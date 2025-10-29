ข่าว

“กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ลุยต่อวันนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 09:07 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 09:07 น.
80

กัน จอมพลัง ขอบคุณ FC ทุกคน ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ตะกร้าแรกมาจากดิว ธีรภัทร 1.7 ล้าน เตรียมเดินหน้าลุยต่อวันนี้

กัน จอมพลัง ที่ก่อนหน้านี้ได้เจอดราม่าเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ในประเด็นของเรื่องความโปร่งใส ที่เมื่อวานนี้ ได้ไลฟ์ปล่อยของวันแรก และมีแบรนด์ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น

โดย กัน จอมพลัง แจ้งว่า “LIVE ปล่อยของ ช๊อปกัน วันแรก 5 ชั่วโมงตอนนี้ทะลุ 7 ,119,638 แล้วครับขอบคุณ FC ที่รักผมและเจ้าของแบรนด์ทุกคนที่สนับสนุน กันจอมพลัง นี่ยังไม่จบไปกันต่อครับ”

พร้อมระบุอีกด้วยว่า “Live ช๊อปกัน วันแรกตะกร้าแรก ท่านแรกของผม คุณดิว ธีรภัทร 10 นาทีปล่อยไปได้ที่ 1,731,309 ล้าน ทะลุครับ”

ก่อนหน้านี้ทาง กัน จอมพลัง เคยกล่าวว่า “ทีมงานลงคิววันที่ 28 29 เต็มแล้วกำลังจัดคิววันที่ 30 31 ครับลุยกันยาวๆครับผม”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท ข่าว

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

1 นาที ที่แล้ว
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน ข่าว

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

6 นาที ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่ ข่าว

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน

28 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; คอนเฟิร์ม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ เศรษฐกิจ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ชื่นชมคอนเสิร์ต Blackpink

45 นาที ที่แล้ว
หลวงปู่ปราโมทย์ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ชลบุรี ข่าว

สาเหตุ หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออก เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ยันไม่ได้หนีสีกา-โกงเงิน

52 นาที ที่แล้ว
ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68 บันเทิง

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68

55 นาที ที่แล้ว
ใบปอ ทะลุวัง 112 ข่าว

ศาลให้ประกัน “ใบปอ ทะลุวัง” หลังโดนคดี 112 วางหลักทรัพย์ 1 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก พร้อมปล่อยเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น. เศรษฐกิจ

วิธีหาร้าน “คนละครึ่งพลัส” ใกล้ฉัน เช็กได้ที่เว็บ-แอปเป๋าตัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ทาสีขาวทับขอบถนนขาว-แดง ข่าว

ดราม่าซ้ำ เทศบาลเชียงใหม่ ทาสีทับเส้นขาว-แดง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รัฐบาลชวนใช้ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก “อนุทิน” แย้มเฟส 2 มาแน่ จ่อเก็บตกคนแก่-คนจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลเกาหลีใต้จวกยับ “ฮุน มาเนต” มาสาย 9 นาที ปล่อย ปธน. นั่งรอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส.บอลไทย โร่ขอโทษเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สแกนจ่ายแทน เศรษฐกิจ

ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ สแกนจ่ายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ลุยต่อวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน เศรษฐกิจ

เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้จัดคอนเสิร์ต ถูกสั่งยกเลิกงาน เสียหาย 2 ล้าน ได้รับคำปลอบ “ให้คิดว่าซื้อหวยผิด”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เครื่องบินท่องเที่ยวตกในเคนยา ตาย 11 ศพ ไม่มีผู้รอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนทุกวัน กี่วันสิทธิ์หมด เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 09:07 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 09:07 น.
80
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
&quot;พิพัฒน์&quot; คอนเฟิร์ม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

“อนุทิน” ย้ำไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ชื่นชมคอนเสิร์ต Blackpink

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button