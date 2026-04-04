ข่าว
สาหัส! ไต้หวันโดดสะพานลอย ย่านลาดพร้าว ตร.เร่งหาสาเหตุ
ชายไต้หวัน ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังกระโดดลงจากสะพานลอยย่านลาดพร้าว ตำรวจไล่กล้องวงจรปิด เร่งสอบสวนมูลเหตุจูงใจในพื้นที่
วันนี้ (4 เม.ย.) สน.พหลโยธิน ได้รับแจ้งเหตุชายชาวต่างชาติกระโดดสะพานลอยหน้าห้าง ย่านลาดพร้าว พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” รพ.จุฬาภรณ์ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่เกิดเหตุบนพื้นถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ชาวไต้หวัน อายุ 22 ปี มีบาดแผลที่ศีรษะและร่างกาย บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้นรีบนำส่ง รพ.จุฬาภรณ์
อ้างอิงข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูลของพีพีทีวี เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น. ตำรวจสน.พหลโยธิน อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรที่เกิดเหตุและสอบสวนสาเหตุการพยายามจะทำร้ายตัวเองครั้งนี้ต่อไป.
