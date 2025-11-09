ข่าว

แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 11:58 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 12:03 น.
57
โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพ @โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว หลัง โรงเรียนอบจ.ชัยนาท ชนะ หมอนทองวิทยา 2-1 คว้าชัย ฟุตบอลแชมป์กีฬา7HD เป็นสมัยแรก ขณะที่ อัสสัมชัญศรีราชา คว้าอันดับ 3 หลังเอาชนะ หัวหินวิทยาคม 5-2

ควันหลงหลังเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล 7 สี เมื่อวานที่ผ่านมา (8 พ.ย.68) ณ สนามศุภชลาัย กรุงเทพฯ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เอาชนะ หมอนทองวิทยา 2-1 ล้างอาถรรพ์ในนัดชิงชนะเลิศในรายการเดียวกันเมื่อ 2 ปีก่อนไปได้ พร้อมกับคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 กลับบ้านได้เป็นสมัยแรก ท่ามกลางแฟน ๆ ที่แห่เข้ามาให้กำลังใจนักเตะอย่างเนืองแน่น

ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Ch7HD Sports” เปิดเผยตัวเลขคนดูผ่านระบบออนไลน์ โดยระบุว่า “ปรากฏการณ์สานฝันบอลเยาวชน ! อบจ.ชัยนาท – หมอนทอง สู้สุดใจ สมศักดิ์ศรีคู่ชิงพิสูจน์แล้วว่าเก่งทั้งคู่

  • ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน
  • ยอดชมออนไลน์ ทะลุ 45 ล้านวิว
บรรยากาศสนามศุภชลาศัย 8 พย 2568
ภาพ @โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามศุภชลาศัย
ภาพ @โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปรางวัล การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025

ทีมชนะเลิศ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : พายัก สีพะนม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ดาวซัลโว : รชฏ ประชาศิลป์ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : อนุสรณ์ ปานสันเทียะ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

พายัก สีพะนม
ภาพ Facebook @Ch7HDSports
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าฟุตบอล 7 สี พายัก สีพะนม จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ภาพ Facebook @Ch7HDSports
แชมป์ฟุตบอล 7 สี รร อบจ ชัยนาท
แฟ้มภาพ
วรากร ช่างเขียนดี
ภาพ @ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา

อ่านข่าวกีฬาที่น่าสนใจ หมอนทองวิทยา รองแชมป์บอล 7 สี และประเด็นอื่นๆ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร สนับสนุนเยาวชน

27 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเส้นทาง ไต้ฝุ่นฟงวอง เช้าวันที่ 9 พ.ย. 68

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยแบบสำรวจ 17 จังหวัด มองตอนนี้ยังหาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้

25 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ข่าว

แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังยกเคสจากญี่ปุ่น พบก้อนเชื้อที่ลิ้นหัวใจในเด็ก 4 ขวบ จุดเริ่มต้นมาจากฟันผุ

53 นาที ที่แล้ว
บอล 7 สี เพจโรงเรียนอบจ ชัยนาท ข่าวกีฬา

มือดีแคปทัน “เพจอบจ.ชัยนาท” โพสต์แซะ “หมอนทองวิทยา” ดราม่าสนั่นจนต้องลบ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เผยมีคนสั่งให้หยุด ปะทะเขมร 6 ชม. แรก ถ้าบอกว่าใครสั่ง เขาอยู่ไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอลแฟนนิง พรีเดเตอร์ภาคใหม่ บันเทิง

แขนหักได้-ตาไม่กะพริบ ความลับสุดหลอน “แอล แฟนนิง” ที่พระเอกพรีเดเตอร์ผวาคาฉาก!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

Taximail แจงหลังหลายองค์ถูกแอบอ้าง หลอกลงทุนคริปโต ย้ำห้ามคลิกลิงก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟงวอง ถูกยกระดับเป็นซุเปอร์ไต้ฝุ่น ถล่มฟิลิปปินส์ซ้ำ หลังเพิ่งเผชิญพายุคัลแมกี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อไทย ทวงรัฐบาล ปลดล็อคเวลาขายแอลกอฮอล์ ช่วงบ่ายสอง-ห้าโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯ ยกเลิก 1400 ไฟลท์ ดีเลย์ 6000 เซ่นพิษชัตดาวน์รัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเตอร์ไมอามี ข่าวกีฬา

เมสซี่ ขาดคู่หู “ซัวเรซ” สังเวยอารมณ์เดือด! MLS สั่งแบนชวดเกมชี้ชะตาเพลย์ออฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามดื่มหลังเที่ยงคืน 8 พ.ย.2568 ข่าว

อวสานนั่งแช่ ห้ามกินเหล้าหลังเที่ยงคืน ในร้าน ปรับ 1 หมื่นบาท กฎหมายเริ่มใช้แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผู้จัดบอล 7 สี กราบขออภัยคนดูล้นสนาม ยอมรับวางแผนไม่ครอบคลุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ไทยลีค” โดนสับเละ โพสต์ “ทีมอันดับ 2 ได้รับการจดจำมากกว่าอันดับ 1”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปลัดคลัง คาดเสนอคนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้าที่ประชุม ครม. ช่วงเดือน ธค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานทำความสะอาดถูกยิงดับในสหรัฐฯ เหตุไปผิดบ้าน ลูก 4 กำพร้าแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งถก หาแนวทางช่วยเหลือเด็ก 12 ถูกทิ้งที่ร้านนวดญี่ปุ่น ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แถลงตอบกระแสวิจารณ์ กรณีเบี้ยเลี้ยง ย้ำดำเนินการตามระเบียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนหมอนทองวิทยาได้รับการดูแลจากธรรมนัสเพื่อสร้างนักกีฬาที่ดี ข่าว

ธรรมนัส สั่งดูแลปรับปรุง “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” พัฒนาสร้างนักกีฬาดีๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบดังเปิดใจ หย่าสามี ทั้้งที่ยังรัก เพราะของใหญ่เกินไป 2 กระป๋องโค้กต่อกัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีน ‘สี จิ้นผิง-ภริยา’ เฝ้าฯ รับเสด็จ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปาร์ม่า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 11:58 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 12:03 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิด้าโพล เผยแบบสำรวจ 17 จังหวัด มองตอนนี้ยังหาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
บอล 7 สี เพจโรงเรียนอบจ ชัยนาท

มือดีแคปทัน “เพจอบจ.ชัยนาท” โพสต์แซะ “หมอนทองวิทยา” ดราม่าสนั่นจนต้องลบ

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
แอลแฟนนิง พรีเดเตอร์ภาคใหม่

แขนหักได้-ตาไม่กะพริบ ความลับสุดหลอน “แอล แฟนนิง” ที่พระเอกพรีเดเตอร์ผวาคาฉาก!

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568

Taximail แจงหลังหลายองค์ถูกแอบอ้าง หลอกลงทุนคริปโต ย้ำห้ามคลิกลิงก์

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
Back to top button