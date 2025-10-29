สวอนซี พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 4 ที่สนาม สวอนซี.คอม สเตเดี้ยม สวอนซี พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ สวอนซี VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : สวอนซี VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สวอนซี.คอม สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สวอนซี – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สวอนซี ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์ขาว ของกุนซือ อลัน ชีแฮน จะยังไม่มีชื่อของ เลีนม คัลเลน กับ ริคาร์โด้ ซานโตส ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แอนดี้ ฟิชเชอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โจชัว คีย์, แคลัน เคซีย์, คาเมรอน เบอร์เจสส์, อิเช่ ซามูเอลส์-สมิธ แดนกลางเป็น กอนซาโล่ ฟรานโก้, อีธาน กัลเบรธ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มานูเอล เบนสัน, มาลิค ยัลกูเย่, ออม จี-ซุง ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซน วิปอตนิก
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้, รายาน ไอต์-นูริ และ อับดูคาดีร์ คูซานอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม แต่คาดว่าน่าจะมีการส่งตัวสำรองลงสนามในบางตำแหน่ง
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – ริโก้ ลูอิส, จอห์น สโตนส์, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ, มาเตโอ โควาซิช – ออสการ์ บ็อบบ์, มาเธอุส นูเนส, เจเรมี่ โดกู, โอมาร์ มาร์มูช
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สวอนซี VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 10/02/21 สวอนซี 1-3 แมนซิตี้ (เอฟเอ คัพ)
- 16/03/19 สวอนซี 2-3 แมนซิตี้ (เอฟเอ คัพ)
- 22/04/18 แมนซิตี้ 5-0 สวอนซี (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/17 สวอนซี 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 05/02/17 แมนซิตี้ 2-1 สวอนซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สวอนซี
- 25/10/25 ชนะ นอริช 2-1 (แชมเปี้ยนชิพ)
- 22/10/25 แพ้ ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส 0-1 (แชมเปี้ยนชิพ)
- 18/10/25 เสมอ เซาแธมป์ตัน 0-0 (แชมเปี้ยนชิพ)
- 04/10/25 แพ้ เลสเตอร์ 0-3 (แชมเปี้ยนชิพ)
- 30/09/25 ชนะ แบล็คเบิร์น 2-1 (แชมเปี้ยนชิพ)
แมนซิตี้
- 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สวอนซี (4-2-3-1) : แอนดี้ ฟิชเชอร์ (GK) – โจชัว คีย์, แคลัน เคซีย์, คาเมรอน เบอร์เจสส์, อิเช่ ซามูเอลส์-สมิธ – กอนซาโล่ ฟรานโก้, อีธาน กัลเบรธ – มานูเอล เบนสัน, มาลิค ยัลกูเย่, ออม จี-ซุง – แซน วิปอตนิก
แมนซิตี้ (4-2-3-1) : เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – ริโก้ ลูอิส, จอห์น สโตนส์, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ, มาเตโอ โควาซิช – ออสการ์ บ็อบบ์, มาเธอุส นูเนส, เจเรมี่ โดกู, โอมาร์ มาร์มูช
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
สวอนซี 0-4 แมนซิตี้
