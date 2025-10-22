ข่าวกีฬาฟุตบอล

หลุดสัมฯ “นักเตะทีมชาติไทยยุคอิชิอิ” ทำไมเสียดายโค้ชญี่ปุ่น เพจดังถามสมาคมใช้อะไรคิด!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 12:31 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 12:31 น.
132
มาดามแป้งอิชิอิ
แฟ้มภาพ @FA Thailand

วันแมนโชว์ by แมน โกสินทร์ เพจกูรูบอลไทย หลุดสัมภาษณ์หนึ่งในนักเตะยุค มาซาดา อิชิอิ กุนซือญี่ปุ่นวัย 58 ปี ช็อก! อดีตโค้ชทีมชาติไทยตั้งใจทำงานมาก แต่เจอสั่งปลดแนกทางฟ้าผ่า แฟนบอลช้างศึกพันธุ์แท้รุมวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญลูกหนังโวย ตามข้างสนามมานาน หัวหน้าผู้ฝึกสอนเก่งๆ ไม่ใช่หาง่าย ถามแรงสมาคมบอลชุดทีมบริหาร มาดามแป้ง นวลพรรณ ได้ใช้สมองคิดอย่างละเอียดจริงๆ หรือเปล่า ?

กระแสมาซาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นถูกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศยกเลิกสัญญากระทันหันเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระแสแรงต้านและเสียงวิพากษ์วจารณ์หนักหน่วงชนิดตีตรงๆ แสกหน้าไปตั้งแต่ฝ่ายเทคนิค บริหารกระทั่งประมุขคนนั่งหัวโขนในตำแหน่งประธานฟุตบอลไทยอย่าง น.ส.นวลพรรร ล่ำซำ กำลังเล่นอะไรกันอยู่ จู่ๆ ถึงตัดสินใจสายฟ้าแลบ โดยที่ย้อนไปผลงานล่าสุด เฮดโค้ชที่ผ่านประสบการณืคุมสโมสรในไทยมาโชกโชน เพิ่งบุกไปถล่มชนะ ไต้หวัน ขาดลอย 6-1

เฟซบุ๊กแฟนเพจ “วิเคราะห์บอลจริงจัง” หนึ่งในสื่อมวลชนซึ่งตามติดผลงานช้างศึก มาตลอดทุกการเปลี่ยนผ่านถึงกับหลุดวาทะเดือดพล่าน ประโยคเดียวเลยว่า อิชิอิโดนปลดหนนี้ สมาคมบอล “ได้ใช้สมองคิดอย่างละเอียดจริงๆ หรือเปล่า?” โดยในช่วง 10 ปีหลังสุด “วิศรุต สินพงศพร” ผู้ก่อตั้งและแอดมิจเพจแต่เพียงผู้เดียวหล่นทรรศนะที่แน่นอนผ่านการวิเคราะห์แบบไม่เล่น โดยยกตัวอย่างผลงานอันประจักษ์สายตาแฟนลูกหนังบ้านเรา 3 ข้อโต ดังนี้

  • จะมีโค้ชคนไหน พาทีมชาติไทยไปเสมอเกาหลีใต้ แบบตัวจัดเต็ม ที่กรุงโซลได้?
  • จะมีโค้ชคนไหน พาทีมชาติไทยไร้พ่ายในเอเชียนคัพ รอบแบ่งกลุ่มได้ ด้วยการเก็บคลีนชีททั้ง 3 นัด
  • จะมีโค้ชคนไหน ที่พาทีมชาติไทยไต่อันดับโลก จากร้อยกว่าๆ อยู่อันดับ 21 ของเอเชีย ในเวลาแค่ไม่ถึง 2 ปี เขาพาทีมไทยกระโดดมาอยู่อันดับ 96 ของโลก และ 15 ของเอเชียแบบนี้

“ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา “อิชิอิ” เปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ติดทีมชาติคนแล้วคนเล่า สร้าง Pool ของทีมชาติไทยให้ใหญ่ขึ้น มีตัวเลือกหลากหลายในทุกตำแหน่ง ถามว่าอิชิอิเพอร์เฟ็กต์เลยไหม คำตอบคือ ก็ไม่ได้เต็มร้อย แต่ก็ดีที่สุด เท่าที่ประเทศไทยจะหาได้แล้ว”

ภาพ @FootballAssociationOfThailand

ขณะที่อีกฝากฝั่งมุมนักวิจารณ์ “แมน” โกสินทร์ อัตตโนรักษ์ เปิดเผยบทสนทนาระหว่างตนกับหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยยุค มาซาทาดะ อิชิอิ โดยขอไม่เปิดชื่อ ซึ่งได้เปิดใจเรื่องการยกเลิกสัญญาอิชิอิจนพ้นตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทย โดยยอมรับอันดับแรกว่า ตกใจและเสียดาย เนื่องจากเฮดโค้แดนซามูไรรายนี้ตั้งใจทำงานมาก

“คือทุกคนเข้าใจวิถีฟุตบอลแหละว่ามีพบต้องมีจาก แต่เราเพิ่งไปถล่มไต้หวันมา 6 ลูกอะพี่ ผมก็ใจหายนะ ทุกคนยังสนุกด้วยกันอยู่เลย สถานการณ์มันไม่ได้แย่ขนาดนั้น โอกาสเข้ารอบสุดท้ายก็สูง (ขอแค่บุกเสมอศรีลังกาและชนะเติร์กเมนิสถาน ในบ้านตัวเอง) แนวทางผมว่ามันไปต่อได้”

“อย่างที่ทุกคนพูดแหละพี่ จังหวะมันไม่ใช่ ถ้าจบคัดเอเชียน คัพ ค่อยไปประเมินผลงานกันดีกว่า”

“ผมไม่รู้อะ ขอไม่ออกความเห็นเรื่องผู้ใหญ่ปลื้มไม่ปลื้มนะ แต่นักเตะอะเลือกโค้ชไม่ได้ใช่ปะ แต่ผมอะทำงานกับโค้ชมาก็เยอะ อิชิอิเขาพูดไม่เยอะหรอก แต่ผมคนนึงอะ สัมผัสได้ว่าแกและสตาฟฟ์ทุกๆคนตั้งใจมากๆ ในแต่ละเกม เรื่องซ้อมน่าเบื่ออะไรนั่นผมว่าไร้สาระอะกับทีมชาติมาซ้อมกันกี่วันเอง เอาเวลาไหนมาเบื่อ มันต้องคิดถึงเกมต่อไปที่จะแข่งแล้วไม่มีใครมาบ้าคิดว่าโค้ชซ้อมน่าเบื่อหรอก ถ้าคิดก็บ้าแล้ว มาซ้อมกับทีมชาติไม่ถึง 10 วัน ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นอะ”

“สรุปว่าเสียดายอะแหละ แกน่าจะได้ทำงานให้จบก่อน คนมาใหม่ก็ต้องมาปรับมาเรียนรู้กันใหม่อีก มันไม่น่าจะเป็นผลดีหรอกพี่ ที่ปลดโค้ชกันตอนนี้”.

มาดามแป้งปลดอิชิอิทำไม
ภาพ @FA Thailand
11 นักเตะตัวจริงทีมชาติไทย 2025
แฟ้มภาพ @สมาคมฟุตบอลฯ
ภาพ FootballAssociationOfThailand
FootballAssociationOfThailand dramatics
ภาพ FootballAssociationOfThailand
ชาญวิทย์ ผลชีวิน ประชุมฝ่ายเทคนิคสมาคมฟุตบอลก่อนปลด มาซาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น อายุ 58 ปี
ชาญวิทย์ ผลชีวิน (ภาพ @สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ)

อ่านข่าวกีฬาประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เช็กกระแสยกเลิกสัญญฟ้าผ่า อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสสอนชาวญี่ปุ่น

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

42 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก เศรษฐกิจ

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่เจ้าของมูลนิธิ “ช่วยสู้”

51 นาที ที่แล้ว
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

52 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญา ยกฟ้อง &quot;กอล์ฟ ธัญญ์วาริน&quot; พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้ ข่าว

ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ ข่าว

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เทศบาลปากเกร็ดแจงแล้ว ปมปรับพ่อค้าไก่ปิ้งมหาโหด 1.5 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามแป้งอิชิอิ ข่าวกีฬา

หลุดสัมฯ “นักเตะทีมชาติไทยยุคอิชิอิ” ทำไมเสียดายโค้ชญี่ปุ่น เพจดังถามสมาคมใช้อะไรคิด!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต. ข่าว

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

รัน ทาคาฮาชิ โดนแฉ แอบซุ่มคบแฟน อินฟลูฯ สาวคนดัง อึ้งซ้ำ นอกใจแฟน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 จู่ๆ ร่วง 2100 บาท รูปพรรณหยุดที่บาทละ 64,950 บ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล ข่าวต่างประเทศ

รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วรภัค จ่อแถลงบ่ายนี้ ลั่นเอาผิดคนป้ายสีโยง แก๊งสแกมเมอร์ แฉลามปามถึงภรรยารับสินบนคริปโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิโดนปลด โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ข่าวกีฬา

กระแสปลด “อิชิอิ” เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 12:31 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 12:31 น.
132
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button