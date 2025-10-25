พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ
บรรยากาศสุดเศร้า ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พสกนิกรชาวไทย ถือพระบรมฉายาลักษณ์ร่ำไห้ ทยอยเดินทางมาร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
บรรยากาศบริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลบอบอวลไปด้วยเสียงสะอื้นไห้ ภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่องการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้ (25 ต.ค. 68) พสกนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ เมื่อได้รับทราบข่าวอันนำมาซึ่งความวิปโยค ก็ได้พร้อมใจกันทยอยเดินทางมายังรพ.จุฬาฯ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพที่ปรากฏคือเหล่าพสกนิกรจำนวนมาก บ้างก็นำพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงมาด้วย ต่างยืนสงบนิ่ง บ้างก็สวมกอดกันร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของแผ่นดินไทย
ขณะนี้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพ โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมสถานที่และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป
อ้างอิงจาก : ch3plus
