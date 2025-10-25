ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 14:55 น.
63

25 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS ซันเดอร์แลนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล เชลซี – ซันเดอร์แลนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ เลียม ดีแลป, โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ เบอนัวต์ บาเดียชิล ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มาโล กุสโต้ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตวิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น โรเมโอ ลาเวีย กับ มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, อังเดรย์ ซานโตส, อเลฮานโดร การ์นาโช่ โดยมี ชูเอา เปโดร เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Chelsea Football Club

ซันเดอร์แลนด์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแมวดำ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เรกิส เด บริส จะยังไม่มีชื่อของ ฮาบิบ ดีอาร่า, เลโอ เยลเด, โรมัง มุนเดิล, เดนนิส เซอร์คิน และ อายี เอลีส ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน โลฟส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดเรเต้, ทราอิ ฮิวม์ แดนกลางเป็น กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เบอทรานด์ ตราโอเร่, คริส ริกก์, เอ็นโซ่ เลอ ฟี ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS ซันเดอร์แลนด์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 21/05/17 เชลซี 5-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/16 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/05/16 ซันเดอร์แลนด์ 3-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/12/15 เชลซี 3-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/05/15 เชลซี 3-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)

ซันเดอร์แลนด์

  • 18/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/09/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – โรเมโอ ลาเวีย, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, อังเดรย์ ซานโตส, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1) : โรบิน โลฟส์ (GK) – นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดเรเต้, ทราอิ ฮิวม์ – กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี – เบอทรานด์ ตราโอเร่, คริส ริกก์, เอ็นโซ่ เลอ ฟี – วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เชลซี 2-1 ซันเดอร์แลนด์

 

เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

