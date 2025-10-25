ข่าว
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ เสด็จสวรรคต
ทำเนียบรัฐบาล ทำการ ลดธงครึ่งเสา เมื่อเวลา 08.00 น. เพื่อถวายความอาลัย แด่ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เสด็จสวรรคต
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 น. มีรายงานว่า บริเวณทำเนียบรัฐบาล ได้มีการเชิญธงชาติขึ้นตามปกติ ก่อนจะลดระดับลงมาครึ่งเสา เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อีกทั้งในเวลา 10.00 น. นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษเป็นการด่วน เพื่อหารือการวางกรอบจัดพระราชพิธีตามพระบรมราชโองการ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! นายกฯ อนุทิน เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ วางกรอบจัดพระราชพิธีพระศพ พระพันปีหลวง
- วิธีเขียนถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างข้อความ
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สวรรคต
อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
