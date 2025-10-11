ข่าวดาราบันเทิง

ส่งกำลังใจ “คาร่า พลสิทธิ์” โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 10:35 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 10:35 น.
68

เกิดอะไรขึ้น? คาร่า พลสิทธิ์ นางแบบและนักแสดงรุ่นใหญ่ โอดอาชีพอิสระเริ่มทำให้ท้อ เผชิญปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่าย ต้องถอนเงินออมมาใช้ทุกเดือน

ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการต่างส่งกำลังใจให้รัว ๆ เมื่อนางแบบและนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง คาร่า พลสิทธิ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบายความรู้สึกท้อแท้และเหนื่อยใจกับปัญหาชีวิตที่กำลังเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการเงิน ระบุว่า

“ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยและท้อ เป็นคนที่ประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาตลอด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับทุกเดือน ต้องถอนเงินออมมาใช้เสมอ งานที่มีอยู่น้อยนิดแต่นึกว่าน่าจะมีประจำทุกเดือนก็ไม่เป็นเช่นนั้น สอนบุคลิกภาพที่ MTI เดือนกันยายนกับตุลาคมไม่มี เขาบอกว่าครั้งหน้าเป็นสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลย งานสอนเดินแบบที่มีคนจ้างไปสอนเด็กเป็นกลุ่มก็เลื่อนไปเรื่อย ๆ สอนเดินแบบเดี่ยวก็นานๆมีที ขายสบู่บางเดือนขายได้ บางเดือนขายไม่ได้ การทำอาชีพอิสระนี่หาความแน่นอนไม่ได้เลยจริง ๆ มีความแน่นอนเดียวคือ มีรายจ่ายรออยู่ทุกเดือน”

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนคลับและผู้ที่ติดตามเข้ามาแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ กันอย่างล้นหลาม ทั้งยังอวยพรให้นักแสดง-นางแบบรุ่นใหญ่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว

ส่งกำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

คอมเมนต์ชาวเน็ต

ประวัติ คาร่า พลสิทธิ์ นางแบบและนักแสดงชื่อดัง

คาร่า พลสิทธิ์ เกิดเมื่อ 25 มีนาคม 2509 ปัจจุบันอายุ 59 ปี เกิดที่ เนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์ พ่อเป็นคนไทย ส่วนแม่เป็นคนนิวซีแลนด์ หลังจากที่อายุได้เดือนเศษ พ่อแม่ก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทย มีน้องชาย 1 คน

เรียนอนุบาลจนถึงมัธยมต้น ที่โรงเรียนสวนบัว มัธยมปลายได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอี และไม่ทันถึงปีพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนที่ Nelson Girls’ High School ประเทศนิวซีแลนด์ โดยอาศัยอยู่กับตายาย หลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กับแม่และน้องชาย จากนั้น คาร่า พลสิทธิ์ ก็ได้เข้าศึกษาต่อ ที่ Petersham Girls’ High School 2 ปี และจบการศึกษาที่ Agriculture at Sydney University

สำหรับ คาร่า ได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกจากการที่เพื่อนของแม่ชวนให้ไปเป็นนางแบบ เพราะเธอมีความสูง 176 เซ็นติเมตร หลังจากนั้น คาร่า ก็ได้เข้าเป็นนางแบบในสังกัด Vivian’s Modelling Agency ทำไปสักพักเธอก็รู้สึกว่างานในวงการไม่มั่นคงจึงตัดสินมจไปสมัครงานที่ ANZ Bank ทำงานได้ 6 เดือน เธอจึงรู้ว่าไม่ชอบงานด้านนี้ เธอชอบทำงานที่ได้เป็นอิสระ

หลังจากนั้น คาร่า ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อที่ประเทศไทย ในปี 1986 ต่อมาเพื่อนพ่อรู้จักกับนักเขียนที่นิตยสารลลนา คาร่าจึงได้เริ่มต้นชีวิตนางแบบในไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบัน คาร่า พลสิทธิ์ ผันตัวจากการเป็นนางแบบและนักแสดงเบื้องหน้า มาเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเบื้องหลังแทน โดยเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบ การโพสต์ท่า บุคลิกภาพ และมีอาชีพเสริมคือ ขายสบู่

ส่งกำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย-1

ส่งกำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย-2

ส่งกำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย-6

ส่งกำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย-7

ส่งกำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย-3

ส่งกำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย-4

ส่งกำลังใจ คาร่า พลสิทธิ์ โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย-5

อ้างอิงจาก : FB Kara Polasit

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า เศรษฐกิจ

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

13 วินาที ที่แล้ว
philippines earthquake tsunami warning ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.

23 นาที ที่แล้ว
กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด ข่าว

กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ “คาร่า พลสิทธิ์” โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปูที่มีพิษ ข่าว

“ปูใบ้แดงลาย” โลกออนไลน์แห่เตือน ! หลังโผล่ จ.ระยอง เคสเก่าไต้หวันเกือบขิตยกครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง กำชับ ‘กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน’ สอน ปชช. ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรอนุรักษ์นก ป้อนอาหาร ข่าวต่างประเทศ

แห่เอ็นดู ทีมอนุรักษ์ปลอมเป็น “แม่อีกายักษ์” ป้อนอาหาร ภารกิจ 5 เดือนสุดไวรัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรคนจนได้ไหม เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรสวัสดิการ ทำยังไง?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” สั่งสินค้า ช้อปปี้-ลาซาด้า ได้ไหม ก่อนเริ่ม 7 พ.ย. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด 13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 11 ต.ค. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงจีนคลั่งคว้ากระเป๋าฟาดหัว พนง.รถไฟใต้ดินหลังไม่ยอมให้ตรวจค้น ข่าวต่างประเทศ

หญิงหัวร้อนใช้กระเป๋าฟาดหัว พนง. ก่อนถูกจับ-นอนกองกับพื้น รู้เหตุผลทำคนส่ายหัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโลก &#039;ชูการ์เบบี้&#039; อาชีพเดตชายแก่ ทำเงินหลักแสน กินหรูอยู่แพง 6 กฎเหล็ก มีเซ็กซ์คนแก่ ข่าวต่างประเทศ

เปิดโลก ‘ชูการ์เบบี้’ อาชีพเดตชายแก่ ทำเงินหลักแสน กินหรูอยู่แพง 6 กฎเหล็ก ห้ามหลงรักแขก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบัติเหตุใกล้ฐานทัพลับ &quot;เอเรีย 51&quot; พบวัตถุปริศนา กองทัพสหรัฐยังขนลุก ข่าวต่างประเทศ

อุบัติเหตุใกล้ฐานทัพลับ “เอเรีย 51” พบวัตถุปริศนา กองทัพสหรัฐยังขนลุก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! แฟนสาวตลกดัง เสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก คาดเครียดคดีเมาแล้วขับ บันเทิง

ช็อก! แฟนสาวตลกดัง เสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก คาดเครียดคดีเมาแล้วขับ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน &quot;โมอาย&quot; หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

ปริศนาไขออก คนโบราณย้ายรูปปั้นหิน “โมอาย” หนักหลายตัน ให้มันเดินได้ ทั่วเกาะอีสเตอร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต่างชาติทำคลิปชมคนไทยใช้ “บีทีเอส-เอ็มอาร์ที” เป็นระเบียบ ไร้เสียงโวยวาย สุดจะมีอารยะ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย. เตือนภัย กินเยลลี่มากไป ลำไส้อักเสบ ถึงตายได้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลเยียม พบ มาซิโดเนียเหนือ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภิรดา บุญนี้บารมีปู่ ปล่อยแนวทางเลขเด็ดงวด 16 ตุลาคม 2568 ชุดเต็ม ฟันเลขเด่น 3 พร้อมเลขท้าย 2 ตัว 39-34-38 คอหวยเริ่มหาซื้อบนแผง เลขเด็ด

โค้งแรกแรง! แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยเลขเด็ด 16/10/68 ฟันธง 3 เด่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แฟนๆ แห่ส่อง ทะเบียนรถ ยิว ฉัตรมงคล ถูกชนวันเดียวกับดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 10:35 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2568 10:35 น.
68
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
philippines earthquake tsunami warning

แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด

กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
ปูที่มีพิษ

“ปูใบ้แดงลาย” โลกออนไลน์แห่เตือน ! หลังโผล่ จ.ระยอง เคสเก่าไต้หวันเกือบขิตยกครัว

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2568
Back to top button