รวมลิสต์ 15 หนังผี หนังสยองขวัญ Netflix เซฟไว้ดูวันฮาโลวีน 2026
เปิดลิสต์ 15 หนังผีและหนังสยองขวัญบน Netflix ต้อนรับวันฮาโลวีน 2026 ทั้งหนังไทยและหนังต่างประเทศ ตรวจแล้วว่าทุกเรื่องยังดูได้ใน Netflix ประเทศไทย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569
วันฮาโลวีนปี 2569 ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ใครไม่ได้ออกไปเที่ยวงาน อยากนอนดูหนังผี Netflix อยู่บ้าน ลิสต์นี้มีทั้งหนังเดิมที่ยังดูได้ 9 เรื่อง และหนังสยองขวัญใหม่ปี 2568 ถึง 2569 อีก 6 เรื่อง
หนัง 4 เรื่องจากลิสต์ปี 2566 ได้แก่ Winnie the Pooh: Blood and Honey, A Tale of Two Sisters, Child’s Play และ 32 Malasana Street ออกจาก Netflix ประเทศไทยแล้ว จึงตัดออก ส่วน Child’s Play ภาคปี 1988 ยังดูได้ทาง Prime Video
1. Shutter กดติดวิญญาณ
Shutter กดติดวิญญาณ เล่าเรื่องของช่างภาพหนุ่มและแฟนสาวที่ขับรถชนผู้หญิงคนหนึ่งอย่างแรง แต่ทั้งคู่กลับตัดสินใจขับหนีไป เหตุนี้เองทำให้พวกเขาต้องพบเหตุการณ์ประหลาด เมื่อภาพที่ชายหนุ่มถ่ายออกมาได้ติดเงาประหลาดคล้ายรูปคน ทั้งคู่เริ่มค้นพบว่าเงาที่ปรากฏในภาพทั้งหลายนั้นมีบางอย่างที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งสองจึงเริ่มออกค้นหาว่าหญิงสาวในภาพคือใคร
ดูได้ที่: Netflix
2. It
ผลงานภาพยนตร์จากนวนิยายชื่อดัง It เรื่องราวของเด็กไร้พวกพ้องเจ็ดคนที่เติบโตมาในเมืองเดอร์รี่ รัฐเมน พวกเขาเรียกตัวเองว่า “กลุ่มขี้แพ้” แต่ละคนถูกเนรเทศออกมาจากกลุ่มเพื่อนด้วยเหตุผลบางประการ โดยต่างถูกหมายหัวจากแก๊งเด็กเกเรเจ้าถิ่น ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ตัวเองกลัวอยู่ลึก ๆ กลับมีชีวิตขึ้นมาในรูปของตัวตลกน่าสยองขวัญชื่อว่า “เพนนีไวส์”
ดูได้ที่: Netflix
3. ลัดดาแลนด์
ลัดดาแลนด์เป็นเรื่องราวของชายวัยกลางคน ที่ไม่มีปัญญาซื้อบ้าน ได้เช่าอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่ ทำให้เขารู้สึกผิดต่อทุกคนในครอบครัว คิดว่าตัวเองคงเป็นสามี เป็นพ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่เอาไหนหากไม่สามารถมีบ้านสักหลังไว้เป็นหลัก ต่อมาเขาได้รับข้อเสนอให้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายการตลาดที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเงินเดือนที่มากขึ้นและค่าที่ดินที่ถูกลง เขาจึงตัดสินใจไปตั้งรกรากในหมู่บ้านลัดดาแลนด์ โดยไม่ฟังคำทัดทานของภรรยาและลูก
ดูได้ที่: Netflix
4. Incantation
Incantation เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องคำสาปจากการเข้าไปร่วมในพิธีกรรมและเข้าไปในอุโมงค์ต้องห้ามของครอบครัวแฟนหนุ่มเมื่อ 6 ปีที่แล้ว จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอกลายเป็นคนเดียวที่รอดชีวิต จนมีอาการป่วยทางจิต และต้องพลัดพรากจากลูกสาว จนเมื่ออาการดีขึ้นจึงไปรับตัวลูกกลับมา แต่แล้วเรื่องราวแปลก ๆ เมื่อ 6 ปีที่แล้วก็เกิดขึ้นซ้ำอีก ทำให้เธอต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือลูกสาวให้ปลอดภัย
ดูได้ที่: Netflix
5. 13 เกมสยอง
13 เกมสยอง เล่าเรื่องราวของเซลล์แมนขายเครื่องดนตรีที่ไม่สามารถทำตามเป้าได้สำเร็จ ชีวิตเจอแต่เรื่องราวเลวร้าย กระทั่งได้รับสายโทรศัพท์ปริศนา ปลายสายดึงเขาเข้าสู่ 13 Beloved เกมท้าทายชีวิตที่มีโจทย์ 13 ข้อให้เขาค้นหาคำตอบ ทว่าการเล่นเกมดังกล่าวของเขากลับปลุกอดีตที่หลับใหลให้มาบรรจบปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง แน่นอนว่าพร้อมที่จะส่งผลต่ออนาคตที่เกิดจากการ เลือก และ ตัดสินใจ เดินบนเส้นทางนี้ของเขาเอง ถึงแม้ว่ามันจะเดิมพันด้วยชีวิตของเขาและคนรอบข้างก็ตาม
ดูได้ที่: Netflix
6. Texas Chainsaw Massacre
เลเธอร์เฟซ ฆาตกรที่มีเอกลักษณ์คือการใช้เลื่อยไฟฟ้าเป็นอาวุธในการสังหารเหยื่อ และถลกหนังหน้าของเหยื่อมาสวมเป็นหน้ากาก โดยเรื่องราวใน Texas Chainsaw Massacre จะเล่าถึงเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง ที่ทำการซื้อที่ดินเก่าไว้ในพื้นที่ที่ห่างไกลในรัฐเท็กซัส ซึ่งกำลังจะเดินทางไปยังที่ดินดังกล่าวและได้เชิญชวนให้ลูกค้ามาดูที่ดินและบ้าน ซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่า กำลังจะได้เจอกับสถานการณ์สุดเลวร้ายที่รอพวกเขาอยู่ที่รัฐเท็กซัส
ดูได้ที่: Netflix
7. บ้านเช่า บูชายัญ (Home for Rent)
เรื่องราวของสองสามีภรรยา ที่มีลูกสาววัย 7 ขวบ ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านมาอยู่คอนโดแทน พร้อมปล่อยบ้านให้คุณหมอวัยเกษียณเช่าอยู่ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ได้เกิดเรื่องเล่าลึกลับ ทุกตีสี่จะได้ยินเสียงสวดมนต์คล้ายทำพิธีกรรมประจำลัทธิบางอย่าง พร้อมรอยสักประหลาดที่ปรากฏบนตัวของสามี รอยเดียวกับบนตัวของผู้เช่า จนท้ายที่สุดได้ตามมาด้วยเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญ
ดูได้ที่: Netflix
8. ร่างทรง
ร่างทรง เป็นหนังผีที่เล่นกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ท้องถิ่นทางภาคอีสานของไทย โดยหนังจะโฟกัสที่ครอบครัวหนึ่งที่เชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่เคารพบูชา และทำหน้าที่เป็นร่างทรง แต่ปรากฏว่าพวกเขากลับต้องเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณและภูตผีที่แปลกประหลาด ที่อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดของพวกเขาไปตลอดกาล
ดูได้ที่: Netflix
9. Halloween Kills
Halloween Kills สานต่อตำนานความสยองหลัง ไมเคิล ไมเยอร์ส ถูกเผาในห้องใต้ดินจากภาคก่อน ทว่ากลับมามีชีวิตคอยตามหลอกหลอน ลอรี สโตรด อีกครั้งในภาคนี้ และเมื่ออสูรร้ายหลุดพ้นจากกับดักที่วางไว้ ชาวแฮดดอนฟิลด์จึงต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวอีกครั้ง ครอบครัวสโตรดจึงตัดสินใจเป็นฝ่ายตามล่าไมเคิลแทน
ดูได้ที่: Netflix
10. ธี่หยด 3 (Death Whisperer 3)
ภาคที่ 3 ของหนังผีไทยแฟรนไชส์ ธี่หยด เข้าฉายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 คราวนี้ลัทธิลึกลับลักพาตัวน้องสาวคนเล็กของยักษ์ไป เขาจึงต้องบุกเข้าป่าต้องสาปเพื่อตามช่วย ทำรายได้ในไทยราว 463 ล้านบาท
ดูได้ที่: Netflix
11. ข้างบ้าน (Our House)
บ้านในฝันของคู่รักคู่หนึ่งถูกคุกคามจากวิญญาณร้ายที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังข้าง ๆ ผลงานกำกับของ ก้องเกียรติ โขมศิริ เข้าฉายเมื่อธันวาคม 2568 ทำรายได้ราว 130 ล้านบาท
ดูได้ที่: Netflix
12. Sinners (ซินเนอร์ส)
ผลงานปี 2568 ของผู้กำกับ Ryan Coogler นำแสดงโดย Michael B. Jordan เรื่องราวในปี 1932 เมื่อพี่น้องฝาแฝดกลับไปเปิดคลับที่รัฐมิสซิสซิปปี แต่กลับดึงดูดความชั่วร้ายเก่าแก่เข้ามา
ดูได้ที่: Netflix
13. Bring Her Back (เรียกมันกลับมาหลอน)
ผลงานปี 2568 ของสองพี่น้อง Danny และ Michael Philippou ผู้กำกับ Talk to Me พี่ชายกับน้องสาวที่ย้ายไปอยู่กับแม่บุญธรรม เริ่มสงสัยพฤติกรรมของเธอที่ยังจมอยู่กับความสูญเสีย
ดูได้ที่: Netflix
14. Evil Dead Burn (ผีอมตะแผดเผา)
ภาคใหม่ปี 2569 ของแฟรนไชส์ Evil Dead หนังสือต้องสาปเปลี่ยนงานรวมญาติให้กลายเป็นการนองเลือด เหมาะกับคนที่ดู Evil Dead ภาคปี 2556 มาแล้ว
ดูได้ที่: Netflix
15. Mudborn (หุ่นดินผี)
หนังปี 2568 นักพัฒนาเกมเก็บตุ๊กตาดินที่แตกหักกลับบ้าน โดยไม่รู้ว่ามีวิญญาณอาฆาตสิงอยู่ข้างใน
ดูได้ที่: Netflix
หนังทุกเรื่องค้นชื่อใน Netflix ได้เลย แต่รายชื่อหนังบนแพลตฟอร์มเปลี่ยนได้ทุกเดือน ควรเช็กอีกครั้งก่อนดู
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