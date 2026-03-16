รองผู้ว่าพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันแบบไม่ทันตั้งตัว พบน้ำมันหมดจริง สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ว่าเติมได้กี่โมง
นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันในจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือของสถานีบริการน้ำมัน ว่าน้ำมันแต่ละชนิดหมดจริงหรือไม่ ตามที่สถานีบริการน้ำมันติดป้ายประกาศ สร้างความแตกตื่นและวิตกกังวลกับประชาชนก่อนหน้านี้
นางสาวสรินรัตน์ ให้สัมภาษณ์ว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจู่โจมสถานีบริการน้ำมันแบบไม่ทันตั้งตัว เพื่อขอตรวจสอบปริมาณน้ำมันของสถานีบริการ น้ำมันคงเหลือพอที่จะให้บริการประชาชนหรือไม่ และน้ำมันดีเซลหมดจริงหรือไม่
โดยที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. แยกเรือนแพ อำเภอเมืองพิษณุโลก ปรากฏว่าน้ำมันดีเซลหมด มาเติมให้รอบละ 6,000 ลิตร เติม 2 ชั่วโมงก็หมดรถน้ำมันจะมาเติมให้อีกรอบบ่ายวันนี้
ต่อมาเข้าตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชลล์ เรือนแพ พบว่าน้ำมันดีเซลหมด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สอบถามผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันว่าประชาชนจะนำรถมาเติมน้ำมันได้ในช่วงเวลาใด ซึ่งได้คำตอบจากผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันว่า ไม่สามารถกำหนดวันและเวลาของรถขนส่งน้ำมันได้ โดยเมื่อวานรถขนส่งน้ำมันดีเซลให้ 8,000 ลิตร ปรากฏว่าใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงน้ำมันดีเซลที่สถานีบริการก็หมด
ต่อมาตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาโคกช้าง ซึ่งเป็นสถานีบริการเดียว ณ ขณะนี้ที่มีน้ำมันดีเซล และน้ำมันทุกชนิด แต่จำกัดให้เติมดีเซล คันละ 500 บาทเท่านั้น เมื่อวานนี้มีรถน้ำมันมาเติมให้ 25,000 ลิตร ใช้เวลาไม่นานก็หมด วันนี้มาเติมให้อีก 16,000 ลิตร น่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนัก
นางสาวสรินรัตน์ กล่าวว่า ได้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยได้แนะนำให้สถานีบริการน้ำมัน ระบุเวลาว่ารถน้ำมันจะมาเติมเวลาประมาณกี่โมง ผู้บริโภคจะได้คำนวณเวลาได้ถูกต้องและเป็นการประหยัดน้ำมันของผู้บริโภคด้วย พร้อมให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกประสานสื่อมวลชน ช่วยเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้ประชาชนทราบ ได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง
