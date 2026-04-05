ข่าวต่างประเทศ

นักการเมืองหญิงดัตช์ถูกขับพ้นพรรค เหตุตัดต่อรูปตัวเอง ไม่เหมือนตัวจริง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 08:36 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 08:36 น.
89

นักการเมืองหญิงดัตช์ถูกขับพ้นพรรค เหตุตัดต่อหน้าตัวเอง ไม่เหมือนตัวจริง เจ้าตัวยืนกรานเป็นรูปตัวเองจริงๆ ที่หน้าไม่เหมือนเพราะทานยาอยู่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า แพทริเซีย รีชแมน สมาชิกสภาในรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ วัย 59 ปี ถูกขับพ้นพรรค ภายหลังจากที่เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัดต่อใบหน้าของตัวเองมากเกินไป ไม่ตรงกับตัวจริง

โดยนางรีชแมนโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเธอใช้ AI ปรับแต่งใบหน้าของเธอจนจำไม่ได้ ซึ่งเธอยืนกรานมาตลอดว่าคนในรูปคือเธอเอง เธอให้เหตุผลว่าเนื่องจากภาพที่เธอมีนั้นไม่ชัด เธอเลยให้ AI ช่วยปรับแต่งรูปชัดเจนขึ้น นอกจากนี้เธอยังกล่าวว่าเธอทานยาอยู่ และใกล้จะทานยาเสร็จแล้ว พร้อมย้ำอีกว่าคนในรูปคือเธอจริงๆ

ขณะที่ทางพรรคลีฟบาร์ รอตเตอร์ดัม อดีตพรรคต้นสังกัดกล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่า ทางพรรคได้เสนอให้เธอลาออกแล้ว แต่นางรีชแมนเลือกจะปฏิเสธ ทำให้พรรคไม่มีทางเลือกแต่ต้องขับเธอพ้นพรรค พร้อมกล่าวอีกว่า เมื่อข้อมูลที่ให้ไว้ระหว่างการสัมภาษณ์งานไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็ไม่มีพื้นฐานความไว้วางใจที่จะทำงานร่วมกันต่อไปได้ ภาพถ่ายดังกล่าวถูกตกแต่งด้วย AI อย่างหนักและไม่ใช่ภาพที่สมจริงอย่างชัดเจน

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

