เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68
25 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS ซันเดอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – ซันเดอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ เลียม ดีแลป, โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ เบอนัวต์ บาเดียชิล ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มาโล กุสโต้ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตวิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น โรเมโอ ลาเวีย กับ มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, อังเดรย์ ซานโตส, อเลฮานโดร การ์นาโช่ โดยมี ชูเอา เปโดร เป็นกองหน้าตัวเป้า
ซันเดอร์แลนด์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแมวดำ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เรกิส เด บริส จะยังไม่มีชื่อของ ฮาบิบ ดีอาร่า, เลโอ เยลเด, โรมัง มุนเดิล, เดนนิส เซอร์คิน และ อายี เอลีส ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน โลฟส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดเรเต้, ทราอิ ฮิวม์ แดนกลางเป็น กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เบอทรานด์ ตราโอเร่, คริส ริกก์, เอ็นโซ่ เลอ ฟี ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิลสัน อิซิดอร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS ซันเดอร์แลนด์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 21/05/17 เชลซี 5-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/16 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 07/05/16 ซันเดอร์แลนด์ 3-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 19/12/15 เชลซี 3-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 24/05/15 เชลซี 3-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
ซันเดอร์แลนด์
- 18/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/09/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – โรเมโอ ลาเวีย, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, อังเดรย์ ซานโตส, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1) : โรบิน โลฟส์ (GK) – นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดเรเต้, ทราอิ ฮิวม์ – กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี – เบอทรานด์ ตราโอเร่, คริส ริกก์, เอ็นโซ่ เลอ ฟี – วิลสัน อิซิดอร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เชลซี 2-1 ซันเดอร์แลนด์
