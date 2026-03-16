ตรวจหวยออมสิน 16 มี.ค. 69 ลุ้นสลากพิเศษดิจิทัล 1 ปี รางวัลใหญ่ 10 ล้าน
ธนาคารออมสินเตรียมประกาศผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2569 ผู้ถือสลากสามารถเช็กผลรางวัล รับชมถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. และดูวิธีขึ้นเงินได้ที่นี่
ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม 2569 ในเวลา 10.30 น. ทีมงาน The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลลงในบทความนี้ทันทีหลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้น ผู้ถือสลากสามารถบุ๊กมาร์กหน้านี้เพื่อรอตรวจสอบผลรางวัลทั้งหมดได้เลย
ตรวจหวยรางวัลสลากออมสิน งวด 16/3/69
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี มีราคาจำหน่ายหน่วยละ 100 บาท ธนาคารกำหนดโครงสร้างเงินรางวัลไว้ดังนี้
รางวัลที่ 1 (1 รางวัล): 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 (1 รางวัล): 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 (5 รางวัล): 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 (10 รางวัล): 3,000 บาท
รางวัลที่ 5 (15 รางวัล): 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (1 รางวัล): 80–50 บาท (มูลค่าเปลี่ยนแปลงตามแต่ละงวด)
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด ผู้ถือสลากสามารถรับชมการออกรางวัลสดในเวลา 10.30 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) เพจ GSB Society
- โทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT
วิธีตรวจผลรางวัลสลากออมสิน 16/3/69
ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจผลรางวัลด้วยตัวเองผ่าน 3 ช่องทางหลัก
- เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เข้าเว็บไซต์ psc.gsb.or.th/check-reward กรอกหมายเลขสลากและระบุงวด ระบบจะแสดงผลให้ทราบทันที
- แอปพลิเคชัน MyMo เปิดแอปพลิเคชัน MyMo by GSB เลือกเมนู ตรวจสลาก และพิมพ์หมายเลขสลากที่ต้องการตรวจสอบ
- สาขาธนาคาร ผู้ถือสลากนำสลากฉบับจริงไปติดต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัล
ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิ์ขึ้นเงินภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกรางวัล โดยมีขั้นตอนดังนี้
- ผู้ถูกรางวัลต้องนำสลากฉบับจริงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อธนาคารออมสินสาขาใดก็ได้
- กรณีผู้ถูกรางวัลอันดับที่ 1 (3 ล้านบาท) ผู้ถูกรางวัลต้องเดินทางไปรับเงินที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เท่านั้น
- กฎหมายกำหนดให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% สำหรับผู้ถูกรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี คืออะไร
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี คือผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารออมสิน ประชาชนสามารถซื้อได้ในราคาหน่วยละ 100 บาท ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข และมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน เมื่อสลากครบกำหนดอายุ 1 ปี ธนาคารจะคืนเงินต้นให้ผู้ฝากเต็มจำนวน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ดโค้งสุดท้าย! ชาวบ้านบุกป่ากลางดึก แห่ขอโชค เจ้าพ่อจอมปลวก
- มาไวกว่าที่คิด! เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่สรวง 16 มี.ค. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว
- เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก
