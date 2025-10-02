ข่าวกีฬาฟุตบอล

โรม่า พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 10:30 น.
87

2 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง โรม่า พบ ลีลล์ ที่สนาม สตาดิโอ โอลิมปิโก เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก โรม่า VS ลีลล์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : โรม่า พบ ลีลล์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
  • สนาม : สตาดิโอ โอลิมปิโก
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โรม่า

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพหมาป่ากรุงโรม ของกุนซือ ปิเอโร่ กาสเปรินี่ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งทีมชุดที่ดีที่สุดลงสนามในทุกตำแหน่ง

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ไมล์ สวิลาร์ พร้อมกองหลัง 3 คน เซกี เชลิค, จานลูก้า มันชินี่, เอวาน เอ็นดิคก้า แดนกลางเป็น เดอไฟน์ เรนช์, มานู โกเน่, ไบรอัน คริสตานเต้, อังเคลิโญ่ แนวรุกนำทัพมาโดย ลอเรนโซ่ เปลเลกรินี่, มาติอัส ซูเล่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อาร์เต็ม ดอฟบีค

Credit : AS Roma

ลีลล์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพตราหมา ภายใต้การคุมทัพของ บรูโน่ เจเนซิโอ เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อาร์เนาด์ โบดาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ติอาโก้ ซานโตส, นาต็อง เอ็นกอย, ชานแซล เอ็มเบมบา, คัลวิน แวร์ดองค์ แดนกลางเป็น นาบิล เบนตาเล็บ, อายยุบ บูวัดดี้ แนวรุกนำทัพมาโดย มาติอัส เฟร์นานเดซ-พาร์โด, ฮาคอน ฮารัลด์สสัน, โอซาเม่ ซาห์ราวี โดยมี โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : LOSC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โรม่า – ลีลล์

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • 03/08/19 ลีลล์ 2-0 โรม่า (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โรม่า

  • 28/09/25 ชนะ เวโรน่า 2-0 (เซเรียอา)
  • 24/09/25 ชนะ นีซ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 21/09/25 ชนะ ลาซิโอ 1-0 (เซเรียอา)
  • 14/09/25 แพ้ โตริโน่ 0-1 (เซเรียอา)
  • 30/08/25 ชนะ ปิซ่า 1-0 (เซเรียอา)

ลีลล์

  • 28/09/25 แพ้ ลียง 0-1 (ลีกเอิง)
  • 25/09/25 ชนะ บรานน์ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 20/09/25 แพ้ ล็องส์ 0-3 (ลีกเอิง)
  • 14/09/25 ชนะ ตูลูส 2-1 (ลีกเอิง)
  • 30/08/25 ชนะ ลอริยองต์ 7-1 (ลีกเอิง)
Credit : AS Roma

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โรม่า (3-4-2-1) : ไมล์ สวิลาร์ (GK) – เซกี เชลิค, จานลูก้า มันชินี่, เอวาน เอ็นดิคก้า – เดอไฟน์ เรนช์, มานู โกเน่, ไบรอัน คริสตานเต้, อังเคลิโญ่ – ลอเรนโซ่ เปลเลกรินี่, มาติอัส ซูเล่ – อาร์เต็ม ดอฟบีค

ลีลล์ (4-2-3-1) : อาร์เนาด์ โบดาร์ (GK) – ติอาโก้ ซานโตส, นาต็อง เอ็นกอย, ชานแซล เอ็มเบมบา, คัลวิน แวร์ดองค์ – นาบิล เบนตาเล็บ, อายยุบ บูวัดดี้ – มาติอัส เฟร์นานเดซ-พาร์โด, ฮาคอน ฮารัลด์สสัน, โอซาเม่ ซาห์ราวี – โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์

Credit : LOSC

Thaiger ทายผลบอล โรม่า 2-1 ลีลล์

โรม่า ในวีซั่นนี้ถือว่าผลงานน่าประทับใจ 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ 5 แพ้ 1 ส่วนทางด้าน ลีลล์ 3 เกมหลังสุดแพ้มา 2 เกม แต่ภาพรวมยังดูดี แต่ยังเชื่อว่าทัพจัลโล่รอสซี่ที่ได้ในบ้านน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

