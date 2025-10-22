หลุดสัมฯ “นักเตะทีมชาติไทยยุคอิชิอิ” ทำไมเสียดายโค้ชญี่ปุ่น เพจดังถามสมาคมใช้อะไรคิด!

วันแมนโชว์ by แมน โกสินทร์ เพจกูรูบอลไทย หลุดสัมภาษณ์หนึ่งในนักเตะยุค มาซาดา อิชิอิ กุนซือญี่ปุ่นวัย 58 ปี ช็อก! อดีตโค้ชทีมชาติไทยตั้งใจทำงานมาก แต่เจอสั่งปลดแนกทางฟ้าผ่า แฟนบอลช้างศึกพันธุ์แท้รุมวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญลูกหนังโวย ตามข้างสนามมานาน หัวหน้าผู้ฝึกสอนเก่งๆ ไม่ใช่หาง่าย ถามแรงสมาคมบอลชุดทีมบริหาร มาดามแป้ง นวลพรรณ ได้ใช้สมองคิดอย่างละเอียดจริงๆ หรือเปล่า ?
กระแสมาซาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นถูกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศยกเลิกสัญญากระทันหันเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระแสแรงต้านและเสียงวิพากษ์วจารณ์หนักหน่วงชนิดตีตรงๆ แสกหน้าไปตั้งแต่ฝ่ายเทคนิค บริหารกระทั่งประมุขคนนั่งหัวโขนในตำแหน่งประธานฟุตบอลไทยอย่าง น.ส.นวลพรรร ล่ำซำ กำลังเล่นอะไรกันอยู่ จู่ๆ ถึงตัดสินใจสายฟ้าแลบ โดยที่ย้อนไปผลงานล่าสุด เฮดโค้ชที่ผ่านประสบการณืคุมสโมสรในไทยมาโชกโชน เพิ่งบุกไปถล่มชนะ ไต้หวัน ขาดลอย 6-1
เฟซบุ๊กแฟนเพจ “วิเคราะห์บอลจริงจัง” หนึ่งในสื่อมวลชนซึ่งตามติดผลงานช้างศึก มาตลอดทุกการเปลี่ยนผ่านถึงกับหลุดวาทะเดือดพล่าน ประโยคเดียวเลยว่า อิชิอิโดนปลดหนนี้ สมาคมบอล “ได้ใช้สมองคิดอย่างละเอียดจริงๆ หรือเปล่า?” โดยในช่วง 10 ปีหลังสุด “วิศรุต สินพงศพร” ผู้ก่อตั้งและแอดมิจเพจแต่เพียงผู้เดียวหล่นทรรศนะที่แน่นอนผ่านการวิเคราะห์แบบไม่เล่น โดยยกตัวอย่างผลงานอันประจักษ์สายตาแฟนลูกหนังบ้านเรา 3 ข้อโต ดังนี้
- จะมีโค้ชคนไหน พาทีมชาติไทยไปเสมอเกาหลีใต้ แบบตัวจัดเต็ม ที่กรุงโซลได้?
- จะมีโค้ชคนไหน พาทีมชาติไทยไร้พ่ายในเอเชียนคัพ รอบแบ่งกลุ่มได้ ด้วยการเก็บคลีนชีททั้ง 3 นัด
- จะมีโค้ชคนไหน ที่พาทีมชาติไทยไต่อันดับโลก จากร้อยกว่าๆ อยู่อันดับ 21 ของเอเชีย ในเวลาแค่ไม่ถึง 2 ปี เขาพาทีมไทยกระโดดมาอยู่อันดับ 96 ของโลก และ 15 ของเอเชียแบบนี้
“ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา “อิชิอิ” เปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ติดทีมชาติคนแล้วคนเล่า สร้าง Pool ของทีมชาติไทยให้ใหญ่ขึ้น มีตัวเลือกหลากหลายในทุกตำแหน่ง ถามว่าอิชิอิเพอร์เฟ็กต์เลยไหม คำตอบคือ ก็ไม่ได้เต็มร้อย แต่ก็ดีที่สุด เท่าที่ประเทศไทยจะหาได้แล้ว”
ขณะที่อีกฝากฝั่งมุมนักวิจารณ์ “แมน” โกสินทร์ อัตตโนรักษ์ เปิดเผยบทสนทนาระหว่างตนกับหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยยุค มาซาทาดะ อิชิอิ โดยขอไม่เปิดชื่อ ซึ่งได้เปิดใจเรื่องการยกเลิกสัญญาอิชิอิจนพ้นตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทย โดยยอมรับอันดับแรกว่า ตกใจและเสียดาย เนื่องจากเฮดโค้แดนซามูไรรายนี้ตั้งใจทำงานมาก
“คือทุกคนเข้าใจวิถีฟุตบอลแหละว่ามีพบต้องมีจาก แต่เราเพิ่งไปถล่มไต้หวันมา 6 ลูกอะพี่ ผมก็ใจหายนะ ทุกคนยังสนุกด้วยกันอยู่เลย สถานการณ์มันไม่ได้แย่ขนาดนั้น โอกาสเข้ารอบสุดท้ายก็สูง (ขอแค่บุกเสมอศรีลังกาและชนะเติร์กเมนิสถาน ในบ้านตัวเอง) แนวทางผมว่ามันไปต่อได้”
“อย่างที่ทุกคนพูดแหละพี่ จังหวะมันไม่ใช่ ถ้าจบคัดเอเชียน คัพ ค่อยไปประเมินผลงานกันดีกว่า”
“ผมไม่รู้อะ ขอไม่ออกความเห็นเรื่องผู้ใหญ่ปลื้มไม่ปลื้มนะ แต่นักเตะอะเลือกโค้ชไม่ได้ใช่ปะ แต่ผมอะทำงานกับโค้ชมาก็เยอะ อิชิอิเขาพูดไม่เยอะหรอก แต่ผมคนนึงอะ สัมผัสได้ว่าแกและสตาฟฟ์ทุกๆคนตั้งใจมากๆ ในแต่ละเกม เรื่องซ้อมน่าเบื่ออะไรนั่นผมว่าไร้สาระอะกับทีมชาติมาซ้อมกันกี่วันเอง เอาเวลาไหนมาเบื่อ มันต้องคิดถึงเกมต่อไปที่จะแข่งแล้วไม่มีใครมาบ้าคิดว่าโค้ชซ้อมน่าเบื่อหรอก ถ้าคิดก็บ้าแล้ว มาซ้อมกับทีมชาติไม่ถึง 10 วัน ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นอะ”
“สรุปว่าเสียดายอะแหละ แกน่าจะได้ทำงานให้จบก่อน คนมาใหม่ก็ต้องมาปรับมาเรียนรู้กันใหม่อีก มันไม่น่าจะเป็นผลดีหรอกพี่ ที่ปลดโค้ชกันตอนนี้”.
อ่านข่าวกีฬาประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เช็กกระแสยกเลิกสัญญฟ้าผ่า อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสสอนชาวญี่ปุ่น
- กระแสปลด อิชิอิ เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ
- อิชิอิ สุดทน โวยทีมชาติไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอลไม่จริงใจเอาเสียเลย
- ช็อกแฟนบอล สมาคมฟุตบอลฯ แยกทาง มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชทีมชาติไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: