ข่าวดาราบันเทิง

เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 13:34 น.
81
เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน

เปิดโพสต์ล่าสุด “พลอย อัยดา” ให้คำมั่นสัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน ลั่น แม่จะเข้มแข็ง

หลังมีการควบคุมตัวและฝากขังอดีตดาราพิธีกรชื่อดัง กันต์ กันตถาวร หนึ่งในผู้ต้องหาคดีดิไอคอน โดยถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ทางด้านภรรยาสาว พลอย อัยดา เก็บตัวเงียบจากโลกภายนอกตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องไปพักใหญ่ กระทั่งช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมา พลอย อัยดา ก็เริ่มจะกลับมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของตัวเองพร้อมลูก ๆ ทั้งสองคนอีกครั้ง

ล่าสุด พลอย อัยดา โพสต์คลิปรวมโมเมนต์ต่าง ๆ ระหว่างเธอและลูกทั้งสองคนตลอดเวลาที่ผ่านมา พร้อมแคปชั่นถึงสามี กันต์ กันตถาวร ที่ไร้อิสระภาพมานานถึง 524 วันแล้ว โดยพลอยให้คำมั่นสัญญากับลูกและสามีของเธอว่า “มามี๊สัญญาว่าจะเข้มแข็งเพื่อพวกหนู และเพื่อป่ะป๊าด้วย…#524Days” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม

อ้างอิงจาก : IG ploiiyada

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 13:34 น.
81
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

