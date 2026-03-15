เปิดคลิป 70 วินาที พี่โม่งเกือบ 2 โหลบุกปล้นร้านทองกวาด 60 ล้าน

เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 17:50 น.
โจร 20 คนปล้นทอง 70 วินาที
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีระทึก เมื่อแก๊งโจรไอ้โม่งกว่า 20 คน บุกปล้นร้านอัญมณี Kumar Jewellers ในเมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างบ้าบิ่น โดยใช้เวลาเพียงนาทีเศษกวาดทองและเพชรมูลค่ารวมกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 61 ล้านบาท) ไปเกือบหมดร้าน

เหตุการณ์ปล้นร้านทองซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2024 แต่ภาพวิดีโอเพิ่งถูกนำมาเปิดเผยสู่สาธารณะโดยศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (13 มี.ค.2025) โดยสื่อต่างประเทศระบุ กลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ที่ขโมยมาพุ่งชนประตูหน้าเพื่อเปิดทางเข้า

จากนั้นสมาชิกแก๊งเกือบ 2 โหลที่สวมชุดฮู้ดและไอ้โม่งปิดบังใบหน้า วิ่งกรูเข้าไปในร้านพร้อมค้อนและชะแลง และคนร้ายกระจายตัวทุบตู้กระจกอย่างเป็นระบบ ขณะที่พนักงานหนีตายไปหลังร้าน ซึ่งเพียง 70 วินาที ปรากฏทรัพย์สินกว่า 80% ของร้านก็ถูกกวาดลงกระเป๋าเป้อย่างรวดเร็ว

แก๊งไอ้โม่งกว่า 20 คนบุกปล้นร้านอัญมณีในแคลิฟอร์เนีย
หลังก่อเหตุ แก๊งโจรได้แยกย้ายกันขึ้นรถหลบหนีไปหลายทิศทาง ทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าจะไล่ตามคันไหน ตำรวจตัดสินใจไล่ล่ารถแอคิวราสีดำซึ่งขับขี่อย่างอันตรายผ่านเขตที่อยู่อาศัยด้วยความเร็วสูงถึง 80 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 128 กม./ชม.) ทั้งฝ่าไฟแดงและขับย้อนศร กระทั่งรถคันดังกล่าวเสียหลักและพุ่งชนในพื้นที่อื่นของฟรีมอนต์ คนร้ายพยายามวิ่งหนีแต่ถูกรวบตัวได้ในที่สุด

แก๊งโจรเกือบ 2 โหลแยกย้ายกันขึ้นรถหลบหนีไปหลายทิศทาง
ตำรวจต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าจะไล่ตามกลุ่มไหนก่อน
ผู้ต้องหาวัยรุ่น 4 ราย อายุระหว่าง 19-20 ปี ได้แก่ อฟาตูเปไตกิ ฟาอซิซิลา (Afatupetaiki Faasisila), โชเซ่ เฮอร์ราดา-อรากอน (Jose Herrada-Aragon), อันเดรส ปาเลสติโน (Andres Palestino) และทอม ปาร์เกอร์ โดเนแกน (Tom Parker Donegan) ถูกตั้งข้อหาหนักจากรัฐบาลกลาง

อัยการระบุว่า การปล้นครั้งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเมืองซานรามอน ซึ่งอาจเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน คณะลูกขุนใหญ่มีมติสั่งฟ้องจำเลยทั้ง 4 คน ในข้อหาปล้นทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐ

หากศาลตัดสินว่า มีความผิดจริงแต่ละคนอาจต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี และปรับอีก 250,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 9 ล้านบาท)

ปัจจุบันตำรวจยังคงเร่งล่าตัวสมาชิกแก๊งที่เหลืออีกกว่า 10 คนที่ยังลอยนวลอยู่.

ขอบคุณคลิป : @Mercurynews

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี 16 มี.ค. 69 จับคู่สวย ๆ ลุ้นโชคก้อนโต

13 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

27 วินาที ที่แล้ว
ร็อคกี้ เล่านาที สุรชัย วิ่งหัวโขก-ทุบบัลลังก์ศาล บันเทิง

ร็อคกี้ เล่านาที สุรชัย สมบัติเจริญ วิ่งหัวโขก-ทุบบัลลังก์ศาล รับสารภาพเรื่องผู้หญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจร 20 คนปล้นทอง 70 วินาที ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิป 70 วินาที พี่โม่งเกือบ 2 โหลบุกปล้นร้านทองกวาด 60 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตาวัย 87 ปี ช้างป่าเหยียบเสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ช้างป่า ทำร้ายตาวัย 87 เสียชีวิต อุทยานเร่งเยียวยา-จัดเวรยามเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อย่าตื่นตระหนก! “เอกนิติ” ควงยักษ์ค้าน้ำมัน ยันสต็อกไทยมีใช้ยาว 96 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครองยกเลิกระบบเชื่อมต่อข้อมูลของพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

กรมการปกครอง คำสั่งด่วนที่สุดถึง พรรคประชาชน เซ่นปมข้อมูลรั่วไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

วอยซ์ ทีวี ร่อนจดหมายขอโทษ “เนวิน” ปมเสนอข่าวที่ดินเขากระโดง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตฮอร์มุซ! “ทรัมป์” บีบญี่ปุ่นส่งเรือรบช่วยคุมเส้นทางน้ำมัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ตอบปมถูกไล่เปลี่ยนนามสกุล บันเทิง

ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ปล่อยโฮ ตอบปมไล่เปลี่ยนนามสกุล จากนี้ไม่ขอพูดถึงอีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอบู๋ โกลดอดคอม ข่าวกีฬา

เปิดศึก! “บอบู๋” ซัดเดือดเว็บลูกหนังดัง แขวนนักพากย์หลุดชื่อ “บุฟฟอน”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โสภณ ซารัมย์ ผงาดนั่งแท่นประธานสภาฯ ชนะพริษฐ์ขาดลอย ข่าวการเมือง

ไอติม พริษฐ์ แพ้ โสภณ ซารัมย์ ชวดนั่งเก้าอี้ประธานสภา คะแนนทิ้งห่างขาดลอย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานสภาชุดที่ 27 ข่าวการเมือง

สภาเดือด! โสภณ ซารัมย์ นั่งเก้าอี้ประธานสภาชุดที่ 27 แซะบุรีรัมย์กินรวบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องแคบฮอร์มุซ ผลกระทบราคาน้ำมัน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านยัน “ช่องแคบฮอร์มุซ” ยังเปิดเดินเรือ ห้ามผ่านเฉพาะเรือศัตรู !

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจงปม “เจ๊เอ๋” ขอใบอนุญาตปืน ยันไร้ใบสั่งนายกฯ เตือนกล่าวอ้างเท็จเสี่ยงคุก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิป ร็อคกี้ ลั่น ไอเวรดำ บันเทิง

สุรชัย โพสต์คลิป ร็อคกี้ พูดถึงชายชั่ว-หญิงโฉด ร้องเพลง ‘ไอเวรใจดำ ทำได้ยังไง’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
F1 สั่งยกเลิก บาห์เรน และ ซาอุดีอาระเบีย กรังด์ปรีซ์ ข่าวกีฬา

สาเหตุ F1 สั่งยกเลิก “บาห์เรน-ซาอุฯ” กรังด์ปรีซ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานทาสยาคลุ้มคลั่งใช้ค้อนฟาดหัวยาย 87 ปี ข่าว

หลานทาสยาใช้ค้อนทุบหัวยาย เลือดอาบ-คลานถนนเอาชีวิตรอด ล่าสุดรวบตัวแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายห้ามพลาด ส่องเลขเด็ด เฮียนัน งวด 16/3/69 ก่อนหวยออกพรุ่งนี้ เลขเด็ด

โค้งสุดท้ายห้ามพลาด ส่องเลขเด็ด เฮียนัน งวด 16/3/69 ก่อนหวยออกพรุ่งนี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. อาวุโส ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ข่าวการเมือง

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานสภาชั่วคราว วัย 90 ปี พี่ใหญ่พท.แห่งสภาชุดที่ 27

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตท. แจงแนวทางเติมน้ำมัน ยืนยันมาตรการรถ 4 ล้อเติมไม่เกิน 500 บาท เป็นแค่แผนสำรองยามฉุกเฉิน ข่าว

ปตท. แจงด่วน จำกัดเติมน้ำมัน 500 แค่เตรียมความพร้อม ยันมีเพียงพอ-ใช้ได้ปกติ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รปภ.พ้อ “ไม่อยากทำแล้วความดี” เก็บ Apple Watch ได้โพสต์หาเจ้าของ แต่โดนตร.บุกบ้าน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เก้า เกริกพล และ ครูเคท บันเทิง

สรุปดราม่า ครูเคท ร่ำไห้ถูกขู่แย่งลูก เก้า เกริกพล ยืนยันไม่เคยโพสต์แยกทางภรรยา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้: อัปเดต 15 มี.ค. เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มี.ค.69 อัปเดตล่าสุด 5 ปั๊มใหญ่ ดีเซล-เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อรอุมา สิทธิรักษ์ ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการ ปิดตำนาน 22 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 17:50 น.
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี 16 มี.ค. 69

เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี 16 มี.ค. 69 จับคู่สวย ๆ ลุ้นโชคก้อนโต

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569

10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
ร็อคกี้ เล่านาที สุรชัย วิ่งหัวโขก-ทุบบัลลังก์ศาล

ร็อคกี้ เล่านาที สุรชัย สมบัติเจริญ วิ่งหัวโขก-ทุบบัลลังก์ศาล รับสารภาพเรื่องผู้หญิง

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
ตาวัย 87 ปี ช้างป่าเหยียบเสียชีวิต

ช้างป่า ทำร้ายตาวัย 87 เสียชีวิต อุทยานเร่งเยียวยา-จัดเวรยามเข้ม

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
Back to top button