เปิดคลิป 70 วินาที พี่โม่งเกือบ 2 โหลบุกปล้นร้านทองกวาด 60 ล้าน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีระทึก เมื่อแก๊งโจรไอ้โม่งกว่า 20 คน บุกปล้นร้านอัญมณี Kumar Jewellers ในเมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างบ้าบิ่น โดยใช้เวลาเพียงนาทีเศษกวาดทองและเพชรมูลค่ารวมกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 61 ล้านบาท) ไปเกือบหมดร้าน
เหตุการณ์ปล้นร้านทองซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2024 แต่ภาพวิดีโอเพิ่งถูกนำมาเปิดเผยสู่สาธารณะโดยศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (13 มี.ค.2025) โดยสื่อต่างประเทศระบุ กลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ที่ขโมยมาพุ่งชนประตูหน้าเพื่อเปิดทางเข้า
จากนั้นสมาชิกแก๊งเกือบ 2 โหลที่สวมชุดฮู้ดและไอ้โม่งปิดบังใบหน้า วิ่งกรูเข้าไปในร้านพร้อมค้อนและชะแลง และคนร้ายกระจายตัวทุบตู้กระจกอย่างเป็นระบบ ขณะที่พนักงานหนีตายไปหลังร้าน ซึ่งเพียง 70 วินาที ปรากฏทรัพย์สินกว่า 80% ของร้านก็ถูกกวาดลงกระเป๋าเป้อย่างรวดเร็ว
หลังก่อเหตุ แก๊งโจรได้แยกย้ายกันขึ้นรถหลบหนีไปหลายทิศทาง ทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าจะไล่ตามคันไหน ตำรวจตัดสินใจไล่ล่ารถแอคิวราสีดำซึ่งขับขี่อย่างอันตรายผ่านเขตที่อยู่อาศัยด้วยความเร็วสูงถึง 80 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 128 กม./ชม.) ทั้งฝ่าไฟแดงและขับย้อนศร กระทั่งรถคันดังกล่าวเสียหลักและพุ่งชนในพื้นที่อื่นของฟรีมอนต์ คนร้ายพยายามวิ่งหนีแต่ถูกรวบตัวได้ในที่สุด
ผู้ต้องหาวัยรุ่น 4 ราย อายุระหว่าง 19-20 ปี ได้แก่ อฟาตูเปไตกิ ฟาอซิซิลา (Afatupetaiki Faasisila), โชเซ่ เฮอร์ราดา-อรากอน (Jose Herrada-Aragon), อันเดรส ปาเลสติโน (Andres Palestino) และทอม ปาร์เกอร์ โดเนแกน (Tom Parker Donegan) ถูกตั้งข้อหาหนักจากรัฐบาลกลาง
อัยการระบุว่า การปล้นครั้งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเมืองซานรามอน ซึ่งอาจเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน คณะลูกขุนใหญ่มีมติสั่งฟ้องจำเลยทั้ง 4 คน ในข้อหาปล้นทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐ
หากศาลตัดสินว่า มีความผิดจริงแต่ละคนอาจต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี และปรับอีก 250,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 9 ล้านบาท)
ปัจจุบันตำรวจยังคงเร่งล่าตัวสมาชิกแก๊งที่เหลืออีกกว่า 10 คนที่ยังลอยนวลอยู่.
ขอบคุณคลิป : @Mercurynews
