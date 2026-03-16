แดงเถือก! กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 14:43 น.
วิกฤต กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา

รายงานสถานะล่าสุดของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สิ้นสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2569 ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ภาพรวมฐานะกองทุนสุทธิดิ่งลงไปติดลบสูงถึง 12,605 ล้านบาท

จากการตรวจสอบรายละเอียดงบการเงิน จัดทำโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่าสาเหตุหลักที่ฉุดให้กองทุนภาพรวมติดลบอย่างหนัก มาจากการแบกรับภาระอุดหนุนราคาในส่วนของก๊าซ LPG เป็นหลัก

  • สินทรัพย์รวม: 62,281 ล้านบาท (ประกอบด้วยบัญชีน้ำมัน 61,349 ล้านบาท และบัญชี LPG 932 ล้านบาท)

  • หนี้สินรวม: 74,886 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็น “เจ้าหนี้ เงินกู้ยืม” สูงถึง 26,248 ล้านบาท

เจาะลึกฐานะกองทุนสุทธิ แยกตามบัญชี

  • บัญชีน้ำมัน ยังคงมีสถานะเป็นบวกที่ 25,016 ล้านบาท *

  • บัญชี LPG: อาการหนักขั้นวิกฤต โดยมีตัวเลขติดลบสะสมสูงถึง -37,621 ล้านบาท

สรุปจำนวนวันที่แต่ละประเทศมีน้ำมันสำรองไว้ใช้

  • ญี่ปุ่น: มีน้ำมันสำรองใช้ได้นานที่สุดถึง 254 วัน

  • จีน: มีน้ำมันสำรองในคลังเพียงพอสำหรับใช้งานได้ 6 เดือน (ประมาณ 180 วัน)

  • ไทย: มีน้ำมันสำรองรวมทุกประเภท (รวมที่กำลังขนส่ง) ใช้ได้ 95 วัน

  • เวียดนาม: มีน้ำมันสำรองภายในประเทศใช้ได้เพียง 21 วัน

น้ำมันแต่ละประเทศอยู่ได้กี่วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

