แดงเถือก! กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา

รายงานสถานะล่าสุดของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สิ้นสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2569 ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ภาพรวมฐานะกองทุนสุทธิดิ่งลงไปติดลบสูงถึง 12,605 ล้านบาท
จากการตรวจสอบรายละเอียดงบการเงิน จัดทำโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่าสาเหตุหลักที่ฉุดให้กองทุนภาพรวมติดลบอย่างหนัก มาจากการแบกรับภาระอุดหนุนราคาในส่วนของก๊าซ LPG เป็นหลัก
สินทรัพย์รวม: 62,281 ล้านบาท (ประกอบด้วยบัญชีน้ำมัน 61,349 ล้านบาท และบัญชี LPG 932 ล้านบาท)
หนี้สินรวม: 74,886 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็น “เจ้าหนี้ เงินกู้ยืม” สูงถึง 26,248 ล้านบาท
เจาะลึกฐานะกองทุนสุทธิ แยกตามบัญชี
บัญชีน้ำมัน ยังคงมีสถานะเป็นบวกที่ 25,016 ล้านบาท *
บัญชี LPG: อาการหนักขั้นวิกฤต โดยมีตัวเลขติดลบสะสมสูงถึง -37,621 ล้านบาท
สรุปจำนวนวันที่แต่ละประเทศมีน้ำมันสำรองไว้ใช้
ญี่ปุ่น: มีน้ำมันสำรองใช้ได้นานที่สุดถึง 254 วัน
จีน: มีน้ำมันสำรองในคลังเพียงพอสำหรับใช้งานได้ 6 เดือน (ประมาณ 180 วัน)
ไทย: มีน้ำมันสำรองรวมทุกประเภท (รวมที่กำลังขนส่ง) ใช้ได้ 95 วัน
เวียดนาม: มีน้ำมันสำรองภายในประเทศใช้ได้เพียง 21 วัน
