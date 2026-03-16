ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 มีนาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 60 ล้าน
ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดออกรางวัลสลากออมทรัพย์ 5 ชุด วันที่ 16 มี.ค. 69 ตั้งแต่ 09.30 น. ที่สนามบินน้ำ นนทบุรี ตรวจหวย ธ.ก.ส. ครบทุกช่องทาง
วันที่ 16 มีนาคม 2569 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ประจำงวด ธนาคารจัดการออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30–11.00 น.
ทีมงาน The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลสลาก ธ.ก.ส. งวด 16 มีนาคม 2569 ทันทีหลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ถือสลากสามารถบุ๊กมาร์กหน้านี้เพื่อรอตรวจสอบผลรางวัลทั้งหมดได้เลย
(หมายเหตุบรรณาธิการ ขณะนี้ผลรางวัลยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ทีมงานจะอัปเดตตัวเลขทันทีเมื่อการออกรางวัลเสร็จสิ้น ผู้ถือสลากควรตรวจสอบความถูกต้องซ้ำผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. โดยตรงเสมอ)
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด 16/3/69
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ประจำงวดนี้ประกอบด้วยสลาก 5 ชุดหลัก ดังนี้
- ชุดถุงทอง (ครั้งที่ 29) รางวัลที่ 1 มูลค่า 60,000,000 บาท
- ชุดขุนแผนมรกต (ครั้งที่ 5) รางวัลที่ 1 มูลค่า 40,000,000 บาท
- ชุดเกษตรมั่นคง 4 (ครั้งที่ 36) และ ชุดมรกต (ครั้งที่ 19) รางวัลที่ 1 มูลค่าชุดละ 20,000,000 บาท
- ชุดมังกรหยก / หยกจักรพรรดิ (ครั้งที่ 14) รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท
- สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000,000 บาท
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด
ผู้ถือสลากสามารถติดตามการออกรางวัลแบบสด ๆ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์ ธ.ก.ส.
- ยูทูบ (YouTube) BAAC Thailand
- เฟซบุ๊ก (Facebook) ธกส บริการด้วยใจ
- เฟซบุ๊ก (Facebook) BAAC Thailand
ช่องทางตรวจผลสลาก ธ.ก.ส.
ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจผลรางวัลด้วยตัวเองผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
- เว็บไซต์ตรวจผลรางวัลสลาก ธ.ก.ส.
- แอปพลิเคชัน BAAC Mobile (เลือกเมนู ตรวจสลาก)
- บริการแจ้งเตือนผ่าน BAAC Connect
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 มีนาคม 2569 พร้อมกันในวันนี้ ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องอมรินทร์ทีวีและช่องไทยรัฐทีวี และตรวจสอบผลรางวัลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Sanook และไทยรัฐออนไลน์
