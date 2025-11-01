ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สเปอร์ส พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 16:15 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 15:34 น.
51

1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Tottenham Hotspur

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน ยูลูเซฟสกี้, แดน สการ์เล็ตต์, โคตะ ทาคาอิ, ราดู ดรากูชิน, เจมส์ แมดดิสัน และ อาร์ชี่ เกรย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โดมินิค โซลันกี้, เดสตินี่ อูโดกี้ และ คริสเตียน โรเมโร่

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิมอนส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แร็งดัล โคโล่ มูอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง เลียม ดีแลป ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น โรเมโอ ลาเวีย, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 03/04/25 เชลซี 1-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/12/24 สเปอร์ส 3-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/05/24 เชลซี 2-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/11/23 สเปอร์ส 1-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/02/23 สเปอร์ส 2-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 29/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 เสมอ โมนาโก 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 19/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิมอนส์ – แร็งดัล โคโล่ มูอานี่

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – โรเมโอ ลาเวีย, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 2-2 เชลซี

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

32 วินาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ โคโม่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

16 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 68 ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

16 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เริ่ม 13.50 น. ลุ้นผล รางวัลที่ 1 พร้อมกันบ่ายนี้ ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

18 นาที ที่แล้ว
เริ่ม 14.00 น. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากดิจิทัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

26 นาที ที่แล้ว
จ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษสื่อ ปมหยอกแรง &quot;ใจร้ายกับท่านนายก&quot; ยันไม่มีเจตนาคุกคาม ยังเคารพพี่ๆ นักข่าวเสมอ ข่าว

คุณจ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษ หลังดราม่าพูดหยอกสื่อ ยืนยันแค่พูดเล่น

41 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ นีซ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด งวด 1 พ.ย. 2568 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 1 พ.ย. 68 เลขมงคล-สำนักดังทั่วไทย ลุ้นหวยรางวัลที่ 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป บันเทิง

สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าน สงขลา ยูเนสโก้ ไลฟ์สไตล์

น่าน-สงขลา เมืองสร้างสรรค์โลกปี 68 จัดอันดับโดย “ยูเนสโก”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ เปิดใจหลังร่วมงาน “TIME 100 Next” พบปะผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ เซบีย่า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า บันเทิง

ต้นสังกัดยืนยัน แทคยอน 2PM เตรียมแต่งงานแฟนสาวนอกวงการ ฤดูใบไม้ผลิหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบิร์นลี่ย์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว แดงกองมา ข่าวการเมือง

ศิโรตม์ ซัด “สว.แดง กองมา” ต้นเหตุถอดถอน สว.นันทนา ปมคนขายหมู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา หลังพักรักษาตัวจากอาการป่วยสโตรกรอบ 2 บันเทิง

ภาพอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา หลังพักรักษาตัวจากอาการป่วยสโตรกรอบ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง เคยออกซ้ำ 2 งวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา หย่าสามี หาญส์ หิมะทองคำ พิธีกรดังประจานเรื่องในครอบครัว ชนวนเหตุจบรัก 25 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน้าด่านแจ้งวัฒนะ1 ข่าว

คนขับวูบหลับ ก่อนรถพุ่งชนแบริเออร์-ไฟลุกท่วมหน้าด่านแจ้งวัฒนะ 1 (คลิป)

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุลพันธ์ แพทองธาร ลงนามถวายความอาลัยวันนี้ 31 ตุลาคม ข่าวการเมือง

จุลพันธ์-แพทองธาร ร่วมลงนามถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมอำลา ร้านสเต็กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน เศรษฐกิจ

เตรียมอำลา ร้านสเต๊กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1 พฤศจิกายน 2568 จัดเต็มเเทียบ 2 กลุ่ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 16:15 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 15:34 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 68

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เริ่ม 13.50 น. ลุ้นผล รางวัลที่ 1 พร้อมกันบ่ายนี้

ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
เริ่ม 14.00 น. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากดิจิทัล

ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
Back to top button