อากาเซ่ใจหาย! “ยูคยอม” โพสต์อำลาสุดซึ้ง ถึงแฟนคลับ ก่อนเข้ากรมรับใช้ชาติ
“ยูคยอม” เดินทางเข้ารายงานตัวรับใช้ชาติแล้ววันนี้ พร้อมโพสต์ภาพผมสั้นอำลาแฟน ๆ อากาเซ่สุดซึ้ง “จะไปแล้วกลับมาอย่างดี”
ยูคยอม หรือ คิมยูคยอม สมาชิกน้องเล็กของวงบอยแบนด์ชื่อดัง GOT7 ได้เข้ารายงานตัวเพื่อรับการฝึกทหารขั้นพื้นฐานแล้วในวันนี้ (29 ก.ย.68) ก่อนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติในหน่วยกองดุริยางค์ทหารบกต่อไป การเข้ากรมของยูคยอมครั้งนี้ ทำให้เขากลายเป็นสมาชิกคนที่ 3 ของวงที่ปฏิบัติหน้าที่นี้
ก่อนเข้ารายงานตัว ยูคยอมได้โพสต์ภาพตัวเองในลุคผมสั้นเกรียนลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมทำท่าวันทยหัตถ์ และเขียนข้อความสั้น ๆ ถึงอากาเซ่ว่า “จะไปแล้วกลับมาอย่างดีนะครับ ขอบคุณทุกคนและรักนะครับ” ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แฟนคลับทั่วโลกต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก
สำหรับสมาชิกวง GOT7 ที่เข้ารับใช้ชาติไปก่อนหน้านี้คือ เจบี (JAY B) ซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจบริการสาธารณะไปแล้ว และ จินยอง ที่ปลดประจำการจากกองทัพบกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2567 ทำให้ปัจจุบันเหลือสมาชิกอีก 4 คนที่ยังไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ประวัติและเส้นทางในวงการของ “ยูคยอม”
คิมยูคยอม หรือที่แฟนคลับรู้จักในชื่อ ยูคยอม เป็นนักร้องและนักเต้นชาวเกาหลีใต้ สมาชิกของบอยแบนด์ GOT7 เขาเกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 1997 ที่กรุงโซล ยูคยอมมีความฝันอยากเป็นศิลปินตั้งแต่เด็ก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงของ Big Bang และ J.Y. Park ทำให้เขาเริ่มฝึกฝนการเต้นอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ 14 ปี และเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้นระดับประเทศ
เส้นทางสู่การเป็นศิลปินของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อคลิปวิดีโอการเต้นของเขาไปเข้าตาครูสอนเต้นในค่าย JYP Entertainment จนนำไปสู่การออดิชันและได้เป็นศิลปินฝึกหัดในปี 2011
หลังจากเข้ารับการฝึกฝน ยูคยอมได้ปรากฏตัวในรายการเซอร์ไวเวิล WIN: Who Is Next ก่อนจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกวง GOT7 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2014 ตลอดระยะเวลาที่ทำกิจกรรมกับวง ยูคยอมมีส่วนสำคัญในการออกแบบท่าเต้นให้กับหลายเพลง เช่น “If You Do” และ “Poison” เขายังได้แสดงความสามารถด้านการเต้นจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ด้วยการคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันเต้น “Hit the Stage” ในปี 2016 นอกจากนี้ เขายังเริ่มแต่งเพลงให้กับวง และมีผลงานเพลงเดี่ยวออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังควบคู่กันไป
ในเดือนมกราคม 2021 ยูคยอมและสมาชิก GOT7 ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่าย JYP Entertainment จากนั้นเขาได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินเดี่ยวกับค่าย AOMG และปล่อยผลงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัว ยูคยอมได้จัดคอนเสิร์ตออนไลน์และเดินสายทัวร์เดี่ยวในยุโรป
ที่มา: NATE
