การเงินเศรษฐกิจ

แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 13:52 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 13:52 น.
79
บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9%

ช็อก! บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ ประกาศปลดพนักงานทั่วโลกกว่า 16,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2027 หลังยอดขายลดฮวบ CEO ใหม่สั่งปรับแผนโครงสร้างหวังรัดเข็มขัดเรื่องต้นทุน

สะเทือนวงการธุรกิจอาหารระดับโลก เมื่อ เนสท์เล่ (Nestlé) บริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง เนสกาแฟ, คิทแคท และน้ำแร่เปอริเยร์ ออกมาประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ภายใน 2 ปีต่อจากนี้ เพื่อลดต้นทุนภายใน โดยการปลดพนักงาน 16,000 ตำแหน่งทั่วโลก และต้องแล้วเสร็จในปี 2027

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศ abs รายงานว่า นายฟิลิป นาฟราทิล (Philipp Navratil) CEO คนใหม่ ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเขาได้แถลงการณ์เรื่องนี้ว่า “โลกกำลังเปลี่ยน และเนสท์เล่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เร็วยิ่งกว่าเดิม” ซึ่งรวมถึง “การตัดสินใจที่ยากแต่จำเป็นในการลดจำนวนพนักงาน”

ถ้อยแถลงดังกล่าวนี้ มีขึ้นมาพร้อมกับการประกาศผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2025 โดยพบว่าบริษัทมียอดขายลดลงไปกว่า 1.9%

การปลดพนักงานครั้งมโหฬารนี้ ประกอบด้วยพนักงานออฟฟิศ 12,000 ตำแหน่ง และพนักงานฝ่ายผลิตอีก 4,000 ตำแหน่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรัดเข็มขัดครั้งใหญ่ โดยบริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดต้นทุนเป็น 3 พันล้านฟรังก์สวิส (ราว 1.2 แสนล้านบาท) ภายในสิ้นปี 2027

บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9%

บริษัท เนสท์เล่ (Nestlé) มีแบรนด์สินค้าในเครือกว่า 2,000 แบรนด์ รวมถึงช็อกโกแลตคิทแคทและอาหารสัตว์เลี้ยงเพียวรินา โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก็เพิ่งเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ ภายหลังการปลด CEO คนเก่าออก เนื่องจากมีปัญหาภายในองค์กร และต่อมาก็มีการลาออกก่อนกำหนดของประธานบอร์ดด้วย

ทางด้านนักวิเคราะห์การเงินจึงคาดหวังเอาไว้ว่า ฟิลิป นาฟราทิล CEO คนใหม่ของ เนสท์เล่ (Nestlé) จะสามารถนำพาบริษัทกลับสู่เสถียรภาพได้ดังเดิม หลังการเติบโตชะลอตัวตั้งแต่ปี 2022 และยังเกิดข่าวฉาวเกี่ยวกับน้ำดื่มบรรจุขวดในฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2024 อีก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : abs-cbn

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หลังรายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายเผชิญหน้าเจ้าของอู่ซ่อมรถหรู ชาวเน็ตแห่โฟกัส ‘น้องฝ้าย’ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องสำคัญกลางรายการ ข่าว

โหนกระแสเดือด! แห่ตามหาวาร์ป “น้องฝ้าย” ผู้เสียหายคดีอู่ซ่อมรถหรู

15 นาที ที่แล้ว
BYD ประกาศเรียกคืนรถ 115,000 คัน หลังพบปัญหาการออกแบบ-แบตเตอรี่ ข่าว

BYD เรียกคืนรถ 115,000 คัน แบตเตอรี่มีปัญหา-บางชิ้นส่วนทำงานผิดปกติ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

38 นาที ที่แล้ว
เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง &quot;นาท ภูวนัย&quot; ตำนานพระเอกโกโบริ บันเทิง

เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง “นาท ภูวนัย” ตำนานพระเอกโกโบริ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรดังเผยกลางรายการ กรรมกรข่าว คอนเฟิร์ม สส.ไอซ์ พร้อมเผชิญหน้าวันจันทร์นี้ แต่ยังติดต่อ กัน จอมพลัง ไม่ได้ ด้าน สส.ไอซ์ ย้ำต้องเชิญมาให้ได้ ข่าว

สรยุทธ ปักหมุดดีเบต ไอซ์ vs กัน ออกรายการวันจันทร์ แต่ “กัน จอมพลัง” ยังติดต่อไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถลำโพง เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน เตรียมเปิดเสียงกระฮึ่ม รอกองทัพพิจารณา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9% เศรษฐกิจ

แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“SC Asset” ปฏิเสธไม่เกี่ยว “เฉินจื้อ-ปริซ์โฮลดิง” ขอหยุดเผยแพร่ข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โคเรียนแอร์ ระงับค่าธรรมเนียมยกเลิกเที่ยวบิน เกาหลีใต้-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาไทยเตรียมเฮ กกท.เผย “ซีเกมส์” เล็งให้ชมฟรีทุกชนิดกีฬา พร้อมโควตานักเรียน-ผู้ด้อยโอกาส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จิรัฏฐ์” ไม่กังวล นัดแรกคดีใบ สด.43 ยันราชการออกไปให้จริง ไม่ได้ปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นักการเมืองอาวุโสกว่า 3 ทศวรรษ ประวัติ ส.ส.เชียงใหม่ สู่ผู้นำฝ่ายค้าน ก่อนยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทย อ้างถูกลดบทบาท-มีผู้มากบารมีล้วงลูก ข่าวการเมือง

ประวัติ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ปิดฉาก 3 ทศวรรษ ลาออกเพื่อไทย รับถูกผู้มากบารมีแทรกแซง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ ร้อง UN เดินหน้าร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเขมรจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เผยเอกสารชี้แจงเงินบริจาค 7000 แผ่น ลั่นชัดเจน ไม่เลอะเทอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตีแผ่ฐานทัพแก๊งคอลฯ ใหญ่ที่สุดในสีหนุวิลล์ ล้อมรอบด้วยกำแพง-ลวดหนาม ไม่ต่างจากคุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟฯ เดินหน้ายื่นถอนที่ดิน “เขากระโดง” เพิ่มอีก 9 แปลง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบบรรจุ “วัคซีน PCV” ป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ-ปอดอักเสบ เข้าสปสช.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แบค เซ-ฮี” นักประพันธ์หญิง บันทึกซึมเศร้า เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว ไลฟ์สไตล์

สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ไอซ์” เสียใจ “ทนายไพศาล” ผิดหวังดราม่า “กันจอมพลัง” ลั่นตรวจสอบไม่สนหน้าไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้กับ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม บันเทิง

ชื่นชม! เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวรา คราฟต์โซวา ถูกลักพาตัวไปฆ่าที่เมียนมา ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าขายอวัยวะ โดนหลอกเป็นสแกมเมอร์ที่เมียนมา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศกาลกินเจ 2568 เริ่มวันไหน เปิดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ที่คนกินเจต้องรู้ ไลฟ์สไตล์

เทศกาลกินเจ 2568 เริ่มวันไหน เปิดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ที่คนกินเจทุกคนต้องรู้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิม จี-นา (Jina Kim) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ลำดับที่ 2 ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ คิม จีนา รมช.ต่างประเทศเกาหลีใต้ มือปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 13:52 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 13:52 น.
79
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลังรายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายเผชิญหน้าเจ้าของอู่ซ่อมรถหรู ชาวเน็ตแห่โฟกัส ‘น้องฝ้าย’ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องสำคัญกลางรายการ

โหนกระแสเดือด! แห่ตามหาวาร์ป “น้องฝ้าย” ผู้เสียหายคดีอู่ซ่อมรถหรู

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
BYD ประกาศเรียกคืนรถ 115,000 คัน หลังพบปัญหาการออกแบบ-แบตเตอรี่

BYD เรียกคืนรถ 115,000 คัน แบตเตอรี่มีปัญหา-บางชิ้นส่วนทำงานผิดปกติ

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568

ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
Back to top button