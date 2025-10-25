เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68
25 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดี้ยม คู่ระหว่าง เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบรนท์ฟอร์ด VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เบรนท์ฟอร์ด VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เบรนท์ฟอร์ด – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เบรนท์ฟอร์ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพผึ้งน้อย ของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ อันโตนี่ มิลัมโบ กับ ปารีส แม็กโฮม่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อารอน ฮิคกี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไมเคิล คาโยเด้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดอ เบิร์ก, อารอน ฮิคกี้ แดนกลางเป็น เยฮอร์ ยาร์โมลุค, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เควิน ชาเด้, ด็องโก้ ออตตาร่า, มิคเกล ดามส์การ์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ธิอาโก้
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ อลิสซง เบ็คเกอร์, วาตารุ เอ็นโด, สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่ และ เจเรมี่ ฟริงปง ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไรอัน กราเฟนแบร์ก กับ อเล็กซานเดอร์ อิซัค
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบรนท์ฟอร์ด VS ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 18/01/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 25/08/24 ลิเวอร์พูล 2-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 17/02/24 เบรนท์ฟอร์ด 1-4 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 12/11/23 ลิเวอร์พูล 3-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 06/05/23 ลิเวอร์พูล 1-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เบรนท์ฟอร์ด
- 20/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, คาราบาว คัพ)
ลิเวอร์พูล
- 22/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 แพ้ เชลซี 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดอ เบิร์ก, อารอน ฮิคกี้ – เยฮอร์ ยาร์โมลุค, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน – เควิน ชาเด้, ด็องโก้ ออตตาร่า, มิคเกล ดามส์การ์ด – อิกอร์ ธิอาโก้
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เบรนท์ฟอร์ด 1-2 ลิเวอร์พูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: