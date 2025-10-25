สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ Queen Sirikit โดยอ้างแถลงการณ์สำนักพระราชวัง พร้อมเกร็ดพระราชประวัติในส่วนที่เป็นจดจำ เมื่อครั้งติดตามรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสต่างประเทศ
สำนักข่าวบีบีซี ของอังกฤษ รายงานว่า สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ด้วยพระอาการสงบ เวลา 21 นาฬิกา 21 นาทีวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 และ ว่า เป็นเวลากว่าหกทศวรรษที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของประเทศไทย ซึ่งสวรรคตในปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงพบพระราชสวามีในอนาคต ระหว่างศึกษาดนตรีในกรุงปารีส ที่ซึ่งพระราชบิดาของพระองค์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศส และอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493
ช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 ( ช่วง 10 ปี พ.ศ 2503-2512) ทั้งสองพระองค์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีขณะพระชนมายุยังน้อย เสด็จพระราชดําเนินเยือนต่างประเทศ ทรงพบปะกับประธานาธิบดี ดไวต์ ดี ไอเซนฮาวร์ ผู้นำสหรัฐฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองผู้ล่วงลับ ในช่วงทศวรรษดังกล่าว พระองค์ได้รับการยกย่องในระดับสากลบ่อยครั้งว่าเป็นบุคคลแต่งตัวดีที่สุด
นอกจากนี้ยังยกบทสัมภาษณ์ที่หาได้ยาก ผ่านสารคดีที่บีบีซีจัดทำเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ในชื่อ Soul of a Nation ในปี 2523 สมเด็จพระพันปีหลวง ตรัสว่า “พระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอด และมักยกย่องพระมหากษัตริย์เป็นบิดาของชาติ นั่นคือเหตุผลที่เราแทบไม่มีชีวิตส่วนตัว เพราะเราถูกมองว่าเป็นบิดาและมารดาของชาติ” เช่นเดียวกับ สำนักข่าว AFP / France 24 / New York Times / อัลจาซีร่า.
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์
