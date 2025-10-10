ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

10 ตุลาคม 2568 เวลา 17.20 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร ญี่ปุ่น VS ปารากวัย ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม2568 เวลา 17.20 น.
- สนาม : พานาโซนิค สเตเดี้ยม ซุอิตะ โอซาก้า
- ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
วิเคราะห์บอล ญี่ปุ่น – ปารากวัย
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ญี่ปุ่น
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพซามูไรบลู ภายใต้การคุมทีมของ ฮาจิเมะ โมริยาสึ ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้เกมนี้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เคสึเกะ โอซาโกะ, ไดกิ ฮาชิโอกะ, โชโกะ ทานิกูจิ, อายูมุ เซโกะ, ยูโตะ นากาโตโมะ, อาโอะ ทานากะ, ไคชู ซาโนะ, ทาเคฟูสะ คุโบะ, ไดจิ คามาดะ, ทาคูมิ มินามิโนะ และ ไดเซน มาเอดะ
ปารากวัย
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ กุสตาโว่ อัลฟาโร่ ก็ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โรแบร์โต้ เฟอร์นานเดซ, กุสตาโว่ เวลาซเกซ, กุสตาโว่ โกเมซ, โอมาร์ อัลเดเรเต้, อากุสติน ซานเดซ, รามอน โซซ่า, ดิเอโก้ โกเมซ, ดาเมียน โบดาดิลลา, อังเคล โรเมโร่, อันโตนิโอ ซานาเบรีย และ โรนัลโด้ มาร์ติเนซ
สถิติการพบกันของ ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 02/06/22 ญี่ปุ่น 4-1 ปารากวัย (กระชับมิตร)
- 05/09/19 ญี่ปุ่น 2-0 ปารากวัย (กระชับมิตร)
- 12/06/18 ญี่ปุ่น 4-2 ปารากวัย (กระชับมิตร)
- 04/09/10 ญี่ปุ่น 1-0 ปารากวัย (กระชับมิตร)
- 29/06/10 ปารากวัย 0-0 ญี่ปุ่น (ฟุตบอลโลก 2010)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ญี่ปุ่น
- 10/09/25 แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-2 (กระชับมิตร)
- 07/09/25 เสมอ เม็กซิโก 0-0 (กระชับมิตร)
- 15/07/25 ชนะ เกาหลีใต้ 1-0 (เอเชียนคัพ)
- 12/07/25 ชนะ จีน 2-0 (เอเชียนคัพ)
- 08/07/25 ชนะ ฮ่องงกง 6-1 (เอเชียนคัพ)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ปารากวัย
- 10/09/25 ชนะ เปรู 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 เสมอ เอกวาดอร์ 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/06/25 แพ้ บราซิล 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 ชนะ อุรุกวัย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 26/03/25 เสมอ โคลอมเบีย 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อังกฤษ (4-2-3-1) : เคสึเกะ โอซาโกะ (GK) – ไดกิ ฮาชิโอกะ, โชโกะ ทานิกูจิ, อายูมุ เซโกะ, ยูโตะ นากาโตโมะ – อาโอะ ทานากะ, ไคชู ซาโนะ – ทาเคฟูสะ คุโบะ, ไดจิ คามาดะ, ทาคูมิ มินามิโนะ – ไดเซน มาเอดะ
ปารากวัย (4-4-2) : โรแบร์โต้ เฟอร์นานเดซ (GK) – กุสตาโว่ เวลาซเกซ, กุสตาโว่ โกเมซ, โอมาร์ อัลเดเรเต้, อากุสติน ซานเดซ – รามอน โซซ่า, ดิเอโก้ โกเมซ, ดาเมียน โบดาดิลลา, อังเคล โรเมโร่ – อันโตนิโอ ซานาเบรีย, โรนัลโด้ มาร์ติเนซ
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
ญี่ปุ่น 2-0 ปารากวัย
