วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างข้อความ

หลักการ-ข้อควรปฏิบัติ เขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง แนวทางใช้คำราชาศัพท์ คำขึ้นต้น-ลงท้าย ข้อความแสดงความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ เพื่อการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

เปิดวิธีเขียนถวายอาลัย กรณีสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง

พสกนิกรจำนวนมากประสงค์จะแสดงความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ถ้อยคำ ภาษา คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามราชประเพณี จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดี

ไทยเกอร์จึงรวบรวมหลักการ แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น สำหรับการเขียนข้อความถวายอาลัยให้ถูกต้อง

วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

1. คำราชาศัพท์และพระนามที่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้พระนามเต็ม และคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

พระนามเต็ม: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คำราชาศัพท์สำหรับการสิ้นพระชนม์: สวรรคต (อ่านว่า สะ-หวัน-คต)

คำแทนตัวผู้กล่าว (สรรพนามบุรุษที่ 1): ข้าพระพุทธเจ้า (ใช้ได้ทั้งชายหญิง)

คำลงท้าย: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

2. องค์ประกอบหลักของข้อความถวายอาลัย

ข้อความถวายอาลัยที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ คำขึ้นต้น แสดงความอาลัย
นิยมใช้ข้อความว่า “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” หรือ “ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ…”

ส่วนที่ 2 พระนามเต็ม

ต่อจากคำขึ้นต้น ให้ระบุพระนามเต็ม”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ส่วนที่ 3 คำลงท้าย

ปิดท้ายข้อความด้วยคำลงท้ายแสดงความเคารพอย่างสูง “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

หากเป็นการลงนามในนามส่วนตัว สามารถระบุชื่อ-นามสกุล ต่อท้าย “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” ได้

3. ตัวอย่างข้อความถวายอาลัย สมเด็จพระพัยปีหลวง

แบบที่ 1 (แบบสั้น กระชับ)

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ ชื่อ-นามสกุล)

แบบที่ 2 (แบบทางการ สำหรับหน่วยงาน/องค์กร)

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท… (ชื่อหน่วยงาน)

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

แบบที่ 3 (กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ)

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะ… (เช่น ด้านศิลปาชีพ/การอนุรักษ์ผ้าไทย/ด้านการแพทย์)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)

4. ข้อควรปฏิบัติ และ ข้อควรหลีกเลี่ยง

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

ใช้ภาพที่เหมาะสม: ควรใช้พระบรมฉายาลักษณ์ทางการ หรือภาพพระราชกรณียกิจที่สง่างาม ประกอบข้อความ

การใช้สี: ควรใช้โทนสีขาว-ดำ หรือสีสุภาพ เพื่อแสดงความอาลัย

ใช้ริบบิ้นดำ: สามารถใช้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีดำประกอบภาพ หรือล่างมุมโปรไฟล์ได้

ตรวจสอบการสะกด: ตรวจสอบการสะกดพระนาม และคำราชาศัพท์ให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนเผยแพร่

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงคำว่า “เสด็จสวรรคต” เพราะตามหลักการใช้ภาษา คำว่า สวรรคต (สะ-หวัน-คต) เป็นคำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองว่า “ไปสู่สวรรค์” (มาจากคำว่า สวรรค์ + คต ที่แปลว่า ไป) ส่วนคำว่า เสด็จ ก็มีความหมายว่า ไป เช่นกัน การใช้เสด็จ นำหน้า สวรรคต จึงอาจถือเป็นการใช้คำที่ซ้ำซ้อน (แปลความหมายตรงตัวว่า “ไป ไปสวรรค์”

ดังนั้น สำหรับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ใช้คำว่า “สวรรคต”

ห้ามใช้คำสามัญ: ห้ามใช้คำว่า “เสียชีวิต”, “สิ้นใจ”, “ตาย” หรือคำแสดงความรู้สึกทั่วไป เช่น “เสียใจ”, “RIP (Rest in Peace)”, “หลับให้สบาย”

ห้ามใช้ Emoji: หลีกเลี่ยงการใช้อิโมจิแสดงความรู้สึก เช่น 😢, 😭, 💔, 🙏 ในข้อความถวายอาลัยทางการ

ไม่ปนเนื้อหาอื่น: ไม่ควรโพสต์ข้อความถวายอาลัยปะปนกับการขายสินค้า การโฆษณา หรือเรื่องรื่นเริงอื่นๆ ในโพสต์เดียวกัน

การแสดงความอาลัยอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติ ถือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของคนทั้งชาติ

น้อมส่งสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

