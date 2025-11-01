สเปอร์ส พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68
1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน ยูลูเซฟสกี้, แดน สการ์เล็ตต์, โคตะ ทาคาอิ, ราดู ดรากูชิน, เจมส์ แมดดิสัน และ อาร์ชี่ เกรย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โดมินิค โซลันกี้, เดสตินี่ อูโดกี้ และ คริสเตียน โรเมโร่
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิมอนส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แร็งดัล โคโล่ มูอานี่
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง เลียม ดีแลป ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น โรเมโอ ลาเวีย, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 03/04/25 เชลซี 1-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 08/12/24 สเปอร์ส 3-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 02/05/24 เชลซี 2-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 06/11/23 สเปอร์ส 1-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 26/02/23 สเปอร์ส 2-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 29/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 เสมอ โมนาโก 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิมอนส์ – แร็งดัล โคโล่ มูอานี่
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – โรเมโอ ลาเวีย, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 2-2 เชลซี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: