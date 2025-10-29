ข่าวกีฬาฟุตบอล

สวอนซี พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 13:51 น.
68

29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 4 ที่สนาม สวอนซี.คอม สเตเดี้ยม สวอนซี พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ สวอนซี VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
  • แมตช์การแข่งขัน : สวอนซี VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : สวอนซี.คอม สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล สวอนซี – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สวอนซี ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์ขาว ของกุนซือ อลัน ชีแฮน จะยังไม่มีชื่อของ เลีนม คัลเลน กับ ริคาร์โด้ ซานโตส ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แอนดี้ ฟิชเชอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โจชัว คีย์, แคลัน เคซีย์, คาเมรอน เบอร์เจสส์, อิเช่ ซามูเอลส์-สมิธ แดนกลางเป็น กอนซาโล่ ฟรานโก้, อีธาน กัลเบรธ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มานูเอล เบนสัน, มาลิค ยัลกูเย่, ออม จี-ซุง ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซน วิปอตนิก

Credit : Swansea City Football Club

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้, รายาน ไอต์-นูริ และ อับดูคาดีร์ คูซานอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม แต่คาดว่าน่าจะมีการส่งตัวสำรองลงสนามในบางตำแหน่ง

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – ริโก้ ลูอิส, จอห์น สโตนส์, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ, มาเตโอ โควาซิช – ออสการ์ บ็อบบ์, มาเธอุส นูเนส, เจเรมี่ โดกู, โอมาร์ มาร์มูช

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สวอนซี VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 10/02/21 สวอนซี 1-3 แมนซิตี้ (เอฟเอ คัพ)
  • 16/03/19 สวอนซี 2-3 แมนซิตี้ (เอฟเอ คัพ)
  • 22/04/18 แมนซิตี้ 5-0 สวอนซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/17 สวอนซี 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/02/17 แมนซิตี้ 2-1 สวอนซี (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สวอนซี

  • 25/10/25 ชนะ นอริช 2-1 (แชมเปี้ยนชิพ)
  • 22/10/25 แพ้ ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส 0-1 (แชมเปี้ยนชิพ)
  • 18/10/25 เสมอ เซาแธมป์ตัน 0-0 (แชมเปี้ยนชิพ)
  • 04/10/25 แพ้ เลสเตอร์ 0-3 (แชมเปี้ยนชิพ)
  • 30/09/25 ชนะ แบล็คเบิร์น 2-1 (แชมเปี้ยนชิพ)

แมนซิตี้

  • 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Swansea City Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สวอนซี (4-2-3-1) : แอนดี้ ฟิชเชอร์ (GK) – โจชัว คีย์, แคลัน เคซีย์, คาเมรอน เบอร์เจสส์, อิเช่ ซามูเอลส์-สมิธ – กอนซาโล่ ฟรานโก้, อีธาน กัลเบรธ – มานูเอล เบนสัน, มาลิค ยัลกูเย่, ออม จี-ซุง – แซน วิปอตนิก

แมนซิตี้ (4-2-3-1) : เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – ริโก้ ลูอิส, จอห์น สโตนส์, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ, มาเตโอ โควาซิช – ออสการ์ บ็อบบ์, มาเธอุส นูเนส, เจเรมี่ โดกู, โอมาร์ มาร์มูช

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

สวอนซี 0-4 แมนซิตี้

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

