ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศจัดลงคะแนนใหม่ พะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านศาลา ต.ท่าวังทอง เหตุจำนวนบัตรเลือกตั้งคลาดเคลื่อน จี้ประชาชนออกมาใช้สิทธิรอบใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ใหม่ ทั้งในรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 หลังจากตรวจพบความผิดปกติกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน หรือปัญหา “บัตรเขย่ง”
สำหรับการจัดเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ กกต. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 สถานที่เลือกตั้งคือ โรงอาหารโรงเรียนบ้านศาลา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยกำหนดวันลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ทั้งนี้ กกต. ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดพะเยา รวมถึงสามารถใช้บริการสายด่วน กกต. หมายเลข 1444 ได้ตลอดเวลาทำการ
