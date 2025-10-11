ส่งกำลังใจ “คาร่า พลสิทธิ์” โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

เกิดอะไรขึ้น? คาร่า พลสิทธิ์ นางแบบและนักแสดงรุ่นใหญ่ โอดอาชีพอิสระเริ่มทำให้ท้อ เผชิญปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่าย ต้องถอนเงินออมมาใช้ทุกเดือน
ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการต่างส่งกำลังใจให้รัว ๆ เมื่อนางแบบและนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง คาร่า พลสิทธิ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบายความรู้สึกท้อแท้และเหนื่อยใจกับปัญหาชีวิตที่กำลังเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการเงิน ระบุว่า
“ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยและท้อ เป็นคนที่ประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาตลอด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับทุกเดือน ต้องถอนเงินออมมาใช้เสมอ งานที่มีอยู่น้อยนิดแต่นึกว่าน่าจะมีประจำทุกเดือนก็ไม่เป็นเช่นนั้น สอนบุคลิกภาพที่ MTI เดือนกันยายนกับตุลาคมไม่มี เขาบอกว่าครั้งหน้าเป็นสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลย งานสอนเดินแบบที่มีคนจ้างไปสอนเด็กเป็นกลุ่มก็เลื่อนไปเรื่อย ๆ สอนเดินแบบเดี่ยวก็นานๆมีที ขายสบู่บางเดือนขายได้ บางเดือนขายไม่ได้ การทำอาชีพอิสระนี่หาความแน่นอนไม่ได้เลยจริง ๆ มีความแน่นอนเดียวคือ มีรายจ่ายรออยู่ทุกเดือน”
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนคลับและผู้ที่ติดตามเข้ามาแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ กันอย่างล้นหลาม ทั้งยังอวยพรให้นักแสดง-นางแบบรุ่นใหญ่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว
ประวัติ คาร่า พลสิทธิ์ นางแบบและนักแสดงชื่อดัง
คาร่า พลสิทธิ์ เกิดเมื่อ 25 มีนาคม 2509 ปัจจุบันอายุ 59 ปี เกิดที่ เนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์ พ่อเป็นคนไทย ส่วนแม่เป็นคนนิวซีแลนด์ หลังจากที่อายุได้เดือนเศษ พ่อแม่ก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทย มีน้องชาย 1 คน
เรียนอนุบาลจนถึงมัธยมต้น ที่โรงเรียนสวนบัว มัธยมปลายได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอี และไม่ทันถึงปีพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนที่ Nelson Girls’ High School ประเทศนิวซีแลนด์ โดยอาศัยอยู่กับตายาย หลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กับแม่และน้องชาย จากนั้น คาร่า พลสิทธิ์ ก็ได้เข้าศึกษาต่อ ที่ Petersham Girls’ High School 2 ปี และจบการศึกษาที่ Agriculture at Sydney University
สำหรับ คาร่า ได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกจากการที่เพื่อนของแม่ชวนให้ไปเป็นนางแบบ เพราะเธอมีความสูง 176 เซ็นติเมตร หลังจากนั้น คาร่า ก็ได้เข้าเป็นนางแบบในสังกัด Vivian’s Modelling Agency ทำไปสักพักเธอก็รู้สึกว่างานในวงการไม่มั่นคงจึงตัดสินมจไปสมัครงานที่ ANZ Bank ทำงานได้ 6 เดือน เธอจึงรู้ว่าไม่ชอบงานด้านนี้ เธอชอบทำงานที่ได้เป็นอิสระ
หลังจากนั้น คาร่า ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อที่ประเทศไทย ในปี 1986 ต่อมาเพื่อนพ่อรู้จักกับนักเขียนที่นิตยสารลลนา คาร่าจึงได้เริ่มต้นชีวิตนางแบบในไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปัจจุบัน คาร่า พลสิทธิ์ ผันตัวจากการเป็นนางแบบและนักแสดงเบื้องหน้า มาเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเบื้องหลังแทน โดยเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบ การโพสต์ท่า บุคลิกภาพ และมีอาชีพเสริมคือ ขายสบู่
อ้างอิงจาก : FB Kara Polasit
