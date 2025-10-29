“กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ลุยต่อวันนี้
กัน จอมพลัง ขอบคุณ FC ทุกคน ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ตะกร้าแรกมาจากดิว ธีรภัทร 1.7 ล้าน เตรียมเดินหน้าลุยต่อวันนี้
กัน จอมพลัง ที่ก่อนหน้านี้ได้เจอดราม่าเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ในประเด็นของเรื่องความโปร่งใส ที่เมื่อวานนี้ ได้ไลฟ์ปล่อยของวันแรก และมีแบรนด์ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น
โดย กัน จอมพลัง แจ้งว่า “LIVE ปล่อยของ ช๊อปกัน วันแรก 5 ชั่วโมงตอนนี้ทะลุ 7 ,119,638 แล้วครับขอบคุณ FC ที่รักผมและเจ้าของแบรนด์ทุกคนที่สนับสนุน กันจอมพลัง นี่ยังไม่จบไปกันต่อครับ”
พร้อมระบุอีกด้วยว่า “Live ช๊อปกัน วันแรกตะกร้าแรก ท่านแรกของผม คุณดิว ธีรภัทร 10 นาทีปล่อยไปได้ที่ 1,731,309 ล้าน ทะลุครับ”
ก่อนหน้านี้ทาง กัน จอมพลัง เคยกล่าวว่า “ทีมงานลงคิววันที่ 28 29 เต็มแล้วกำลังจัดคิววันที่ 30 31 ครับลุยกันยาวๆครับผม”
