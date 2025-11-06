ข่าวดาราบันเทิง

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 10:50 น.
55
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

ดราม่า MU 2025 ดังถึงอเมริกา! New York Post ตีข่าวใหญ่ ณวัฒน์ ทำนางงาม-ควีนคนปัจจุบัน วอล์กเอาต์ ปมพูดจาไม่ให้เกียรติ

ดราม่าการประกวด Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทย ลามกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก หลัง New York Post สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ รายงานข่าวเหตุการณ์ที่นางงามผู้เข้าประกวด พร้อมควีนคนปัจจุบัน วิกตอเรีย พากันเดินออกจากห้องประชุม เพื่อประท้วงผู้บริหารที่ใช้คำพูด ไม่ให้เกียรตินางงาม

นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ดราม่าเกิดขึ้นในงานมอบสายสะพายเมื่อวันอังคาร (4 พ.ย.) ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งสื่อระบุว่าเป็น “ผู้บริหารขององค์กร Miss Universe” (an executive director of Miss Universe Organization) และนักธุรกิจชาวไทยที่ดูแลการจัดงานในประเทศ ได้เผชิญหน้ากับกลุ่มนางงาม

ณวัฒน์ถูกวิจารณ์เรื่องการใช้คำพูดไม่เหมาะสมในดราม่า ณวัฒน์ MU 2025

สื่อรายงานว่า แทนที่จะเป็นการต้อนรับ ณวัฒน์กลับตำหนิผู้เข้าประกวดว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ พุ่งเป้าไปที่ ฟาติมา บอสช์ มิสเม็กซิโก โดยตรง ณวัฒน์ถามเธอให้ยืนขึ้น และอธิบายว่าทำไมถึงไม่เข้าร่วมการถ่ายงานสปอนเซอร์

“เม็กซิโก อยู่ไหน?” นิวยอร์กโพสต์อ้างคำพูดของณวัฒน์ “ผมได้ยินว่าคุณจะไม่สนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย จริงหรือเปล่า?” ณวัฒน์กล่าวหาว่ามิสเม็กซิโกเชื่อฟังผู้กำกับกองประกวดของเม็กซิโก แทนที่จะเป็นทีมงาน Miss Universe ในไทย

การโต้เถียงตึงเครียดดำเนินไป 4 นาที ก่อนที่ณวัฒน์จะเรียกมิสเม็กซิโกว่า “dummy” (เจ้าโง่/หุ่นเชิด) ซึ่งจุดชนวนความโกรธเคืองในหมู่นางงาม ซึ่งประเด็นนี้ ณวัฒน์ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้พูดว่าโง่ แต่พูดคำว่า “Damage”

“ผมยังคงพูดกับทุกคน ทำไมคุณถึงยังยืนพูดกับผม” ณวัฒน์ถามมิสเม็กซิโก

“เพราะผมมีสิทธิ์มีเสียง” ฟาติมากล่าว “คุณกำลังไม่เคารพฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง”

ฟาติมา บอสช์ กล่าวถึงสิทธิของผู้หญิงในดราม่า ณวัฒน์ MU 2025

สื่ออ้างว่า ณวัฒน์ซึ่งไม่สามารถทำให้เม็กซิโกเงียบได้ จึงเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้พาเธอออกจากห้อง ท่ามกลางเสียงไม่พอใจของนางงามคนอื่นๆ “ในฐานะผู้หญิง คุณต้องให้เกียรติพวกเรา ฉันมาที่นี่ในฐานะตัวแทนประเทศ มันไม่ใช่ความผิดของฉันที่คุณมีปัญหากับองค์กรของฉัน” มิสเม็กซิโกกล่าวขณะเดินออกจากห้อง

นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ผู้เข้าประกวดอีกกว่าสิบคน รวมถึง วิกตอเรีย เคียร์ ทีลวิก Miss Universe คนปัจจุบันจากเดนมาร์ก ได้ลุกขึ้นเดินออกจากห้องทันที เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนมิสเม็กซิโก

การเดินออกจากห้องของนางงามเป็นการแสดงจุดยืนในดราม่า ณวัฒน์ MU 2025

“นั่งลง ถ้าใครอยากประกวดต่อ ก็นั่งลง” ณวัฒน์กล่าว ซึ่งสื่อดังบรรยายว่าเป็นการ “ขู่ทางอ้อม”

ต่อมา มิสเม็กซิโก บอกกับนักข่าวว่า เธอไม่พอใจที่ณวัฒน์เรียกเธอว่า “โง่” เพียงเพราะเขามีปัญหากับองค์กร “ฉันพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้อง… และเขาบอกให้ฉันหุบปาก”

วิกตอเรีย ควีนคนปัจจุบัน กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า “นี่คือเรื่องสิทธิสตรี นี่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติต่อกัน การดูถูกผู้หญิงคนอื่น มันเกินกว่าคำว่าไม่ให้เกียรติ”

รายงานข่าวระบุว่า ราอูล โรชา คันตู ประธานองค์กรนางงามจักรวาล แถลงว่า ณวัฒน์ “ดูหมิ่น เหยียดหยาม และแสดงการขาดความเคารพ นอกเหนือไปจากการใช้อำนาจโดยมิชอบที่เรียก รปภ. มาข่มขู่ผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้”

คันตู ประกาศว่า เขาได้ส่ง มาริโอ บูคาโร CEO ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง มายังประเทศไทย เพื่อ “กำกับดูแล” งานที่เหลือทั้งหมด เป็นการ จำกัดการมีส่วนร่วมของณวัฒน์ในการแข่งขัน

ขณะที่ณวัฒน์ได้โพสต์อินสตาแกรมในเช้าวันพุธ ชี้แจงว่า “ผมลงทุนและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่องานนี้… ขอโทษแฟนๆ จักรวาล ผมทำได้เท่านี้จริงๆ เพราะความอดทนของผมมีขีดจำกัด ขอโทษอีกครั้งถ้าทำให้ใครไม่สบายใจ”

ล่าสุดเมื่อคืนวานนี้ (5 พฤศจิกายน) ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งน้ำตา ระบายความอัดอั้นตันใจว่า ตนเอง “เหมือนถูกแทงตลอด โดยไม่มีเหตุผล” และรู้สึกว่า “หลอกให้ผมขอโทษ ตอนเช้าก็ทำกับผมอีก ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษเลย”

ณวัฒน์ ยืนยันว่า ตนไม่ได้ด่ามิสเม็กซิโกว่า “Dumb Head” (โง่) ตามที่เป็นข่าว แต่พูดคำว่า “Damage” (ความเสียหาย) แต่ถูกเพจฝั่งละตินนำไปบิดเบือนเป็นเฟกนิวส์

ตนยังคงติดใจประเด็นที่ ราอูล โรชา คันตู โพสต์กราฟหุ้น MGI ของเขาตอนกำลังตก “กระแนะกระแหนผม การทำแบบนี้มีประโยชน์อะไร” และวิจารณ์การสื่อสารของ MUO ที่ไม่แจ้งเรื่องคัดค้านกิจกรรม Special Dinner ผ่านอีเมลหรือเอกสารทางธุรกิจ แต่กลับโพสต์ฟาดหน้า ถือว่าไม่ให้เกียรติคนไทย

ณวัฒน์ร้องไห้ หลังดราม่า MU 2025 แค้นราอูล ถูกหลอกให้ขอโทษ

ณวัฒน์ระบุว่า ปัญหาบานปลายหลัง MUO ประกาศว่าเก็บคะแนนแค่ 4 รอบหลัก ทำให้เด็กเลยไม่ทำงาน ไม่ยอมถ่ายคลิปโปรโมตกิจกรรมของเจ้าภาพ (ณวัฒน์) เพราะองค์กรขู่จะใช้กฎหมายจัดการเขา เขายืนยันว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่มิสเม็กซิโก แต่ “เขารู้ว่าต้องอยู่ข้างใคร”

สุดท้าย ณวัฒน์ประกาศว่า เพื่อคลายความกดดัน เขาจะใช้วิธีดูการซ้อมต่างๆ แบบออนไลน์แทนการไปหน้างาน

หล้งจากสัมภาษณ์ ในระหว่างการถ่ายทอดสดเปิดตัวผู้เข้าประกวด ณวัฒน์ ได้ขึ้นมาบนเวที ประกาศความพร้อมในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้เวทีระดับโลก เผยทุ่มงบประมาณไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท ได้ยกมือไหว้กล่าวขอโทษผู้เข้าประกวดทุกคนบนเวที ที่อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งเหล่าผู้เข้าประกวดต่างปรบมือและส่งยิ้มตอบรับ

ณวัฒน์ขอโทษ ผู้เข้าประกวด Miss Universe

