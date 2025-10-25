กองประกวดมิสเวิลด์ ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เสด็จสวรรคต
กองประกวดมิสเวิลด์ นำโดย Julia Morley (จูเลีย มอร์ลีย์) ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
กองประกวด Miss World (มิสเวิลด์) โพสต์ข้อความผ่านอินตาแกรมของกองประกวด โดยร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต หลังทราบประกาศสำนักพระราชวังเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 ต.ค. 68)
“Julia Morley CBE and the MWO express our deepest condolences to the Royal Family of Thailand and the people of the Kingdom of Thailand on the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.
Her Majesty’s life of service, devotion and compassion inspired countless people both in Thailand and around the world. We honour her memory and stand in solidarity with all those mourning this loss.
“May perpetual light shine upon her; may she rest in peace.””
ก่อนหน้านี้ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 คนไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎน้ำเงินมาครอง ก็ได้โพสต์ข้อความถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคตเช่นกัน โดยยกให้พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของสตรีไทยกับคนทั้งโลก ทรงส่งเสริมให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ทั้งยังยกย่องพระองค์ในฐานะผู้นำแห่งความงามคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ให้กลายเป็นอัตลักษณ์ที่คนทั่วโลกยกย่อง
โอปอล สุชาตา ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต ยกย่องทรงเป็นต้นแบบ Soft Power สตรีไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต
- ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ เสด็จสวรรคต
- โอปอล สุชาตา ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต ยกย่องทรงเป็นต้นแบบ Soft Power สตรีไทย
อ้างอิงจาก : IG missworld
ติดตาม The Thaiger บน Google News: