แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

ช็อก! บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ ประกาศปลดพนักงานทั่วโลกกว่า 16,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2027 หลังยอดขายลดฮวบ CEO ใหม่สั่งปรับแผนโครงสร้างหวังรัดเข็มขัดเรื่องต้นทุน
สะเทือนวงการธุรกิจอาหารระดับโลก เมื่อ เนสท์เล่ (Nestlé) บริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง เนสกาแฟ, คิทแคท และน้ำแร่เปอริเยร์ ออกมาประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ภายใน 2 ปีต่อจากนี้ เพื่อลดต้นทุนภายใน โดยการปลดพนักงาน 16,000 ตำแหน่งทั่วโลก และต้องแล้วเสร็จในปี 2027
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศ abs รายงานว่า นายฟิลิป นาฟราทิล (Philipp Navratil) CEO คนใหม่ ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเขาได้แถลงการณ์เรื่องนี้ว่า “โลกกำลังเปลี่ยน และเนสท์เล่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เร็วยิ่งกว่าเดิม” ซึ่งรวมถึง “การตัดสินใจที่ยากแต่จำเป็นในการลดจำนวนพนักงาน”
ถ้อยแถลงดังกล่าวนี้ มีขึ้นมาพร้อมกับการประกาศผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2025 โดยพบว่าบริษัทมียอดขายลดลงไปกว่า 1.9%
การปลดพนักงานครั้งมโหฬารนี้ ประกอบด้วยพนักงานออฟฟิศ 12,000 ตำแหน่ง และพนักงานฝ่ายผลิตอีก 4,000 ตำแหน่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรัดเข็มขัดครั้งใหญ่ โดยบริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดต้นทุนเป็น 3 พันล้านฟรังก์สวิส (ราว 1.2 แสนล้านบาท) ภายในสิ้นปี 2027
บริษัท เนสท์เล่ (Nestlé) มีแบรนด์สินค้าในเครือกว่า 2,000 แบรนด์ รวมถึงช็อกโกแลตคิทแคทและอาหารสัตว์เลี้ยงเพียวรินา โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก็เพิ่งเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ ภายหลังการปลด CEO คนเก่าออก เนื่องจากมีปัญหาภายในองค์กร และต่อมาก็มีการลาออกก่อนกำหนดของประธานบอร์ดด้วย
ทางด้านนักวิเคราะห์การเงินจึงคาดหวังเอาไว้ว่า ฟิลิป นาฟราทิล CEO คนใหม่ของ เนสท์เล่ (Nestlé) จะสามารถนำพาบริษัทกลับสู่เสถียรภาพได้ดังเดิม หลังการเติบโตชะลอตัวตั้งแต่ปี 2022 และยังเกิดข่าวฉาวเกี่ยวกับน้ำดื่มบรรจุขวดในฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2024 อีก
