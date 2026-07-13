วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด
รวมวิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้ผับหรือร้านอาหาร จำทางออกตั้งแต่เข้าร้าน ก้มต่ำ ใช้ผ้าปิดจมูก ห้ามย้อนกลับไปเอาของ บทเรียนจากไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
จากกรณีเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่คร่าชีวิตไป 28 ราย ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักว่า หากเจอสถานการณ์แบบเดียวกันควรทำอย่างไรถึงจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากที่สุด อ้างอิงทั้งแนวทางจากหน่วยงานป้องกันภัยของไทยและมาตรฐานความปลอดภัยสากลจากสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐฯ (NFPA)
ก่อนเข้าร้าน จำทางออกไว้ล่วงหน้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ประตูและความปลอดภัยอาคารแนะนำว่า เมื่อไปถึงบาร์หรือผับ ควรเดินสำรวจผังร้านคร่าวๆ ทันที มองหาทางออกอย่างน้อย 2 จุดในแต่ละโซนของร้านพร้อมสังเกตป้ายทางออกฉุกเฉินและตำแหน่งถังดับเพลิงหรือระบบสปริงเกลอร์ หากพบว่าร้านแออัดเกินไป ทางออกถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวาง ควรพิจารณาออกจากร้านตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่องค์กร NFPA ระบุว่าเป็นปัจจัยร่วมในโศกนาฏกรรมไฟไหม้สถานบันเทิงหลายครั้งที่ผ่านมา
เมื่อเกิดเหตุ ตั้งสติ-แจ้งเหตุ-อพยพทันที
- ตั้งสติ ประเมินความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ไม่ตื่นตระหนก
- กดสัญญาณเตือนภัย พร้อมตะโกนบอกคนรอบข้างหากพบควันหรือประกายไฟ
- โทรแจ้ง 199 ทันทีที่มั่นใจว่าเป็นเหตุไฟไหม้จริง
- เริ่มอพยพทันที เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนหรือเห็นควัน/ไฟให้ออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยไม่รอช้า
ระหว่างอพยพ ป้องกันควันพิษและตรวจสอบก่อนเปิดประตู
ควันไฟคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นในเหตุไฟไหม้อาคารปิด มากกว่าตัวเปลวไฟเองสารพิษอย่างคาร์บอนมอนอกไซด์เพียง 1.26% ในอากาศก็ทำให้หมดสติได้ภายในไม่กี่ลมหายใจ จึงต้องทำตามนี้:
- ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก เพื่อกรองควันก่อนสูดเข้าร่างกาย
- ก้มตัวต่ำหรือคลานใกล้พื้น เพราะอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ในระดับต่ำใกล้พื้นมากที่สุด เนื่องจากควันและสารพิษลอยตัวขึ้นด้านบน การอยู่ต่ำยังช่วยให้มองเห็นเส้นทางออกชัดขึ้นด้วย
- สัมผัสลูกบิดหรือผนังก่อนเปิดประตูเสมอ ถ้าร้อนจัดห้ามเปิดเด็ดขาดเพราะประตูที่ร้อนมักหมายถึงมีไฟลุกอยู่อีกด้านหนึ่ง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดช่องควันแทนและรอสัญญาณช่วยเหลือ
ห้ามใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น
ไฟฟ้าในอาคารมักขัดข้องก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทำให้ลิฟต์เสี่ยงติดค้างกลางทาง อีกทั้งช่องลิฟต์ยังทำหน้าที่คล้ายปล่องที่ดูดควันเข้าไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้บันไดหนีไฟที่มีช่องระบายอากาศแทนบันไดปกติภายในอาคาร ซึ่งควันไฟมักลอยขึ้นไปปกคลุมเร็วกว่า
ทำไมห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด?
นี่คือจุดที่คนจำนวนมากเข้าใจผิดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำๆ ในเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงทั่วโลก คำอธิบายจากเอกสารวิเคราะห์เหตุไฟไหม้ผับ Station Nightclub ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2003 ที่มีผู้เสียชีวิต 100 ราย ระบุชัดว่าระหว่างเกิดความชุลมุน หลายคนวิ่งหนีแบบไม่รู้ทิศทางจนไปติดอยู่ในจุดอย่างห้องน้ำที่ไม่มีทางออกอื่น เพราะโดยโครงสร้างแล้วห้องน้ำในร้านอาหารหรือผับส่วนใหญ่เป็น “จุดอับ” หรือ dead-end คือมีทางเข้า-ออกทางเดียว ไม่มีหน้าต่างหรือทางหนีไฟสำรอง เมื่อควันไฟและความร้อนไหลเข้าไปสะสมในพื้นที่ปิด จะทำให้ออกซิเจนลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าถึงยากที่สุดการหาที่หลบซ่อนระหว่างเกิดไฟไหม้จึงถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เสี่ยงอันตรายที่สุด ทางที่ถูกต้องคือมุ่งหน้าไปยังทางออกที่มีป้ายบอกทางหนีไฟเสมอ แม้จะไม่ใช่ทางที่เดินเข้ามาก็ตาม
หากเสื้อผ้าติดไฟ และหลังออกจากอาคารมาได้แล้ว
หากไฟลามติดเสื้อผ้า ห้ามวิ่งเด็ดขาด เพราะจะยิ่งทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้น วิธีที่ถูกต้องคือรีบถอดเสื้อผ้าหรือนอนราบกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาจนไฟดับ ส่วนเมื่อออกจากอาคารมาได้แล้วห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดไฟไหม้อีกเด็ดขาด ไม่ว่าจะเพื่อช่วยเหลือใครหรือไปเอาสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกมาโดยเฉพาะ เพราะโครงสร้างอาคารที่ถูกไฟไหม้อาจพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ
จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่บริเวณห้องน้ำและทางหนีไฟ เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกรณีศึกษาไฟไหม้สถานบันเทิงในต่างประเทศแล้ว พบรูปแบบคล้ายกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความรู้พื้นฐานเรื่องการเอาตัวรอดจึงอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ตัดสินระหว่างความเป็นความตายในสถานการณ์จริง
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