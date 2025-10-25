สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระฉายาลักษณ์ชุดสุดท้าย “พระพันปีหลวง”
สำนักพระราชวัง เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2566
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 29 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ่านข่าวในพระราชสำนัก
- นายกฯ อนุทิน เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ วางกรอบจัดพระราชพิธีพระศพ พระพันปีหลวง
- วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างข้อความ
- 5 เกร็ดประวัติศาสตร์ พระพันปีหลวง ที่คนไทยยังไม่รู้ จากเรื่องเล่าของคนในวัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: