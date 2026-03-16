ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16 มี.ค. 69 ลุ้นสลากพิเศษดิจิทัล 1 ปี รางวัลใหญ่ 10 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 09:40 น.
ตรวจหวยออมสิน 16 มี.ค. 69 ลุ้นสลากพิเศษ 1 ปี รางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท

ธนาคารออมสินเตรียมประกาศผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2569 ผู้ถือสลากสามารถเช็กผลรางวัล รับชมถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. และดูวิธีขึ้นเงินได้ที่นี่

ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2569 ในเวลา 10.30 น. ทีมงาน The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลลงในบทความนี้ทันทีหลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้น ผู้ถือสลากสามารถบุ๊กมาร์กหน้านี้เพื่อรอตรวจสอบผลรางวัลทั้งหมดได้เลย

ตรวจหวยรางวัลสลากออมสิน งวด 16/3/69

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี มีราคาจำหน่ายหน่วยละ 100 บาท ธนาคารกำหนดโครงสร้างเงินรางวัลไว้ดังนี้

รางวัลที่ 1 (1 รางวัล): 10,000,000 บาท

รางวัลที่ 2 (1 รางวัล): 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3 (5 รางวัล): 10,000 บาท

รางวัลที่ 4 (10 รางวัล): 3,000 บาท

รางวัลที่ 5 (15 รางวัล): 1,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (1 รางวัล): 80–50 บาท (มูลค่าเปลี่ยนแปลงตามแต่ละงวด)

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด ผู้ถือสลากสามารถรับชมการออกรางวัลสดในเวลา 10.30 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

วิธีตรวจผลรางวัลสลากออมสิน 16/3/69

ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจผลรางวัลด้วยตัวเองผ่าน 3 ช่องทางหลัก

  1. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เข้าเว็บไซต์ psc.gsb.or.th/check-reward กรอกหมายเลขสลากและระบุงวด ระบบจะแสดงผลให้ทราบทันที
  2. แอปพลิเคชัน MyMo เปิดแอปพลิเคชัน MyMo by GSB เลือกเมนู ตรวจสลาก และพิมพ์หมายเลขสลากที่ต้องการตรวจสอบ
  3. สาขาธนาคาร ผู้ถือสลากนำสลากฉบับจริงไปติดต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

วิธีตรวจผลรางวัลสลากออมสิน 16/3/69

ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัล

ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิ์ขึ้นเงินภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกรางวัล โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ผู้ถูกรางวัลต้องนำสลากฉบับจริงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อธนาคารออมสินสาขาใดก็ได้
  • กรณีผู้ถูกรางวัลอันดับที่ 1 (3 ล้านบาท) ผู้ถูกรางวัลต้องเดินทางไปรับเงินที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เท่านั้น
  • กฎหมายกำหนดให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% สำหรับผู้ถูกรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี คืออะไร

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี คือผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารออมสิน ประชาชนสามารถซื้อได้ในราคาหน่วยละ 100 บาท ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข และมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน เมื่อสลากครบกำหนดอายุ 1 ปี ธนาคารจะคืนเงินต้นให้ผู้ฝากเต็มจำนวน

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 วันนี้หวยออก เข้าแล้วหลายงวด

46 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ปตท. แจงแผนจัดการพลังงาน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

7 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 มีนาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 60 ล้าน

9 นาที ที่แล้ว
จังหวัดน่าน ปรากฏการณ์ Rocket Plume สุดตระการตาเหนือฟ้าเมืองไทย ข่าวภูมิภาค

ปริศนา “ลำแสงประหลาด” จังหวัดน่าน เฉลยที่แท้มาจากจีน

9 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง Line News

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ โสภณ ซารัมย์ ประธานสภาคนใหม่ จากครูบ้านนอก สู่ขุนพลคู่ใจ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์”

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยเครียด ปั๊มน้ำมันฉะเชิงเทราติดป้ายน้ำมันหมด หวั่นไปไม่ถึงที่หมาย

22 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 มี.ค. 69 ลุ้นสลากพิเศษ 1 ปี รางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16 มี.ค. 69 ลุ้นสลากพิเศษดิจิทัล 1 ปี รางวัลใหญ่ 10 ล้าน

28 นาที ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/3/69 ส่องเลขวิ่ง 4 - 2 มาแรง ปังแน่งวดนี้ Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/3/69 ส่องเลขวิ่ง 4 – 2 มาแรง ปังแน่งวดนี้

29 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดงวดนี้ เจ้าพอจอมปลวก 16 03 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดโค้งสุดท้าย! ชาวบ้านบุกป่ากลางดึก แห่ขอโชค “เจ้าพ่อจอมปลวก”

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประกาศผล ออสการ์ 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เตาร้านอาหารฟิลิปปินส์ระเบิด ขณะนักเรียนฉลองวันเกิดเพื่อน เจ็บ 11 ราย (คลิป)

40 นาที ที่แล้ว
ช็อกทั้งสวิส ชายจุดไฟเผาตัวเองบนรถเมล์ คลอกดับสลด 6 ศพ เหยื่อเด็กสุด 16 ปี ข่าวต่างประเทศ

ช็อกทั้งสวิส ประวัติ ชายจุดไฟเผาตัวเองบนรถเมล์ แค้นรัฐ แต่คลอกคนบริสุทธิ์ 6 ศพ

47 นาที ที่แล้ว
แมวปอดอักเสบรุนแรง เจ้าของสูบพอต ไลฟ์สไตล์

ทาสแมวต้องฟัง! ภัยเงียบจาก “พอต” ทำเหมียวปอดอักเสบขั้นรุนแรง

51 นาที ที่แล้ว
สมาคมค้าทองคำยังไม่ประกาศราคาเปิดตลาดวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 หลังราคาทองแท่งปิดเสาร์ที่ 77,300 บาท ลดลง 550 บาท ท่ามกลางดอลลาร์แข็งและน้ำมันพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 16 มี.ค. 69 ครั้งที่ 1 รูปพรรณขายออก 77,800 บาท

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ต่อสายคุย รมต.ต่างประเทศอิหร่าน หารือเปิดให้ไทยผ่านฮอร์มุซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เรือมยุรี นารี เผชิญเหตุโจมตีฮอร์มุซ รับงวด 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เรือมยุรี นารี โดนโจมตีฮอร์มุซ หวยงวด 16 มี.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกเรือ “มยุรี นารี” 20 คน กลับถึงไทยแล้ว เร่งช่วยอีก 3 คนที่ติดค้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก Line News

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” โพสต์คลิปซื้อกาแฟ สยบข่าวลือถูกขีปนาวุธอิหร่านปลิดชีพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักท่องเที่ยวเล่นเสียวกลางทะเลพัทยา เมินคำเตือนบอกมาเที่ยวทำไรก็ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ซีอีโอ ยืนยันปั๊ม ปตท. ทั้ง 2400 สาขา มีน้ำมันเพียงพอ บางจุดต้องรอขนจากคลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 16 มี.ค. 69 สรุปผลย้อนหลัง 20 ปีหวยงวดนี้ แนวโน้มเลขเด่น 2-3 ตัวท้ายออกซ้ำ เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 16 มีนาคม 69 สถิติย้อนหลังวันจันทร์ 20 ปี หวยงวดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 16 3 69 ดูดวง

5 ราศี สุขภาพวันนี้ ระวังนอนน้อยแล้วสมองเบลอ ทำพลาดง่าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี 16 มี.ค. 69 จับคู่สวย ๆ ลุ้นโชคก้อนโต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 09:40 น.
81
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 วันนี้หวยออก เข้าแล้วหลายงวด

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

ปตท. แจงแผนจัดการพลังงาน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
จังหวัดน่าน ปรากฏการณ์ Rocket Plume สุดตระการตาเหนือฟ้าเมืองไทย

ปริศนา “ลำแสงประหลาด” จังหวัดน่าน เฉลยที่แท้มาจากจีน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
Back to top button