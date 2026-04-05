นักการเมืองหญิงดัตช์ถูกขับพ้นพรรค เหตุตัดต่อรูปตัวเอง ไม่เหมือนตัวจริง

นักการเมืองหญิงดัตช์ถูกขับพ้นพรรค เหตุตัดต่อหน้าตัวเอง ไม่เหมือนตัวจริง เจ้าตัวยืนกรานเป็นรูปตัวเองจริงๆ ที่หน้าไม่เหมือนเพราะทานยาอยู่
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า แพทริเซีย รีชแมน สมาชิกสภาในรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ วัย 59 ปี ถูกขับพ้นพรรค ภายหลังจากที่เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัดต่อใบหน้าของตัวเองมากเกินไป ไม่ตรงกับตัวจริง
โดยนางรีชแมนโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเธอใช้ AI ปรับแต่งใบหน้าของเธอจนจำไม่ได้ ซึ่งเธอยืนกรานมาตลอดว่าคนในรูปคือเธอเอง เธอให้เหตุผลว่าเนื่องจากภาพที่เธอมีนั้นไม่ชัด เธอเลยให้ AI ช่วยปรับแต่งรูปชัดเจนขึ้น นอกจากนี้เธอยังกล่าวว่าเธอทานยาอยู่ และใกล้จะทานยาเสร็จแล้ว พร้อมย้ำอีกว่าคนในรูปคือเธอจริงๆ
ขณะที่ทางพรรคลีฟบาร์ รอตเตอร์ดัม อดีตพรรคต้นสังกัดกล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่า ทางพรรคได้เสนอให้เธอลาออกแล้ว แต่นางรีชแมนเลือกจะปฏิเสธ ทำให้พรรคไม่มีทางเลือกแต่ต้องขับเธอพ้นพรรค พร้อมกล่าวอีกว่า เมื่อข้อมูลที่ให้ไว้ระหว่างการสัมภาษณ์งานไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็ไม่มีพื้นฐานความไว้วางใจที่จะทำงานร่วมกันต่อไปได้ ภาพถ่ายดังกล่าวถูกตกแต่งด้วย AI อย่างหนักและไม่ใช่ภาพที่สมจริงอย่างชัดเจน
- เคสประหลาด สาวดัตช์วัย 52 มองหน้าคนอื่นเป็น “มังกร” ตลอด 100 ปีมีแค่ 81 ราย
- นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องสิบครั้ง
