ด่วน! ไฟไหม้โรงแรมซ.อุดมสุข 17 ระดมฉีดน้ำร่วม 1 ชม. เร่งช่วยคนติดค้างพบเจ็บ 1 ราย
ด่วน ไฟไหม้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ซอยอุดมสุข เร่งช่วยผู้ติดค้างภายใน เจ็บ 1 ราย ระดมฉีดน้ำกว่า 1 ชั่วโมงกระทั่งคุมเพลิงสำเร็จ
วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลา 12.24 น. ที่ผ่านมา 25 เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ซอยอุดมสุข 17 ถนนอุดมสุข แขวงบางบาเหนือ เขตบางนา กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง ได้รุดไปที่เกิดเหตุ โดยลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 10 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น 7 และมีผู้ติดค้าง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง
ต่อมาเวลา 12.35 น. ได้ทำการช่วยเหลือผู้ติดค้างบริเวณชั้นที่ 7 จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนำลงมาด้านล่าง ขณะที่ เวลา 12.41 น. พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ตกจากที่สูง ประสานรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือ
จากนั้นเวลา 12.42 น. พบผู้ติดค้างเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าช่วยเหลือ กระทั่งถึงเวลา 12.48 น. ปรากฏเจ้าหน้าที่สามารถทำการช่วยเหลือผู้ติดค้างจำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง ลงมาด้านล่างเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบอีกครั้งในเวลา 13.10 น. เพลิงลุกไหม้ไปแล้วประมาณ 3 ห้อง และได้ทำการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างบริเวณระเบียงชั้นที่ 7 ได้ช่วยเข้ามาชั้นที่ 6 เป็นที่เรียบร้อย จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณชั้นที่ 6 ทั้งชั้นไม่มีผู้ติดค้าง และชั้นที่ 8 มีผู้ติดค้าง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือนำลงมาด้านล่าง
อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 13.25 น. สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณชั้นที่ 8 ไม่พบผู้ติดค้าง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ.
ที่มา : Fm91bkk
