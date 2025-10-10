ข่าวกีฬาฟุตบอล

ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 09:20 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 16:45 น.
62

10 ตุลาคม 2568 เวลา 17.20 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด กระชับมิตร ญี่ปุ่น VS ปารากวัย ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
  • แมตช์การแข่งขัน : ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม2568 เวลา 17.20 น.
  • สนาม : พานาโซนิค สเตเดี้ยม ซุอิตะ โอซาก้า
  • ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
Credit : J.League เจลีก ลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น

วิเคราะห์บอล ญี่ปุ่น – ปารากวัย

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ญี่ปุ่น

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพซามูไรบลู ภายใต้การคุมทีมของ ฮาจิเมะ โมริยาสึ ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้เกมนี้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เคสึเกะ โอซาโกะ, ไดกิ ฮาชิโอกะ, โชโกะ ทานิกูจิ, อายูมุ เซโกะ, ยูโตะ นากาโตโมะ, อาโอะ ทานากะ, ไคชู ซาโนะ, ทาเคฟูสะ คุโบะ, ไดจิ คามาดะ, ทาคูมิ มินามิโนะ และ ไดเซน มาเอดะ

Credit : X @jfa_samuraiblue

ปารากวัย

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ กุสตาโว่ อัลฟาโร่ ก็ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โรแบร์โต้ เฟอร์นานเดซ, กุสตาโว่ เวลาซเกซ, กุสตาโว่ โกเมซ, โอมาร์ อัลเดเรเต้, อากุสติน ซานเดซ, รามอน โซซ่า, ดิเอโก้ โกเมซ, ดาเมียน โบดาดิลลา, อังเคล โรเมโร่, อันโตนิโอ ซานาเบรีย และ โรนัลโด้ มาร์ติเนซ

Credit : Selección Paraguaya de Fútbol

สถิติการพบกันของ ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 02/06/22 ญี่ปุ่น 4-1 ปารากวัย (กระชับมิตร)
  • 05/09/19 ญี่ปุ่น 2-0 ปารากวัย (กระชับมิตร)
  • 12/06/18 ญี่ปุ่น 4-2 ปารากวัย (กระชับมิตร)
  • 04/09/10 ญี่ปุ่น 1-0 ปารากวัย (กระชับมิตร)
  • 29/06/10 ปารากวัย 0-0 ญี่ปุ่น (ฟุตบอลโลก 2010)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ญี่ปุ่น

  • 10/09/25 แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-2 (กระชับมิตร)
  • 07/09/25 เสมอ เม็กซิโก 0-0 (กระชับมิตร)
  • 15/07/25 ชนะ เกาหลีใต้ 1-0 (เอเชียนคัพ)
  • 12/07/25 ชนะ จีน 2-0 (เอเชียนคัพ)
  • 08/07/25 ชนะ ฮ่องงกง 6-1 (เอเชียนคัพ)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ปารากวัย

  • 10/09/25 ชนะ เปรู 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 เสมอ เอกวาดอร์ 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/06/25 แพ้ บราซิล 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 ชนะ อุรุกวัย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 26/03/25 เสมอ โคลอมเบีย 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : X @jfa_samuraiblue

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อังกฤษ (4-2-3-1) : เคสึเกะ โอซาโกะ (GK) – ไดกิ ฮาชิโอกะ, โชโกะ ทานิกูจิ, อายูมุ เซโกะ, ยูโตะ นากาโตโมะ – อาโอะ ทานากะ, ไคชู ซาโนะ – ทาเคฟูสะ คุโบะ, ไดจิ คามาดะ, ทาคูมิ มินามิโนะ – ไดเซน มาเอดะ

ปารากวัย (4-4-2) : โรแบร์โต้ เฟอร์นานเดซ (GK) – กุสตาโว่ เวลาซเกซ, กุสตาโว่ โกเมซ, โอมาร์ อัลเดเรเต้, อากุสติน ซานเดซ – รามอน โซซ่า, ดิเอโก้ โกเมซ, ดาเมียน โบดาดิลลา, อังเคล โรเมโร่ – อันโตนิโอ ซานาเบรีย, โรนัลโด้ มาร์ติเนซ

Credit : Selección Paraguaya de Fútbol

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร

ญี่ปุ่น 2-0 ปารากวัย

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กัมพูชาส่งหนังสือถึงไทย ยันอยู่ที่บ้านหนองจานมาก่อน จี้ไทยรอผลเจรจา JBC ข่าว

กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

1 นาที ที่แล้ว
พลิกวิกฤตดราม่าครอบครัวเป็นโอกาสทอง! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์มาราธอนข้ามคืน แฟนคลับแห่สนับสนุนยอดสั่งซื้อทะลุ 24.2 ล้านบาท บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ไลฟ์ 18 ชั่วโมง กวาดเงิน 24 ล้าน! ประกาศพักแป๊บเดียว บ่ายนี้ลุยต่อ

5 นาที ที่แล้ว
อื้อหือ เจนิส เจณิสตา ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก บันเทิง

อื้อหือ เจนิส เจณิสตา นั่งวิน ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

8 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว รับมอบหมายจาก นุ่น-ต๊อด สั่งฟ้อง อ.อุ๋ม หมอดูคนดัง เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน บันเทิง

ทนายแก้ว ฟ้องแล้ว หมอดูคนดัง พาดพิง นุ่น-ต๊อด เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

33 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2 ตัว 3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2-3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข

53 นาที ที่แล้ว
เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอนและเอกสารสำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งพลัส เช็กเลยกิจการของคุณต้องติดต่อหน่วยงานไหน เศรษฐกิจ

ร้านค้าใหม่ สมัคร “คนละครึ่งพลัส” ทำอย่างไร? เปิดทุกขั้นตอนที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฤดูหนาวปี 2568 จะเริ่มช้ากว่าปกติ 2 สัปดาห์ และยาวไปถึงปลายเดือน ก.พ. 69 เตือนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วม ข่าว

เริ่มแล้ว “ฤดูหนาว” ปีนี้มาปลาย ต.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ก่อนลุ้นโชค 10/10/68 คืนนี้ ส่องเลขท้าย 2 ตัวย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดม้าสีหมอกงวด 16/10/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 ต.ค. 68 อาชาคาบโพยแจกโชค ส่องเลขเด่นครบชุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือนนี้รัฐโอนพร้อมกัน 3 สิทธิ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, เบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได, เบี้ยผู้พิการ กำหนดจ่าย ศุกร์ 10 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

เงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนตุลาคม 68 โอนเข้าบัญชี 10 ต.ค. นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจีนคลั่ง วิ่งแก้ผ้าบนบันไดเลื่อน กลางด่านมาเก๊า ชาวเน็ตคาด เสียพนันจนหมดตัว ข่าวต่างประเทศ

สาวจีนคลั่ง วิ่งแก้ผ้าบนบันไดเลื่อน กลางด่านมาเก๊า ชาวเน็ตคาด เสียพนันจนหมดตัว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อก “อาร์ตูโร่ กัตติ จูเนียร์” ลูกชายตำนานมวยดัง ดับปริศนาวัย 17 ซ้ำรอยพ่อ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขาประจำมาแล้ว เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 ตุลาคม 2568 จัดให้ไวเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ด

ขาประจำมาแล้ว เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 ตุลาคม 2568 จัดให้ไวเลขท้าย 2-3 ตัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสหรัฐฯ สั่ง &quot;จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน&quot; ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ สั่ง “จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน” ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บล็อกเกอร์เกาหลีอ้าง 41 เหตุผล “ทำไมเมืองไทยกะเทยเยอะ” โยงมั่วไปสมัยยังรบกับพม่า

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด ยอดกฐิน วัดตานาด จ.อุทัยธานี นอท ลอตเตอรี่พลัส เป็นเจ้าภาพ เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด ยอดกฐิน วัดตานาด อุทัยธานี นอท ลอตเตอรี่พลัส เจ้าภาพ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอกาสทอง รับสมัครพนักงานนวด ทำงานมาเล รายได้ดี ที่พักฟรี กระทรวงแรงงานจัดหาให้ เศรษฐกิจ

โอกาสทอง รับสมัครพนักงานนวด ทำงานมาเล รายได้ดี ที่พักฟรี กระทรวงแรงงานจัดหาให้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตจวกยับ จับเพื่อนเจ้าสาวมัดติดกับจักรยาน บังคับจูบกับชายแปลกหน้า เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย บันเทิง

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 09:20 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 16:45 น.
62
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชาส่งหนังสือถึงไทย ยันอยู่ที่บ้านหนองจานมาก่อน จี้ไทยรอผลเจรจา JBC

กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
พลิกวิกฤตดราม่าครอบครัวเป็นโอกาสทอง! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์มาราธอนข้ามคืน แฟนคลับแห่สนับสนุนยอดสั่งซื้อทะลุ 24.2 ล้านบาท

เจนนี่ รัชนก ไลฟ์ 18 ชั่วโมง กวาดเงิน 24 ล้าน! ประกาศพักแป๊บเดียว บ่ายนี้ลุยต่อ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
อื้อหือ เจนิส เจณิสตา ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

อื้อหือ เจนิส เจณิสตา นั่งวิน ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
ทนายแก้ว รับมอบหมายจาก นุ่น-ต๊อด สั่งฟ้อง อ.อุ๋ม หมอดูคนดัง เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

ทนายแก้ว ฟ้องแล้ว หมอดูคนดัง พาดพิง นุ่น-ต๊อด เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
Back to top button