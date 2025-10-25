ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสาไว้อาลัย “พระพันปีหลวง” ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ทำเนียบรัฐบาลลดธงชาติครึ่งเสาไว้อาลัยแด่ “พระพันปีหลวง” สวรรคต น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เมื่อเวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเชิญธงชาติไทยตามปกติบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและด้านบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะ “ลดธงลงครึ่งเสา” ขณะที่บรรดารัฐมนตรี-ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รวมถึงสื่อมวลชนต่างพากันสวมชุดสีดำ เพื่อแสดงการอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคต
ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหารือมอบหมายภารกิจถวายงานพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 10.00 น. จากเดิมที่มีกำหนดการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย โดยยกเลิกกำหนดการในวันนี้ (25 ต.ค.) ทั้งนี้มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.68) เพื่อลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ที่จะมีผู้นำสหรัฐฯเป็นผู้สังเกตการณ์ โดยจะมีการขอประสานเลื่อนการลงนามจากช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้า
อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถเลื่อนกำหนดดังกล่าวได้ ทางด้านของนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามแทน
ทั้งนี้ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 24 ตุลาคม 2568.
