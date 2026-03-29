โอนชัวร์ 3 กลุ่ม เงินเข้าบัญชีสูงสุด 1000 บาท 10 เมษายนนี้ ทันใช้สงกรานต์

เช็กเลย 3 กลุ่ม เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 10 เมษายน 2569 รับเงินสดทันใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรวจสอบยอดเงินอุดหนุนเด็ก เบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการที่นี่
ข่าวดีสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เตรียมตัวตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้ ล่าสุดทางกรมบัญชีกลางเผยกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือประจำเดือนเมษายน 2569 โดยจะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ผู้มีสิทธิสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้
การโอนเงินในรอบนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามรายละเอียดสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 600 บาท/คน/เดือน เข้าบัญชีของผู้ปกครองโดยตรง ซึ่งเด็กต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี และ ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่ได้รับสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานรัฐ
ส่วนผูปกครองคนใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้เร่งติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อยื่นเรื่อง และต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลงทะเบียนผ่านแอปฯ เงินเด็ก ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ThaiD ก่อน หรือแอปฯ ทางรัฐ โดยเงินจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน เพื่อป้องกันการเสียสิทธิของบุตรหลาน
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงยึดรูปแบบขั้นบันไดตามเกณฑ์อายุ ดังนี้
-
ช่วงอายุ 60–69 ปี : รับเงิน 600 บาท
-
ช่วงอายุ 70–79 ปี : รับเงิน 700 บาท
-
ช่วงอายุ 80–89 ปี : รับเงิน 800 บาท
-
ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป : รับเงิน 1,000 บาท
ส่วนท่านที่จะมีอายุครบ 60 ปี ในปีงบประมาณ 2570 (กลุ่มที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2510) สามารถเริ่มดำเนินการจองสิทธิลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3. เบี้ยผู้พิการ
ยอดเงินช่วยเหลือสำหรับเบี้ยผู้พิการจะพิจารณาจากเกณฑ์อายุและสิทธิสวัสดิการเพิ่มเติม โดยกลุ่มอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับเงิน 1,000 บาท ส่วนกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเงินจำนวน 800 บาท
กรณีผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินสมทบเพิ่มอีก 200 บาท ส่งผลให้มียอดเงินโอนเข้าบัญชีรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ หากพบปัญหาเงินไม่เข้าตามรอบการโอน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ โทร. 1300 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การเบิกจ่ายเรียบร้อยก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์
