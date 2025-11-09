แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว
แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว หลัง โรงเรียนอบจ.ชัยนาท ชนะ หมอนทองวิทยา 2-1 คว้าชัย ฟุตบอลแชมป์กีฬา7HD เป็นสมัยแรก ขณะที่ อัสสัมชัญศรีราชา คว้าอันดับ 3 หลังเอาชนะ หัวหินวิทยาคม 5-2
ควันหลงหลังเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล 7 สี เมื่อวานที่ผ่านมา (8 พ.ย.68) ณ สนามศุภชลาัย กรุงเทพฯ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เอาชนะ หมอนทองวิทยา 2-1 ล้างอาถรรพ์ในนัดชิงชนะเลิศในรายการเดียวกันเมื่อ 2 ปีก่อนไปได้ พร้อมกับคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 กลับบ้านได้เป็นสมัยแรก ท่ามกลางแฟน ๆ ที่แห่เข้ามาให้กำลังใจนักเตะอย่างเนืองแน่น
ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Ch7HD Sports” เปิดเผยตัวเลขคนดูผ่านระบบออนไลน์ โดยระบุว่า “ปรากฏการณ์สานฝันบอลเยาวชน ! อบจ.ชัยนาท – หมอนทอง สู้สุดใจ สมศักดิ์ศรีคู่ชิงพิสูจน์แล้วว่าเก่งทั้งคู่
- ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน
- ยอดชมออนไลน์ ทะลุ 45 ล้านวิว
สรุปรางวัล การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025
ทีมชนะเลิศ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : พายัก สีพะนม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ดาวซัลโว : รชฏ ประชาศิลป์ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : อนุสรณ์ ปานสันเทียะ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
