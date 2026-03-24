เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน

เปิดโพสต์ล่าสุด “พลอย อัยดา” ให้คำมั่นสัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน ลั่น แม่จะเข้มแข็ง
หลังมีการควบคุมตัวและฝากขังอดีตดาราพิธีกรชื่อดัง กันต์ กันตถาวร หนึ่งในผู้ต้องหาคดีดิไอคอน โดยถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ทางด้านภรรยาสาว พลอย อัยดา เก็บตัวเงียบจากโลกภายนอกตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องไปพักใหญ่ กระทั่งช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมา พลอย อัยดา ก็เริ่มจะกลับมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของตัวเองพร้อมลูก ๆ ทั้งสองคนอีกครั้ง
ล่าสุด พลอย อัยดา โพสต์คลิปรวมโมเมนต์ต่าง ๆ ระหว่างเธอและลูกทั้งสองคนตลอดเวลาที่ผ่านมา พร้อมแคปชั่นถึงสามี กันต์ กันตถาวร ที่ไร้อิสระภาพมานานถึง 524 วันแล้ว โดยพลอยให้คำมั่นสัญญากับลูกและสามีของเธอว่า “มามี๊สัญญาว่าจะเข้มแข็งเพื่อพวกหนู และเพื่อป่ะป๊าด้วย…#524Days” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พลอย อัยดา ภรรยาบอสกันต์ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลังเก็บตัวเงียบกว่า 3 เดือน
- ทนายบอสพอล แจงชัดสาเหตุ พลอย อัยดา ภรรยาบอสกันต์ ไม่โดนเอาผิด
- เปิด 10 ธุรกิจ “พลอย อัยดา” ภรรยากันต์ ถือหุ้นหลักสิบล้าน
อ้างอิงจาก : IG ploiiyada
