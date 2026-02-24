ข่าว

เปิดภาพล่าสุด “วัยรุ่นอยุธยา” บึ่งจยย. “ดับเครื่องชน” ก๊วนโจ๋วังน้อยสลบคาพื้น

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.
66
ภาพแรก เยาวชนอยุธยาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มฟื้นคืนสติหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันด้วยความเร็วสูง
แฟ้มภาพ

สภาพวัยรุ่นขี่จยย.ดับเครื่องชนกลุ่มคู่อริจนสลบเหมือดกลางถนนวังน้อย พบสภาพใบหน้าสะบักสะบอม เพื่อนยันปลอดภัยดี ด้านตำรวจวังน้อย เตรียมเรียกสอบเครียดสองฝ่าย ชี้แม้เป็นเยาวชนแต่ผิดกฎหมายต้องโดนดำเนินคดี

จากกรณีโลกออนไลน์แห่เผยแพร่คลิปวิดีโอ กลุ่มวัยรุ่นอยุธยา 2 กลุ่ม เปิดศึกปะทะกันบริเวณถนนโรจนะ ช่วงก่อนตัดเข้าถนนพหลโยธิน พื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสลบเหมือดคาที่ โดยเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา

รายงานต่อมาทราบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นเพียงเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ 15-16 ปี แม้ผู้ใหญ่ในพื้นที่จะตะโกนห้ามปราม แต่ก๊วนโจ๋เลือดร้อนหาได้เกรงกลัว

ขณะที่หนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุวัย 16 ปี อ้างว่า กลุ่มของตนซึ่งเป็นนักศึกษา กศน. กำลังขี่รถมุ่งหน้าไปถนนพหลโยธิน แต่กลับถูกกลุ่มคู่กรณีที่สวมชุดวอร์มโรงเรียนขว้างปาระเบิดปิงปองใส่ก่อนหลายลูก จนเกิดอารมณ์ชั่ววูบเข้าตะลุมบอน

ส่วนเหตุการณ์ที่เพื่อนขี่รถพุ่งชนนั้น เป็นเพราะเห็นท่าไม่ดีที่เพื่อนกำลังถูกรุมจึงพยายามขับรถเข้าไปแยกวงจนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ

กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดอยุธยา นาทีระทึก! มีดไล่ฟัน-จยย.พุ่งชนสลบ
แฟ้มภาพ
เปิดศึกปะทะกันบริเวณถนนโรจนะ ช่วงก่อนตัดเข้าถนนพหลโยธิน พื้นที่อำเภอวังน้อย จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสลบเหมือดคาที่
แฟ้มภาพ

พ.ต.อ.สมเจตน์ แม้นบุตร ผกก.สภ.วังน้อย อัปเดตความคืบหน้าขณะนี้ทราบตัวเยาวชนที่ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มแล้ว พร้อมประสานงานไปยังโรงเรียนและผู้ปกครองให้นำตัวเข้าสอบปากคำอย่างละเอียด แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเยาวชนแต่เนื่องจากมีการใช้อาวุธและสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน จึงต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกันผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อก(TikTok) @Babk563 มีการเปิดเผยสภาพล่าสุดของหนึ่งในวัยรุ่นนักเรียนที่ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนกลุ่มคู่อริจนสลบเหมือด นำภาพล่าสุดมาลงเปิดเผยเพื่อยืนยันว่า หนุ่มน้อยรายนี้ปลอดภัยดี แต่ก็มีผ้าและสำลีทำแผลติดอยู่เต็มใบหน้า (ดูคลิป).

อัปเดตข่าวอุบัติเหตุไวรัล นักบิดวัยรุ่นปลอดภัยแต่มีบาดแผลจากเหตุการณ์ปะทะกันบนถนนอยุธยา
ภาพ @TikTok
ไร้ความปรานี: ตำรวจวังน้อยจะดำเนินคดีกับเยาวชนทุกคนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงบนท้องถนน
ภาพ @TikTok
กลุ่มวัยรุ่นอยุธยาตีกัน
แฟ้มภาพ
ภาพวัยรุ่นอยุธยาที่ขี่มอร์ไซค์พุ่งชนคู่อริ
แฟ้มภาพ

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:47 น.
66
