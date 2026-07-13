ข่าว

วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 13:55 น.
วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ-ร้านอาหาร ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด
ภาพจำลองเหตุการณ์

รวมวิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้ผับหรือร้านอาหาร จำทางออกตั้งแต่เข้าร้าน ก้มต่ำ ใช้ผ้าปิดจมูก ห้ามย้อนกลับไปเอาของ บทเรียนจากไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

จากกรณีเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่คร่าชีวิตไป 28 ราย ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักว่า หากเจอสถานการณ์แบบเดียวกันควรทำอย่างไรถึงจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากที่สุด อ้างอิงทั้งแนวทางจากหน่วยงานป้องกันภัยของไทยและมาตรฐานความปลอดภัยสากลจากสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐฯ (NFPA)

ก่อนเข้าร้าน จำทางออกไว้ล่วงหน้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ประตูและความปลอดภัยอาคารแนะนำว่า เมื่อไปถึงบาร์หรือผับ ควรเดินสำรวจผังร้านคร่าวๆ ทันที มองหาทางออกอย่างน้อย 2 จุดในแต่ละโซนของร้านพร้อมสังเกตป้ายทางออกฉุกเฉินและตำแหน่งถังดับเพลิงหรือระบบสปริงเกลอร์ หากพบว่าร้านแออัดเกินไป ทางออกถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวาง ควรพิจารณาออกจากร้านตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่องค์กร NFPA ระบุว่าเป็นปัจจัยร่วมในโศกนาฏกรรมไฟไหม้สถานบันเทิงหลายครั้งที่ผ่านมา

ก่อนเข้าร้าน จำทางออกไว้ล่วงหน้า
ภาพจำลองเหตุการณ์

เมื่อเกิดเหตุ ตั้งสติ-แจ้งเหตุ-อพยพทันที

  1. ตั้งสติ ประเมินความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ไม่ตื่นตระหนก
  2. กดสัญญาณเตือนภัย พร้อมตะโกนบอกคนรอบข้างหากพบควันหรือประกายไฟ
  3. โทรแจ้ง 199 ทันทีที่มั่นใจว่าเป็นเหตุไฟไหม้จริง
  4. เริ่มอพยพทันที เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนหรือเห็นควัน/ไฟให้ออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยไม่รอช้า

ระหว่างอพยพ ป้องกันควันพิษและตรวจสอบก่อนเปิดประตู

ควันไฟคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นในเหตุไฟไหม้อาคารปิด มากกว่าตัวเปลวไฟเองสารพิษอย่างคาร์บอนมอนอกไซด์เพียง 1.26% ในอากาศก็ทำให้หมดสติได้ภายในไม่กี่ลมหายใจ จึงต้องทำตามนี้:

  • ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก เพื่อกรองควันก่อนสูดเข้าร่างกาย
  • ก้มตัวต่ำหรือคลานใกล้พื้น เพราะอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ในระดับต่ำใกล้พื้นมากที่สุด เนื่องจากควันและสารพิษลอยตัวขึ้นด้านบน การอยู่ต่ำยังช่วยให้มองเห็นเส้นทางออกชัดขึ้นด้วย
  • สัมผัสลูกบิดหรือผนังก่อนเปิดประตูเสมอ ถ้าร้อนจัดห้ามเปิดเด็ดขาดเพราะประตูที่ร้อนมักหมายถึงมีไฟลุกอยู่อีกด้านหนึ่ง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดช่องควันแทนและรอสัญญาณช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุ ตั้งสติ-แจ้งเหตุ-อพยพทันที
ภาพจำลองเหตุการณ์

ห้ามใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น

ไฟฟ้าในอาคารมักขัดข้องก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทำให้ลิฟต์เสี่ยงติดค้างกลางทาง อีกทั้งช่องลิฟต์ยังทำหน้าที่คล้ายปล่องที่ดูดควันเข้าไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้บันไดหนีไฟที่มีช่องระบายอากาศแทนบันไดปกติภายในอาคาร ซึ่งควันไฟมักลอยขึ้นไปปกคลุมเร็วกว่า

ทำไมห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด?

นี่คือจุดที่คนจำนวนมากเข้าใจผิดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำๆ ในเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงทั่วโลก คำอธิบายจากเอกสารวิเคราะห์เหตุไฟไหม้ผับ Station Nightclub ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2003 ที่มีผู้เสียชีวิต 100 ราย ระบุชัดว่าระหว่างเกิดความชุลมุน หลายคนวิ่งหนีแบบไม่รู้ทิศทางจนไปติดอยู่ในจุดอย่างห้องน้ำที่ไม่มีทางออกอื่น เพราะโดยโครงสร้างแล้วห้องน้ำในร้านอาหารหรือผับส่วนใหญ่เป็น “จุดอับ” หรือ dead-end คือมีทางเข้า-ออกทางเดียว ไม่มีหน้าต่างหรือทางหนีไฟสำรอง เมื่อควันไฟและความร้อนไหลเข้าไปสะสมในพื้นที่ปิด จะทำให้ออกซิเจนลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าถึงยากที่สุดการหาที่หลบซ่อนระหว่างเกิดไฟไหม้จึงถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เสี่ยงอันตรายที่สุด ทางที่ถูกต้องคือมุ่งหน้าไปยังทางออกที่มีป้ายบอกทางหนีไฟเสมอ แม้จะไม่ใช่ทางที่เดินเข้ามาก็ตาม

หากเสื้อผ้าติดไฟ และหลังออกจากอาคารมาได้แล้ว

หากไฟลามติดเสื้อผ้า ห้ามวิ่งเด็ดขาด เพราะจะยิ่งทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้น วิธีที่ถูกต้องคือรีบถอดเสื้อผ้าหรือนอนราบกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาจนไฟดับ ส่วนเมื่อออกจากอาคารมาได้แล้วห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดไฟไหม้อีกเด็ดขาด ไม่ว่าจะเพื่อช่วยเหลือใครหรือไปเอาสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกมาโดยเฉพาะ เพราะโครงสร้างอาคารที่ถูกไฟไหม้อาจพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ

จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่บริเวณห้องน้ำและทางหนีไฟ เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกรณีศึกษาไฟไหม้สถานบันเทิงในต่างประเทศแล้ว พบรูปแบบคล้ายกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความรู้พื้นฐานเรื่องการเอาตัวรอดจึงอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ตัดสินระหว่างความเป็นความตายในสถานการณ์จริง

หากเสื้อผ้าติดไฟ และหลังออกจากอาคารมาได้แล้ว
ภาพจำลองเหตุการณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

ประวัติเศร้า บิว มือกลองวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ เพิ่งร่วมวงไม่ถึงเดือน

3 นาที ที่แล้ว
ภูเก็ตสั่งตรวจ &quot;สถานบันเทิง&quot; ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

ด่วน! ภูเก็ตสั่งตรวจ “สถานบันเทิง” ทั้งจังหวัด หวั่นซ้ำรอยไฟไหม้ลาดพร้าว

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นโฟมซับเสียง ตัวการไฟลามเร็ว โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวเพลิงวิ่งเต็มฝ้าในไม่กี่วินาที

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! ยืนยันพบร่าง “พี่กวาง” มือคียบอร์ดวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าว

43 นาที ที่แล้ว
ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ ณลาดพร้าว ข่าว

ดีเจมะตูม พูดสาเหตุถอนหุ้นโรงเบียร์ เผยไปร้านแค่ครั้งเดียว ทำหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์

44 นาที ที่แล้ว
วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ-ร้านอาหาร ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด ข่าว

วิธีเอาตัวรอดที่ต้องรู้ ไฟไหม้ผับ ห้ามหนีเข้าห้องน้ำเด็ดขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมคุ้มครองสิทธิ พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รายละ 3 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026 วอลเลย์บอล

สรุปผลงาน วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้เงินสะสมกี่ล้าน หลังแข่งจบ VNL 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แซม นีล” นักแสดงนำ “จูราสสิค ปาร์ค” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อินฟลูดัง โต้ข่าว เจ้าของโรงเบียร์ เสียชีวิต ยังวิ่งกลับช่วยลูกค้า เข้า ICU ไม่ทราบโอกาสรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร ชี้ชัด &quot;Backdraft&quot; ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว บันเทิง

เปิ้ล นาคร ชี้ชัด “Backdraft” ต้นเหตุเปลวไฟพุ่งถล่มโรงเบียร์ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย 2 ตำรวจสันติบาล เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ญาติเพิ่งตามหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพไทย โต้เขมร นำเสนอข่าวปลอม F-16 ไทยไถลรันเวย์ เอาข่าวที่กรีซมามั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz เศรษฐกิจ

โอกาสทองของนักลงทุน! เป็นเจ้าของคอนโดทำเล CBD ในราคาต่ำกว่าตลาดสูงสุด 30% โดย FazWaz

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนทีไว้อาลัย นักเรียน ม.6 จากไปอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใหม่ พัชรี มีคิวร้องเพลง โรงเบียร์ลาดพร้าว บัตร Sold out แต่เกิดเพลิงไหม้ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

กทม. ประกาศจ่าย 29,700 บาท เยียวยาผู้เสียชีวิตไฟไหม้ลาดพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาดสาเหตุไฟไหม้ ข่าว

สาเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว คาดไฟฟ้าลัดวงจรบนฝ้าเพดาน ก่อนลามปิดทางหนี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

DSI ขอหมายจับ 30 หมาย เอาผิดคดี Forex “ป้อม ภาวุธ” โดนด้วยหลังพบเส้นเงินเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

กอล์ฟ พิชญะ เลื่อนเพลงใหม่ ไว้อาลัยไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดผัง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บอกมี 4 ประตูหนีไฟ รอสอบวันเกิดเหตุใช้ได้จริงกี่บาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ตั๊กแตน ชลดา” เผย “พี่ตุ๋น” มือกีตาร์คนสนิท รอดชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้รอดชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ข่าว

อินฟลูฯ ช็อกไฟไหม้โรงเบียร์ โชคดีมีสติ เห็นควันพุ่งคิดว่าดรายไอซ์ ไฟคลอกคนต่อหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ส. เผยตัวการใหญ่ยาเสพติดคดี “แอร์มีนา” หนีออกนอกประเทศแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จี้หน่วยงานรัฐตรวจสอบตรงไปตรงมา เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 13:55 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟไหม้รร.สอนทำอาหาร ครูพาเด็กเล็กปีนตึกหนีตาย 10 ขวบไฟคลอกสลด

เผยแพร่: 14 เมษายน 2568

ภาพนาทีเกิดเหตุ ไฟไหม้เครื่องบินแอร์ปูซาน คาดแบตสำรองเป็นสาเหตุ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2568
บีบหัวใจ ลุงใช้สองมือวักน้ำ ดับไฟไหม้บ้านทั้งหลัง โซเชียลเศร้า ขอให้ปลอดภัย

บีบหัวใจ ลุงใช้สองมือวักน้ำ ดับไฟไหม้บ้านทั้งหลัง โซเชียลเศร้า ขอให้ปลอดภัย

เผยแพร่: 28 มกราคม 2568

คุมได้แล้ว ไฟไหม้ดอยจระเข้ หลังโรงพยาบาลแม่จัน พร้อมรับมือ PM 2.5

เผยแพร่: 13 เมษายน 2566
Back to top button