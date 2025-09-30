ปาฟอส พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง ปาฟอส พบ บาเยิร์น มิวนิค ที่สนาม อัลฟาเมากา สเตเดี้ยม เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : ปาฟอส พบ บาเยิร์น มิวนิค
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : อัลฟาเมกา สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ปาฟอส
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ฮวน คาร์ลอส การ์เซโด้ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ แต่จะไม่มีชื่อของ บรูโน่ เฟลิเป้ ที่ติดโทษแบน ส่วนนักเตะคนอื่นๆ ยังอยู่กันพร้อมหน้า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิโอฟีตอส ไมเคิล พร้อมกองหลัง 4 คน อ็อกเยน มิโมวิช, ดาวิด หลุยซ์, เดอร์ริค ลุคกาสเซ่น, ชูเอา คอร์เรอา แดนกลางเป็น เดวิด โกลดาร์, เปเป้ โรดริเกส, อิวาน ซันยิช ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย จาจ้า, เลนดรี้ ดิมาตา และ วลาด ดราโกมีร์
บาเยิร์น มิวนิค
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือใต้ ภายใต้การคุมทัพของ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวีส กับ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมิช แนวรุกนำทัพมาโดย ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบนี้, หลุยส์ ดิอาซ โดยมี แฮร์รี่ เคน เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ปาฟอส – บาเยิร์น มิวนิค
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ปาฟอส
- 27/09/25 ชนะ โอลิมเปียกอส นิโคเซีย 2-1 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
- 24/09/25 ชนะ เอโนซิส พาราลิมนี 3-0 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
- 21/09/25 ชนะ โอโมเนีย อาราดิปปู 2-0 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
- 17/09/25 เสมอ โอลิมเปียกอส 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 แพ้ อพอลลอน ลิมาสโซล 0-1 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
บาเยิร์น มิวนิค
- 26/09/25 ชนะ เบรเมน 4-0 (บุนเดสลีกา)
- 20/09/25 ชนะ ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 4-1 (บุนเดสลีกา)
- 17/09/25 ชนะ ชนะ เชลซี 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ ชนะ ฮัมบูร์ก 5-0 (บุนเดสลีกา)
- 30/08/25 ชนะ ชนะ เอาก์สบวร์ก 3-2 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์ (4-3-3) : นิโอฟีตอส ไมเคิล (GK) – อ็อกเยน มิโมวิช, ดาวิด หลุยซ์, เดอร์ริค ลุคกาสเซ่น, ชูเอา คอร์เรอา – เดวิด โกลดาร์, เปเป้ โรดริเกส, อิวาน ซันยิช – จาจ้า, เลนดรี้ ดิมาตา, วลาด ดราโกมีร์
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ – อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน
Thaiger ทายผลบอล ปาฟอส 0-4 บาเยิร์น มิวนิค
ปาฟอส ฟอร์มโดยรวมในลีกยังถือว่ายอดเยี่ยม ชนะ 3 แพ้ 1 ส่วนผลงานเกมยุโรปนัดแรกเก็บผลเสมอมาได้ ส่วนทางด้าน บาเยิร์น มิวนิค ฟอร์มยอดเยี่ยม ชนะรวมตลอด 6 เกมหลังสุด เชื่อว่าเกมนี้ทัพเสือใต้จะเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่อย่างหนัก และน่าจะเอาชนะไปได้แบบขาดลอย
