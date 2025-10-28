การเงินเศรษฐกิจ

ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย “คนรวย” ทำเหมือนๆ กัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 13:09 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 13:09 น.
หนึ่งในคำถามที่ถกเถียงกันมายาวนานในแวดวงการพัฒนาตัวเองและจิตวิทยา คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความมั่งคั่ง เรามักสงสัยว่า คนเราร่ำรวยขึ้นมาได้เพราะมีลักษณะนิสัยบางอย่าง หรือนิสัยเหล่านั้นเป็นผลพวงมาจากการมีชีวิตที่มั่งคั่งกันแน่

งานวิจัยชิ้นสำคัญจากเยอรมนีได้พยายามไขปริศนานี้ สำรวจกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ 2 กลุ่ม กลุ่มประชากรทั่วไปกว่า 23,000 คน และกลุ่มเศรษฐีที่มีทรัพย์สินสุทธิอย่างน้อย 1 ล้านยูโร อีกกว่า 1,100 คน เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้แตกต่าง

ผลการศึกษาในชั้นแรกพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนทั่วไป กลุ่มคนรวยมีลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างอย่างชัดเจน พวกเขามีแนวโน้มที่จะ กล้าเสี่ยงสูงกว่า, มี ความมั่นคงทางอารมณ์ ที่สูงกว่า มีค่าความวิตกกังวล ต่ำกว่า , ควบคู่ไปกับการ เปิดรับประสบการณ์ใหม่, การชอบเข้าสังคม, และที่สำคัญคือ ความมีมโนธรรมสำนึก หรือความมีวินัยและความเป็นระเบียบสูง

แต่นี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราว คำถามที่แท้จริงคือ “ทำไม” พวกเขาถึงมีบุคลิกเช่นนี้

เพื่อตอบคำถามนี้ นักวิจัยได้แบ่งกลุ่มเศรษฐีออกเป็น 2 กลุ่มย่อย

  1. กลุ่มคนรวยสร้างตัวเอง คือผู้ที่สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยความพยายามของตนเอง โดยเฉพาะผ่านการเป็นผู้ประกอบการ
  2. กลุ่มรวยมรดก คือผู้ที่ได้รับความมั่งคั่งมาจากการรับมรดก, ได้รับของขวัญ หรือจากการแต่งงาน
เมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบบุคลิกภาพของคนรวยสองกลุ่มนี้ ความจริงที่น่าทึ่งก็ปรากฏขึ้น

พบว่า ชุดบุคลิกภาพที่โดดเด่นทั้ง 5 ประการนั้น ปรากฏชัดเจนที่สุดในกลุ่ม “เศรษฐีสร้างเอง” คนกลุ่มนี้คือภาพตัวแทนของ “บุคลิกคนรวย” อย่างแท้จริง พวกเขาแสดงค่าความกล้าเสี่ยง, การเปิดรับ, การเข้าสังคม, และความมีวินัย สูงที่สุด ขณะเดียวกันก็มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงที่สุด (วิตกกังวลต่ำที่สุด)

ในทางตรงกันข้าม กลุ่ม “รวยมรดก” กลับมีบุคลิกภาพที่แตกต่างออกไป พวกเขาไม่ได้แสดงลักษณะนิสัยดังกล่าวอย่างโดดเด่น อันที่จริง กลุ่มรวยมรดกมีความกล้าเสี่ยงน้อยกว่า และมีความวิตกกังวลสูงกว่ากลุ่มที่สร้างตัวขึ้นมาเองอย่างเห็นได้ชัด

ข้อสรุปนี้จึงทรงพลังอย่างยิ่ง มันชี้ให้เห็นว่าบุคลิกภาพอาจเป็น “เหตุ” ไม่ใช่ “ผล” ของความมั่งคั่ง การเกิดมาบนกองเงินกองทองไม่ได้หล่อหลอมให้คนมีลักษณะนิสัยแบบผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเสมอไป

ในทางกลับกัน ดูเหมือนว่าการมีอยู่ของลักษณะนิสัยเฉพาะตัวเหล่านี้ต่างหาก ที่เป็นปัจจัยเอื้ออำนวย หรืออาจถึงขั้นเป็น เครื่องมือขับเคลื่อน ให้บุคคลสามารถสะสมความมั่งคั่งด้วยความพยายามของตนเองได้

สำหรับผู้ที่สนใจการพัฒนาตนเอง นี่คือหลักฐานที่ชี้ว่า การบ่มเพาะวินัยในตนเอง , การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อรับมือกับความล้มเหลว , การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ , และการกล้าเสี่ยงอย่างมีกลยุทธ์ อาจเป็นส่วนผสมสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ไม่ว่าจุดเริ่มต้นของคนคนนั้นจะอยู่ที่ใดก็ตาม

อ้างอิง: The personality traits of self-made and inherited millionaires

ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย "คนรวย" ทำเหมือนๆ กัน

