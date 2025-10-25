ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:07 น.
83

25 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดี้ยม คู่ระหว่าง เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบรนท์ฟอร์ด VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เบรนท์ฟอร์ด VS ลิเวอร์พูล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล เบรนท์ฟอร์ด – ลิเวอร์พูล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เบรนท์ฟอร์ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพผึ้งน้อย ของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ อันโตนี่ มิลัมโบ กับ ปารีส แม็กโฮม่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อารอน ฮิคกี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไมเคิล คาโยเด้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดอ เบิร์ก, อารอน ฮิคกี้ แดนกลางเป็น เยฮอร์ ยาร์โมลุค, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เควิน ชาเด้, ด็องโก้ ออตตาร่า, มิคเกล ดามส์การ์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ธิอาโก้

Credit : Brentford FC

ลิเวอร์พูล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ อลิสซง เบ็คเกอร์, วาตารุ เอ็นโด, สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่ และ เจเรมี่ ฟริงปง ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไรอัน กราเฟนแบร์ก กับ อเล็กซานเดอร์ อิซัค

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบรนท์ฟอร์ด VS ลิเวอร์พูล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 18/01/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/08/24 ลิเวอร์พูล 2-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/02/24 เบรนท์ฟอร์ด 1-4 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/11/23 ลิเวอร์พูล 3-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/05/23 ลิเวอร์พูล 1-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบรนท์ฟอร์ด

  • 20/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/09/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, คาราบาว คัพ)

ลิเวอร์พูล

  • 22/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 19/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 แพ้ เชลซี 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Brentford FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดอ เบิร์ก, อารอน ฮิคกี้ – เยฮอร์ ยาร์โมลุค, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน – เควิน ชาเด้, ด็องโก้ ออตตาร่า, มิคเกล ดามส์การ์ด – อิกอร์ ธิอาโก้

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เบรนท์ฟอร์ด 1-2 ลิเวอร์พูล

 

