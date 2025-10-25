วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างข้อความ
หลักการ-ข้อควรปฏิบัติ เขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง แนวทางใช้คำราชาศัพท์ คำขึ้นต้น-ลงท้าย ข้อความแสดงความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ เพื่อการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
เปิดวิธีเขียนถวายอาลัย กรณีสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง
พสกนิกรจำนวนมากประสงค์จะแสดงความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ถ้อยคำ ภาษา คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามราชประเพณี จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ไทยเกอร์จึงรวบรวมหลักการ แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น สำหรับการเขียนข้อความถวายอาลัยให้ถูกต้อง
1. คำราชาศัพท์และพระนามที่ถูกต้อง
สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้พระนามเต็ม และคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
พระนามเต็ม: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คำราชาศัพท์สำหรับการสิ้นพระชนม์: สวรรคต (อ่านว่า สะ-หวัน-คต)
คำแทนตัวผู้กล่าว (สรรพนามบุรุษที่ 1): ข้าพระพุทธเจ้า (ใช้ได้ทั้งชายหญิง)
คำลงท้าย: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2. องค์ประกอบหลักของข้อความถวายอาลัย
ข้อความถวายอาลัยที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่ คำขึ้นต้น แสดงความอาลัย
นิยมใช้ข้อความว่า “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” หรือ “ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ…”
ส่วนที่ 2 พระนามเต็ม
ต่อจากคำขึ้นต้น ให้ระบุพระนามเต็ม”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ส่วนที่ 3 คำลงท้าย
ปิดท้ายข้อความด้วยคำลงท้ายแสดงความเคารพอย่างสูง “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
หากเป็นการลงนามในนามส่วนตัว สามารถระบุชื่อ-นามสกุล ต่อท้าย “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” ได้
3. ตัวอย่างข้อความถวายอาลัย สมเด็จพระพัยปีหลวง
แบบที่ 1 (แบบสั้น กระชับ)
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ ชื่อ-นามสกุล)
แบบที่ 2 (แบบทางการ สำหรับหน่วยงาน/องค์กร)
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท… (ชื่อหน่วยงาน)
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
แบบที่ 3 (กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ)
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะ… (เช่น ด้านศิลปาชีพ/การอนุรักษ์ผ้าไทย/ด้านการแพทย์)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)
4. ข้อควรปฏิบัติ และ ข้อควรหลีกเลี่ยง
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
ใช้ภาพที่เหมาะสม: ควรใช้พระบรมฉายาลักษณ์ทางการ หรือภาพพระราชกรณียกิจที่สง่างาม ประกอบข้อความ
การใช้สี: ควรใช้โทนสีขาว-ดำ หรือสีสุภาพ เพื่อแสดงความอาลัย
ใช้ริบบิ้นดำ: สามารถใช้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีดำประกอบภาพ หรือล่างมุมโปรไฟล์ได้
ตรวจสอบการสะกด: ตรวจสอบการสะกดพระนาม และคำราชาศัพท์ให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนเผยแพร่
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงคำว่า “เสด็จสวรรคต” เพราะตามหลักการใช้ภาษา คำว่า สวรรคต (สะ-หวัน-คต) เป็นคำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองว่า “ไปสู่สวรรค์” (มาจากคำว่า สวรรค์ + คต ที่แปลว่า ไป) ส่วนคำว่า เสด็จ ก็มีความหมายว่า ไป เช่นกัน การใช้เสด็จ นำหน้า สวรรคต จึงอาจถือเป็นการใช้คำที่ซ้ำซ้อน (แปลความหมายตรงตัวว่า “ไป ไปสวรรค์”
ดังนั้น สำหรับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ใช้คำว่า “สวรรคต”
ห้ามใช้คำสามัญ: ห้ามใช้คำว่า “เสียชีวิต”, “สิ้นใจ”, “ตาย” หรือคำแสดงความรู้สึกทั่วไป เช่น “เสียใจ”, “RIP (Rest in Peace)”, “หลับให้สบาย”
ห้ามใช้ Emoji: หลีกเลี่ยงการใช้อิโมจิแสดงความรู้สึก เช่น 😢, 😭, 💔, 🙏 ในข้อความถวายอาลัยทางการ
ไม่ปนเนื้อหาอื่น: ไม่ควรโพสต์ข้อความถวายอาลัยปะปนกับการขายสินค้า การโฆษณา หรือเรื่องรื่นเริงอื่นๆ ในโพสต์เดียวกัน
การแสดงความอาลัยอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติ ถือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของคนทั้งชาติ
