ประวัติ “จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” อดีตผู้ว่าราชการ 4 จังหวัด ภาคใต้ ผลงานเพียบ

จากกรณีที่ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัดทางภาคใต้ ในข้อหาร่ำรวยผิดปกติและไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่านายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับจากการรับราชการ ทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวถูกตรวจพบในชื่อของนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ตลอดจนชื่อคู่สมรส และชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมเป็นมูลค่าเงินทั้งสิ้น 321,670,858.30 บาท
มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุชัดเจนว่านายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลเหตุอ้างอิงตามกฎหมาย ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินี้สืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา และสตูล
นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ปัจจุบันมีอายุ 63 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นเข้ารับราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จบการศึกษาจากโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนี้
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2546 – 2547 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา
- พ.ศ. 2547 – 2550 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
- พ.ศ. 2550 – 2552 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
- พ.ศ. 2552 – 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และประธาน กกต.จังหวัดศรีสะเกษ
- พ.ศ. 2555 – 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- พ.ศ. 2558 – 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- พ.ศ. 2559 – 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ. 2562 – 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- พ.ศ. 2565 – 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในอดีต
- พ.ศ. 2546 ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ผลประเมินจังหวัด CEO เป็นอันดับ 1 ของประเทศ
- พ.ศ. 2547 ปฏิบัติงานพื้นที่มหาวิบัติภัยสึนามิ จังหวัดพังงา / ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)
- พ.ศ. 2550 ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในแนวทาง “Ranong Model”
- พ.ศ. 2552 ช่วยราชการจังวัดครราชสีมาปฏิบัติงนพาะกิจแก้ไขปัญหน้ำท่วมใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำภอ
- พ.ศ. 2553 ปฏิบัติงานพื้นที่สู้รบชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดศรีสะเกษ
- พ.ศ. 2555 รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาสพติดจังหวัดภูก็ต ผลการประมิน ปปส. เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ
