โรม่า พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : โรม่า พบ ลีลล์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
- สนาม : สตาดิโอ โอลิมปิโก
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โรม่า
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพหมาป่ากรุงโรม ของกุนซือ ปิเอโร่ กาสเปรินี่ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งทีมชุดที่ดีที่สุดลงสนามในทุกตำแหน่ง
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ไมล์ สวิลาร์ พร้อมกองหลัง 3 คน เซกี เชลิค, จานลูก้า มันชินี่, เอวาน เอ็นดิคก้า แดนกลางเป็น เดอไฟน์ เรนช์, มานู โกเน่, ไบรอัน คริสตานเต้, อังเคลิโญ่ แนวรุกนำทัพมาโดย ลอเรนโซ่ เปลเลกรินี่, มาติอัส ซูเล่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อาร์เต็ม ดอฟบีค
ลีลล์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพตราหมา ภายใต้การคุมทัพของ บรูโน่ เจเนซิโอ เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อาร์เนาด์ โบดาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ติอาโก้ ซานโตส, นาต็อง เอ็นกอย, ชานแซล เอ็มเบมบา, คัลวิน แวร์ดองค์ แดนกลางเป็น นาบิล เบนตาเล็บ, อายยุบ บูวัดดี้ แนวรุกนำทัพมาโดย มาติอัส เฟร์นานเดซ-พาร์โด, ฮาคอน ฮารัลด์สสัน, โอซาเม่ ซาห์ราวี โดยมี โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โรม่า – ลีลล์
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- 03/08/19 ลีลล์ 2-0 โรม่า (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โรม่า
- 28/09/25 ชนะ เวโรน่า 2-0 (เซเรียอา)
- 24/09/25 ชนะ นีซ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 21/09/25 ชนะ ลาซิโอ 1-0 (เซเรียอา)
- 14/09/25 แพ้ โตริโน่ 0-1 (เซเรียอา)
- 30/08/25 ชนะ ปิซ่า 1-0 (เซเรียอา)
ลีลล์
- 28/09/25 แพ้ ลียง 0-1 (ลีกเอิง)
- 25/09/25 ชนะ บรานน์ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 20/09/25 แพ้ ล็องส์ 0-3 (ลีกเอิง)
- 14/09/25 ชนะ ตูลูส 2-1 (ลีกเอิง)
- 30/08/25 ชนะ ลอริยองต์ 7-1 (ลีกเอิง)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โรม่า (3-4-2-1) : ไมล์ สวิลาร์ (GK) – เซกี เชลิค, จานลูก้า มันชินี่, เอวาน เอ็นดิคก้า – เดอไฟน์ เรนช์, มานู โกเน่, ไบรอัน คริสตานเต้, อังเคลิโญ่ – ลอเรนโซ่ เปลเลกรินี่, มาติอัส ซูเล่ – อาร์เต็ม ดอฟบีค
ลีลล์ (4-2-3-1) : อาร์เนาด์ โบดาร์ (GK) – ติอาโก้ ซานโตส, นาต็อง เอ็นกอย, ชานแซล เอ็มเบมบา, คัลวิน แวร์ดองค์ – นาบิล เบนตาเล็บ, อายยุบ บูวัดดี้ – มาติอัส เฟร์นานเดซ-พาร์โด, ฮาคอน ฮารัลด์สสัน, โอซาเม่ ซาห์ราวี – โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์
Thaiger ทายผลบอล โรม่า 2-1 ลีลล์
โรม่า ในวีซั่นนี้ถือว่าผลงานน่าประทับใจ 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ 5 แพ้ 1 ส่วนทางด้าน ลีลล์ 3 เกมหลังสุดแพ้มา 2 เกม แต่ภาพรวมยังดูดี แต่ยังเชื่อว่าทัพจัลโล่รอสซี่ที่ได้ในบ้านน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้
