบพร้อมสวยงาม อย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ซึ่ง มิสยูนิเวิร์สชิลี กล่าวว่า เธออยากจะขอโทษทุกคน โดยเธออ้างว่าช่างแต่งหน้าบอกให้ทำ ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอพยายามปฏิเสธแล้ว แต่ช่างแต่งหน้าเขายังบอกให้เธอทำ ซึ่งเธอระบุอีกว่าเธอน่าจะปฏิเสธอย่างหนักแน่น และไม่ยอมถ่ายคลิปดังกล่าว แต่เธอทำไปแล้วและเธอขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เธอยืนยันว่าแป้งที่เห็นนั้นไม่ใช่สารเสพติดอย่างที่บางคนเข้าใจกัน

พร้อมระบุอีกด้วยว่า เธอรักทุกคน และนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น และเธอมีความสุขมากๆ อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้เจาะจงว่าช่างแต่งหน้าเป็นคนชาติอะไร

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 14:41 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 14:41 น.
51
Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

