พระมหาอุเทน โพสต์คลิปล่าสุด จำพรรษาที่สำนักปฏิบัติธรรม จ.นครสวรรค์
พระมหาอุเทน โพสต์คลิปเปิดใจครั้งแรกหลังถูกขับออกจากวัดชนะสงคราม ปมวิจารณ์หยาบคาย เผยถูกไล่ฟ้าผ่าไม่ทันตั้งตัว ปัจจุบันจำพรรษาที่ สำนักปฏิบัติธรรมใน จ.นครสวรรค์
หลังจากที่เก็บตัวเงียบไปนานนับสัปดาห์ ล่าสุด พระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดังที่ถูกคณะสงฆ์วัดชนะสงครามมีมติภาคทัณฑ์และขับออกจากวัด ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านคลิปวิดีโอ เผยที่อยู่ใหม่พร้อมเล่าเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พระมหาอุเทน ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในเฟซบุ๊ก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “เผือกร้อนกระเด็นกระดอนไป ใครก็ไม่กล้ารับ แต่ท่านพระครู… ก็อ้าแขนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีจิต แม้กุฏิที่ตนเคยสร้างเอาไว้แท้ ๆ แต่ก็ต้องออกไปภายใน 6 ชั่วโมง”
ทั้งนี้ พระมหาอุเทน ยังยืนยันว่า “ขณะนี้ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่ สำนักปฏิบัติธรรมพรหมญาณธรรมาราม จ.นครสวรรค์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” พร้อมกันนี้ยังได้เล่าย้อนถึงวันที่ถูกคณะสงฆ์มีมติขับออกจากวัดว่า “เป็นการกระทำที่จู่โจมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ซึ่งตนเพิ่งจะทราบเรื่องหลังจากเสร็จสิ้นสังฆกรรมในวันมหาปวารณา ทำให้ตกใจและเกิดความวิตกจนนอนไม่หลับ ต้องรีบขนของออกจากกุฏิภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง”
นอกจากนั้น พระมหาอุเทน ยังได้ตีความมติภาคทัณฑ์ของคณะสงฆ์ในครั้งนี้ว่า “การภาคทัณฑ์ การให้ไปแสวงหาที่อยู่ใหม่ในคณะอื่น ก็มีค่าเท่ากันกับการถึงขั้นต้องการให้ลาสิกขา… การขับตนออกจากวัดชนะสงคราม ก็เท่ากับให้ลาสิกขา แต่กระนั้นก็ได้ยืนยันกับคณะสงฆ์แล้วว่าต้องการบวชตลอดชีวิต เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจะไม่มีวันลาสิกขาตามที่ถูกกดดันอย่างแน่นอน”
อ้างอิงจาก : FB พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
