ข่าวการเมือง

ปชป. ฟันนักการเมืองตัวย่อ พ. โดนแจ้งความคุกคามทางเพศ เจ้าตัวลาออกไปแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 08:50 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 08:50 น.
94

พรรคประชาธิปัตย์ สั่งฟันนักการเมืองตัวย่อ พ. พักงาน 6 เดือน โดนแจ้งความคุกคามทางเพศ ขณะที่เจ้าตัวชิงลาออกไปก่อนแล้ว

จากกรณีกระแสข่าวนักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ตัวย่อ พ. มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในลักษณะคุกคามทางเพศ แหล่งข่าวระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายในที่พักแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยฝ่ายชายถูกกล่าวอ้างว่าเข้าไปยังบริเวณที่ผู้เสียหายพักอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีพฤติการณ์ในลักษณะคุกคามทางเพศ

ผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในข้อหากระทำอนาจาร และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีเอกสารการแจ้งความเป็นหลักฐาน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งโต๊ะแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า จากกรณีที่มีคดีคุกคามทางเพศ ขอชี้แจงเรื่องกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในพรรค และความรับผิดชอบของผู้บริหารพรรคต่อเรื่องนี้ จะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่ากระบวนการทั้งหมดที่เริ่มขึ้นจนถึงวินาทีนี้ เราทำเพื่อปกป้องชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของผู้เสียหาย

ทางผู้บริหารพรรคฯ ประกอบตัว หัวหน้าพรรค นายสกลธี และตน ได้รับรู้เรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุในวันถัดมา โดยได้รับข้อมูลและเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเรื่องการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เป็นเรื่องที่พวกเรารับไม่ได้ และเราได้มีการจัดการทันที ตามระเบียบของพรรค โดยตั้งคณะกรรมการสอบถามข้อเท็จจริง โดยมีตน นายสกลธี และนางรัดเกล้า ได้มีการพูดคุยกับทั้ง 2 ฝ่ายคือผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ด้วยมาตรฐานเราไม่ยอมรับเรื่องนี้ ทำให้เราเชื่อได้ว่า สมาชิกพรรคดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริง ในฐานะผู้บริหารพรรค มีทางเลือกที่จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบพรรค คือเลือกที่จะสอบสวน และปกปิดข้อมูลเป็นความลับให้รู้ในวงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็น ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องศักศรีของผู้ที่เสียหาย

พรรคจึงตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา พักหน้าที่เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งถือเป็นการลงโทษขั้นที่สุด ตามกฎระเบียบพรรคที่มี ณ ตอนนี้ ส่วนการขับออกจากพรรคโดยทันทีนั้นต้องผ่านกระบวนการ และเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้เสียหายจะถูกรับรู้ในวงกว้าง ฉะนั้น คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงตัดสินใจที่จะปกป้องชี่อเสียงของผู้เสียหายเป็นหลัก แต่ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้เสียหายด้วย ส่วนผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ได้มีการลาออกจากสมาชิกพรรคไปเรียบร้อยแล้ว

ขอยืนยันว่าในขั้นตอนของพรรค เราไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้จัดการอย่างทันที และอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่งไหลให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย แต่ขอวิงวอนสื่อมวลชนทุกท่าน เราเข้าใจดี ตนก็เป็นผู้หญิง นางรัดเกล้า ก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ

ในทางการเมืองเรื่องนี้เรายอมรับไม่ได้ ในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกัน เราก็จะต้องทำเรื่องนี้ให้มีความชัดเจน และสร้างบรรทัดฐานที่ดีต่อการทำงานการเมืองต่อไป แปลว่าไม่ว่าจะองค์กรไหนเราก็ไม่ควรที่จะทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

